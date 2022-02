Vamos a llevar vacunas a donde nadie llega: DHL

Archivo particular

Hace dos años con la llegada de la pandemia, el mundo se paralizó, la necesidad de encontrar una vacuna era inminente. Pasado un año llegó para retornar la normalidad en el mundo.



Con una operación de talla mundial, las empresas de logística tuvieron que adaptar sus procesos de entrega de vacunas para inmunizar al mundo en tiempo record.

Claudia Roa, presidente global de Life Sciences and Healthcare de DHL, empresa logística contó a Portafolio cómo fue afrontar este desafío.



¿Cómo se prepararon como empresa?



Nosotros empezamos a trabajar, a prepararnos, cuando empezó la pandemia distribuyendo productos de protección personal que fue cuando tuvimos grandes aprendizajes, nos dimos cuenta que en los aviones estaban parqueados por los cierres de los países y nos tocó empezar a buscar alternativas en ese momento.



En el segundo trimestre de la pandemia ya sabíamos que algunas compañías iban en proceso del desarrollo de las vacunas, nos preparamos para moverlas en el mundo.



¿Cuál fue el reto para distribuir las vacunas de covid-19?



Los volúmenes. Siempre habíamos manejado las vacunas tradicionales, pero sabíamos que había mucha urgencia para que llegaran a los diferentes países, y aparte de eso, uno de los grandes retos era el manejo de algunas temperaturas, algunas vacunas requerían niveles de -80°C, y en las vacunas tradicionales la temperatura requerida es de 2°C a 8°C. Además, la falta de capacidad aérea que había en ese momento.



¿Cómo ha funcionado llevar vacunas a Colombia?



La comunicación con el Gobierno Nacional ha sido muy buena, cada vacuna tiene un manejo logístico distinto, unas con menos temperaturas, hay veces que se llevan a puntos específicos de vacunación. Colombia ha sido un caso de éxito.



¿Cómo será este nuevo año la distribución de vacunas de Covid?



Será igual al año pasado, no esperamos que disminuya, por el contrario con todos los refuerzos que se necesitan ahora y también se están aprobando vacunas para niños, eso aumentará el volumen, no creo que hayan retos mayores a los que ya hayamos tenidos.

Como empresa logística, vemos los retos que hay en las cadenas de suministro, pero estamos preparados, la idea es conectar personas y mejorar vidas mediante las divisiones que tenemos, ayudar a nuestros clientes siempre a sobre pasar esos retos.



¿Llegarán vacunas a más lugares del mundo?



A los países que tienen menos recursos económicos sobretodo en la región de África, hay naciones que han recibido pocas vacunas por diferentes razones y la empresa está apoyando a todas las ONG y los Gobiernos no solamente con las donaciones para llegar a estos países. Incluso, ya hemos llegado a 2.000 vacunas entregadas en todo el mundo.

PAULA GALEANO