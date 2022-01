Autorizan exigir vacunación a empleados de algunos sectores del país

El Ministerio de Trabajo emitió una circular en la que anuncia que será obligatoria la exigencia de esquemas de vacunación para trabajadores de los sectores productivos abiertos al público.



Es decir, aquellos que trabajen en bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, conciertos, casinos, escenarios deportivos, parques temáticos, museos y todos aquellos que impliquen atención al público.



Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), ya había solicitado establecer la obligatoreidad de la vacuna contra covid-19 para empleados.



“Nos enfrentamos a una nueva ola de contagios y su incidencia en el sector empresarial. En este momento necesitamos conciencia de los ciudadanos y la fuerza laboral de cuidar más su salud”, afirmó la líder.



El Gobierno, a través del decreto 1615 de 2021, determinó que cada entidad territorial deberá establecer los protocolos para la presentación obligatoria del carné de vacunación en algunos espacios.



Esta no es la primera vez que el gremio empresarial hace un llamado para implementar la vacunación obligatoria. En octubre de 2021, la Federación Nacional de Gestión Humana (Acrip) dijo que 4 de cada 10 empresas en Colombia estarían de acuerdo con exigir el carné de vacunación completo a sus empleados.



"El problema ya no radica en el número de vacunas disponibles para la población, sino en la indecisión y/o la falta de interés de algunas personas para vacunarse, algo que impacta, por supuesto, los planes de inmunización que tienen las empresas", aseguró Gladis Vega, presidenta de Acrip, en ese momento.



El análisis de la Acrip, tras una encuesta a 100 grandes empresas del país, reveló que al menos el 15 % estarían dispuestas a no renovar el contrato de un empleado que se niegue a vacunarse.



"En las empresas es muy importante seguir luchando por persuadir a las personas que no desean vacunarse para que tomen conciencia de los riesgos", dice Gladys Vega. Vanexa Romero. EL TIEMPO

¿CUÁL ES EL PANORAMA EN EL MUNDO?

La vacunación obligatoria es un tema que despierta polémicas entre los gobiernos por considerarse una transgresión a las libertades individuales.



En noviembre de 2021, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos ordenó la vacunación obligatoria para empleados de empresas de más de 100 personas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de este país suspendió la decisión del mandatario.



A su vez, Jamie Damion, director ejecutivo de JPMorgan, le dijo a sus empleados, el pasado lunes 10 de enero, que “corren el riesgo de perder sus trabajos” si no se vacunan, según informó 'Forbes'.



Junto a ello, Citigroup, el banco de inversión, informó a sus trabajadores que los que no estén vacunados antes del 14 de enero serán puestos en licencia no remunerada o despedidos, dijo 'Reuters'.



En el caso de España, los empresarios buscan imponer la vacunación obligatoria a sus empleados de acuerdo con un estudio de ManpowerGroup, que compila la opinión de más de 45.000 empresarios de todo el mundo. El 48% de las empresas estudiadas están de acuerdo con estas medidas. Sin embargo, aun no es una directriz del gobierno.



En Perú, el presidente Pedro Castillo estableció que se exigirá el carné de vacunación en lugares de trabajo con más de diez empleados. Decisión que ha generado todo tipo de protestas en el país vecino.



Otro de los países que se ha pronunciado sobre el tema ha sido Italia. En septiembre de 2021 se convirtió en el primer país occidental en imponer la vacunación a todos los trabajadores, de acuerdo con el diario 'El Pais'. En este caso, el empleado debe mostrar su carné de vacunación completo o una prueba negativa cada dos días.





TRABAJADORES PREFERIRÍAN RENUNCIAR



En Estados Unidos, los trabajadores se sintieron mas incómodos de regresar a la oficina en la primera semana del año, lo que hizo que fuera más probable que consideraran renunciar si su empleador exigía que lo hicieran, una señal de que los esfuerzos de las empresas porque sus empleados trabajen desde la oficina, en medio de un aumento en los casos de covid, enfrentan una fuerte resistencia.



La proporción de trabajadores remotos que considerarían dejar su trabajo si se les pidiera volver a la oficina antes de sentirse seguros subió a 55% a partir del 6 de enero, frente a un 45% apenas una semana antes, según la encuestadora Morning Consult, informó la agencia 'EFE'.



De acuerdo con la encuesta, 4 de cada 10 trabajadores no se sentían seguros de regresar a la oficina, en comparación con 35% que estaba a favor de hacerlo el 30 de diciembre.



