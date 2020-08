Alianza empresarial trabajará por la vacuna contra la covid-19

Colombia tiene diversas estrategias en marcha para la adquisición de las vacunas contra la covid-19.



(Lea: Vacuna contra el coronavirus llegaría a Colombia en un año)



La primera es el comité de vacunas Covax, que invierte en las más promisorias, para garantizar un acceso equitativo. Otra es la estrategia Gavi, con la OPS.



(Lea: Vacuna rusa impulsa los mercados mundiales)



De igual forma, hay una negociación directa con los laboratorios y un grupo de expertos que hace una evaluación de los 25 proyectos de vacuna.

“Tenemos también un grupo del sector privado que, con espíritu filantrópico, se busca que contribuyan no solo con recursos sino con las eventuales negociaciones”, explicó el presidente Iván Duque.



De acuerdo con el mandatario, la estrategia tiene diversos frentes para “garantizar que Colombia esté de primero en la fila”, afirmó.



En esta coalición hay un grupo muy importante de empresarios bajo la coordinación del doctor Gabriel Jaramillo, quien fuera CEO del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis (2012-2013). “Esta idea que surgió de varias empresas del sector, es para que sea puesta al servicio del Gobierno, en un momento de mucha incertidumbre, pero con la voluntad de apoyar esta etapa de la adquisición de las vacunas”, dijo Jaramillo.



Según el coordinador, de la primera generación de vacunas se debe esperar una eficacia alrededor de 60% con repetición cada 6 meses o menos. Así las cosas, la vacuna se tendría en el tercer o cuarto trimestre del 2021.



APLICACIÓN



El país ha consolidado una red de aproximadamente 20 cuartos fríos para el almacenamiento y la distribución de aproximadamente 8 millones de vacunas al año. Mediante la Resolución 1270 de 2020 se creó el Comité Asesor con el objetivo de alinear todo el proceso para el acceso de la población, “en total se espera intervenir a 29’818.580 personas en la población de alto riesgo y económicamente activa. Además de un total estimado –teniendo en cuenta que actualmente es incierto y se calcula sobre un promediado– de $1,4 billones ”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz .



Según el funcionario, el proceso de vacunación para la población más vulnerable “nos tomará alrededor de seis meses, y todo 2021, para lograr alta cobertura de vacunación. Hasta ahora hemos firmado acuerdos de confidencialidad, intenciones de interés y conversaciones con diferentes industrias, para adquirir la vacuna cuando se compruebe su efectividad”, señaló.



De acuerdo con el Ministro, en la industria farmacéutica se está trabajando de manera colaborativa para lograr la vacuna, hay 40 países y donantes que se han comprometido a ayudar a través de distintos mecanismos. “Además, hay 23 ensayos clínicos y 140 en etapas tempranas”.



La rusa Sputnik V



El presidente ruso, Vladimir Putin, registró la vacuna contra el coronavirus, anunciando que es bastante eficaz, que otorga una inmunidad duradera, incluso aseguró que una de sus hijas había sido vacunada con la denominada Sputnik V.



El problema es que el país no ha hecho públicos datos sobre sus pruebas y procesos y al parecer no cumplió la fase 3. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que no tiene toda la información sobre la vacuna rusa, “es imposible hacer una evaluación en este momento. La OMS está en contacto con las autoridades reguladoras rusas para revisar todos los datos, y solo después de esa evaluación será posible ver si la vacuna cumple con todos los criterios”, dijo.