Valle y Cauca: 33 empresas han invertido US$571 millones

El suroccidente de Colombia es una zona que por su cercanía con el Pacífico ha venido llamando la atención de los inversionistas, y muestra de ello es que en el último año y medio 33 compañías internacionales han enfocado su expansión de operaciones en los departamentos de Valle y Cauca.



Entre 2021 y lo que va de 2022, Invest Pacific, la agencia de promoción y atracción de inversión extranjera directa, ha acompañado el establecimiento de 33 proyectos de inversión extranjera y nacional en la región, con 24 son nuevas inversiones y nueve reinversiones de compañías con operaciones ya presentes en el territorio.



Con estas inversiones, que ascienden a US$571 millones, se proyecta la generación de 3.741 empleos formales y directos, y se ubican en siete municipios del departamento del Valle y en dos del norte del Cauca.



Las empresas



Las inversiones provienen de 14 países, incluido Colombia, y la capital del Valle, Cali, se ha convertido en el epicentro de las inyecciones de capital. Entre las compañías que han apostado por la ciudad hay varias tecnológicas, como la argentina Globant; la compañía de ingeniería de software, Moove It, basada en Austin, Texas (EE.UU.) que realizó una primera inversión en 2021 y reinvirtió este año; o Netmidas, compañía irlandesa de software y data science.



También se ha instalado en Cali en el último año y medio Endava, compañía basada en el Reino Unido con más de 20 años de servicio en el sector IT; la chilena Colegium, o la estadounidense The Silicon Partners (TSP).



Cali también es hoy una de las sucursales de la multinacional francesa Teleperformance, que opera en 88 países y atiende a 170 mercados en atención al cliente, soporte técnico, cobro de deudas, servicios de redes sociales. En 2021 se instaló la estadounidense de servicios BPO TaskUs.



“Estamos muy emocionados de celebrar nuestro primer año de operaciones en Colombia y poder inaugurar nuestra asombrosa oficina. En un período de tiempo tan corto pero significativo, hemos logrado impactar positivamente en Cali al crear nuevas oportunidades laborales”, afirma Guillermo Ulloa, vicepresidente de operaciones de TaskUs Colombia.



La constructora colombiana Oikos también ha establecido su eje de expansión en Cali, mientras que plataforma de asistencia educativa de origen finlandés TinyApp también puso sus ojos en la ‘sucursal del cielo’. Upfield, la holandesa de alimentos a base de plantas, consolidó su posición en el país el año pasado con la compra de la planta de alimentos de Unilever en Cali, mientras que la farmacéutica francesa Sanofi y la estadounidense de software Encora han reinvertido.



“Todas estas compañías han sabido aprovechar las oportunidades que ofrece la región en términos de competitividad, talento humano, tejido empresarial y ubicación geográfica. El Valle del Cauca y la región tiene una oferta de valor sólida en varios sectores estratégicos”, indicó al respecto Alejandro Ossa, director ejecutivo de Invest Pacific.



Otros municipios



Pero no solo la capital del Valle ha llamado la atención. En Yumbo vienen invirtiendo firmas como Menshen (Alemania), empresa dedicada a los empaques y embalajes; Aceros América (Perú) y Nexans (Francia), dedicada a la industria de telecomunicaciones, cableado y fibra óptica. También la chilena Falabella figura por una reinversión.



Desde Palmira la multinacional de alimentos Unilever ha seguido invirtiendo; el año pasado llegó la mexicana NBF con una planta para la producción de aceite de aguacates, y la colombiana de radiofarmacia Ciclotrón también sigue impulsando inyecciones de capital.



Otras expansiones de operaciones internacionales en la región son las de la británica Breedco, en el municipio de Vijes; la de la firma de alimentos peruana Danper, en Trujillo; o la brasileña especializada en productos de cristalería para el hogar Nadir Figueiredo.

“La decisión de invertir en Colombia y adquirir a Cristar fue estratégica para Nadir. Además de proporcionar sinergia del mercado y una base de clientes complementarios, la operación resultó en una compañía más fuerte y completa”, dijo Patricio Figueiredo, CEO de la compañía.



En el caso del departamento del Cauca, se destaca también la reinversión de la estadounidense del sector de empaques Kimberly Clark, en el municipio de Puerto Tejada, y la inversión de la empresa del sector plástico Alucaps (México), en el municipio de Villa Rica.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO