Uso de analítica aumenta en un 7% los ingresos de las organizaciones

Un 85% de las empresas que usan analytics han observado un aumento en sus ingresos de más del 7% comparadas con aquellas que no adoptan estas técnicas dentro de sus compañías. Así lo determinó un estudio de EY a nivel global, que midió el impacto que tiene el uso de big data en las organizaciones.



De acuerdo con el análisis, el 68% de las empresas que adoptaron analytics han recuperado su inversión en menos de un año y medio. Adicional a esto, el sector financiero, gobierno, telecomunicaciones, salud, servicios públicos, comercio y productos de consumo son los más impactados por la tecnología de big data.

“Con el uso de tecnologías de big data, las organizaciones podrán tener información antes inimaginable sobre sus clientes y patrones de comportamiento, lo cual las ayuda a tomar decisiones más acertadas y a ser más competitivas en el mercado”, asegura el estudio.



De acuerdo con la compañía, hoy en día estas tecnologías se encargan de analizar rápida y de manera sencilla datos estructurados, números y palabras que se pueden organizar en filas y columnas, además de datos no estructurados, como los que provienen de videos, audios, textos, fotografías e imágenes.



Esto se ha convertido en un panorama bastante llamativo para las compañías cuya toma de decisiones se articula a partir de dicha información.



“El uso de tecnologías de big data, por ejemplo, se ha convertido en un aliado clave para el Estado colombiano ya que le permite generar información valiosa que apoya el cumplimiento de los procesos misionales de las entidades, tal como lo está haciendo la Contraloría para disminuir la corrupción en el país o el Ministerio de Minas para predecir la producción minera del país y poder administrar más eficientemente la política del sector”, aseguró Nelson Beltrán, associate partner y líder de los servicios de Data & Analytics en EY Colombia.



COLOMBIA ENFRENTA GRANDES RETOS



Aunque se ha visto un avance en la apropiación de estas técnicas en las organizaciones del país, para EY aún existen dos grandes retos para implementarlas en las compañías y acceder a sus beneficios.



El primero de ellos es la baja penetración que tienen los servicios de la nube en el país, los cuales permiten almacenar y administrar grandes volúmenes de información en corto tiempo.



Al respecto, EY señaló que en Colombia, como en otros países, este proceso de transición ha sido lento. Investigaciones demuestran que en el mundo menos del 20% de la información reside en una plataforma de almacenamiento online.



“La nube permite correr procesos analíticos de manera más eficiente y como no todas las empresas han migrado a ella, no todas están capturando el valor de esta”, aseveró Beltrán.



El segundo reto es que en el país aún existen muchas empresas en las que la cultura de adopción de la analística para la toma de decisiones es muy baja. Uno de los argumentos que explicaría esta situación según EY es por el desconocimiento de algunas organizaciones sobre los aportes de esta tecnología.



“Es necesario llevar a cabo campañas de capacitación en big data, enfocadas en explicar su aplicación dentro de cada una de las industrias. Esto logrará un cambio cultural dentro de las organizaciones para que finalmente se adopte la analítica como una fuente vital en la toma de decisiones del negocio y la definición de la estrategia en las organizaciones”, recomendó la firma.