'Vamos a India a explorar sinergias'

Son siete los negocios que CienoGroup tiene relacionados con el área de la salud (prestación, negocios hospitalarios, laboratorio y comercialización de productos farmacéuticos) además del área del contact center y BPO así como el de construcción, el año pasado le sirvió al grupo para crecer y expandirse.

Ricardo Barrero, presidente del conglomerado hizo un balance y habló de las diversas perspectivas, destacó la participación con 586 personas en el estudio Fase III para la vacuna de la covid-19 de Janssen y ahora también como buscarán alianzas en India para fortalecer las capacidades de fabricación de vacunas desde Colombia.



¿Por que se dio el cambio de nombre?



Desde hace años teníamos el nombre de la empresa más relevante del portafolio que era Medplus, medicina prepagada, nos apalancabamos en ella, pero con el tiempo los demás negocios fueron creciendo y en algunos espacios nos limitaba, por eso decidimos construir una marca neutral que no tuviera semejanza con cualquier negocio actual y construimos la marca Cieno Group como una marca sombrilla de nuestro portafolio.



Dentro del grupo tenemos a Altea Farmacéutica como la maquiladora más grande de productos farmacéuticos no estériles y dermocosméticos y con la que exportamos a Canadá, Nueva Zelanda e Irlanda y a través de sus clientes a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, México, Singapur y Malasia.



Tenemos también a BlueCare que es una empresa de servicios ambulatorios de salud con más de 28 años de experiencia.



También la Clínica Azul, que fue una clínica a la que le dimos apertura el año pasado durante la pandemia para contribuir en la capacidad instalada de las UCI en Bogotá y el país, y como construimos pues también tenemos a Green City que se dedicada a la gerencia, diseño, desarrollo y comercialización de proyectos de vivienda, empresariales y de salud.



Asimismo nuestro Medcontact Center que es nuestro BPO que hace el agendamiento de citas médicas, autorizaciones para afiliados y prestadores.



¿Cuál de todas las compañías tuvo un mejor desempeño en el grupo?



La pandemia nos afectó algunos negocios en específico como el caso de la construcción, pero salimos muy fortalecidos porque buscamos aportar en los momentos difíciles de la salud de los colombianos.



Altea tuvo un comportamiento destacado porque nosotros fabricamos Ibuprofeno y vitamina C, esos dos productos fueron importantes para el tratamiento del covid. También tuvimos una buena capacidad en la producción y también una buena contribución en las exportaciones de los mismos medicamentos.



Con la clínica Azul, buscamos crecer en la cantidad de UCI y de ventiladores cuando la ciudad y el país más lo requerían.



Además, con Blue Care apoyamos en el estudio fase III para la vacuna de la covid-19 de Janssen con 586 participantes que hicieron parte de la investigación, siendo los que más aportaron y construimos con los datos el desarrollo de esa fase.



Fortalecimos la teleconsulta y la atención tanto médica general como pediátrica en Bogotá, para garantizar la atención de salud.



Con Green City se estableció también la producción y desarrollo de la Clínica que era prioridad y también hicimos parte de la reactivación de las actividades, pudimos garantizar una proveeduría de los materiales en esa época.



¿Cuál fue el desempeño de Altea?



Tuvimos un crecimiento en ventas e ingresos durante el 2020 superior en un 27,6% frente al 2019.



Apalancamos de forma relevante en la fabricación de vitamina C, y fabricadas durante el 2020 más de 27,9 millones de unidades de vitaminas.



En el caso de las exportaciones de medicamentos en el 2020 se hicieron ventas por el orden de los 1’427.464 millones de dólares, con un crecimiento del 16% respecto al 2019 con 14 operaciones a países como Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda.



Con Altea también queremos incursionar en el mercado de biológicos para aportar capacidades industriales de fabricación de vacunas en Colombia, estamos viajando a India con la comisión del Gobierno para explorar sinergias con este mercado en este tema.



Tuvimos varios países que se vieron afectados con la distribución de los productos, pero las disminuciones no fueron muy relavantes y pudimos sortearlo a tiempo.

Nuestros mercados más importantes son Brasil, Australia y Argentina y allí no tuvimos ningún inconveniente durante la pandemia.



¿Qué más viene con el centro de investigación tras la vacuna para covid?



La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos), la agencia reguladora de alimentos más grande del mundo y que regula el área de las Américas, nos dio el certificado por el correcto manejo de los procedimientos y buena práctica clínica en Investigación en 2020 y esta aprobación, confirma el trabajo consagrado y estricto que se realiza el equipo del Centro de Investigaciones, consolidando la rigurosidad y cuidado que se generan con los participantes de estudios clínicos, para mejorar su calidad de vida y contribuir a la aprobación de las últimas moléculas en Colombia.



Esperamos darle un mayor despliegue y seguir apoyando en la salud.