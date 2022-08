‘Vamos a tener un calzado más caro en este semestre’

Hoy comienza en Bogotá la Feria International Footwear and Leather Show - IFLS y la Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaría y Tecnología EICI, con la que la industria espera animar los negocios en medio del crecimiento.



(Compra de zapatos en hogares fue de $1,69 billones en primer semestre).

Pese a ello, el sector no es ajeno a dificultades por la coyuntura. El presidente ejecutivo de Acicam, Jorge Andrés Zuluaga, explica las novedades del evento y reconoce que los precios del calzado aumentarán en este segundo semestre.



¿Cómo será la Feria?



Empieza hoy y va hasta el 4 de agosto. Tenemos muchas novedades y lo primero es que se verán las tendencias primavera verano del 2023, muy alineada con todo lo que vivimos de la pospandemia.



Son propuestas encaminadas a lo ancestral, a los colores pastel y a la comodidad, con elegancia. Tenemos un ‘hall’ con una propuesta muy bonita con 10 emprendedores de Santander y Valle del Cauca.



Y tenemos por primera vez una gran muestra de calzado industrial y de dotaciones con varias empresas que producen este tipo de zapatos. Eso es muy interesante para los grandes compradores que asisten.



¿Y los países invitados?



Vamos a tener cuatro expositores que son Portugal, Italia, Brasil y México que tienen tanto producto como maquinaria e insumos.



Asisten alrededor de 270 expositores, 30 menos que el año pasado pero hay más área comercializada, con muestras más amplias.



¿Y qué habrá en negocios?



Esta es una de las ferias más importantes de Latinoamérica.



Tenemos compradores de todos los países. ProColombia trae alrededor de 100 compradores de afuera, vamos a hacer negocios por $25.000 millones y ya tenemos inscritos 8.000 compradores.



Esta es una feria en la que nos visitan los gerentes de compras o los gerentes de empresas que hacen distribución o representantes de tiendas más pequeñas.



No hacemos ventas al detal y por eso es una feria muy especializada. Eso no resta que personas que estén en el sector de calzado o que son diseñadores no puedan asistir porque la agenda académica es muy interesante.



¿La expectativa de negocios es mayor a la de la última versión?



Sí, en febrero hicimos negocios como por $23.000 millones de pesos este año, serán $2.000 millones más y esto contribuye al tema de reactivación.



¿Cómo le va al sector?



El sector está creciendo en producción alrededor del 30%, comparando con el 2021. Y en la venta, en la comercialización crecemos un 36%.



Por su parte, las exportaciones crecen de manera interesante un 13%, son US$850 millones, básicamente a tres puntos. Estados Unidos representa el 30% , Ecuador es el 22% y el resto corresponde a Centroamérica.



¿Qué pasa con el abastecimiento de materia prima en la industria?



Poscovid, Asia tuvo un cierre de sus fabricas y después que las abrieron se dedicaron a atender la demanda interna.



Entonces hay una serie de materiales como el compuesto del PVC que es de donde se hacen las suelas, o incluso el zapato inyectado como las botas para el campo, que ha tenido no solo una escasez sino un incremento de precios tenaz.



Los incrementos en los precios de los materiales en la industria del calzado son de alrededor del 60%.



Lo que ha perdido el consumidor es muy poco. El IPC del calzado es de 1%, máximo 2%, y para este año consideramos que va a estar cerca al 9%.



Pero cuando se ve la diferencia entre estos incrementos - costos de producción e IPC- hay una parte que es muy importante que absorben las empresas y eso se va a ver en los márgenes de la industria.



Ese fenómeno lo vamos a ver como parte del proceso inflacionario que vive el país.

Así que vamos a tener un zapato más caro definitivamente en este segundo semestre.



¿En cuánto puede aumentar en promedio?



Estoy muy seguro que el IPC para el sector de calzado y marroquinería va a rondar por el lado del 9%. Ojalá pasara algo diferente y hubiera un equilibrio en las materias primas pero es no lo vemos tan fácil.



¿Y cómo estará el crecimiento para esta parte del año?



Puede que no sea al mismo ritmo que en el primer semestre. Puede que llegue al 20 a 25% que es un muy buen crecimiento para el sector.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO