Así es el negocio de vender energía de forma digital

El sector energético ha venido en una lenta transformación, para integrar tecnologías. Recientemente se ha empezado a hablar de los comercializadores digitales, como es el caso de Bia, cuyo diferencial está en ofrecer a los clientes un conocimiento de su consumo e incluso menores tarifas en su facturación. Así lo explicó Sebastián Ruales, CEO y cofundador de la compañía.



¿Hace cuánto nació Bia y cuál es su objetivo?



La gran mayoría del mercado no sabe que puede cambiar de comercializador de energía. Las personas se están dando cuenta que tienen opciones y ese es el por qué de nuestra empresa: poner en el centro al usuario. Los fundadores venimos del mundo de la tecnología y de la energía; entonces esta mezcla de personas que saben de tecnología y energía es la base de este expert team.



La comercialización energética se caracteriza por la medición con equipos análogos monofásicos y esa es la frontera del servicio de los comercializadores tradicionales.

Pero hoy existen hardwares para mejorar eso. Hay medidores inteligentes, trifásicos, que pueden entender el consumo un poco desagregado. A eso se le suma el machine learning e inteligencia artificial y el hardware se vuelve una herramienta para entender la huella digital del consumo de cada usuario y con eso mostrarle a los clientes en tiempo real su uso de energía y explicamos en qué se puede mejorar.



Pero no solo hacemos eso, también le creamos otra serie de valores agregados. Un porcentaje de la factura la devolvemos en cashback que se puede donar, cambiarlos por millas, o pagar la factura. Por otra parte, entregamos certificados de energía renovable a nuestros clientes.



¿Cuántos clientes tienen y cuál es su facturación?



En este momento más de 80 clientes, con 500 puntos de conexión y ya facturamos US$1 millón mensual en los cinco meses de operación como comercializador.



Algunas de las empresas tienen más de un punto de venta y por medio de nuestra plataforma pueden hacer un pago centralizado de todos sus puntos. Sobre este punto pronto vamos a anunciar alianzas con tarjetas de crédito.



¿Han levantado recursos para su crecimiento?



Cuando arrancamos levantamos una ronda pre-seed por US$6 millones, la más grande de este tipo en la historia de la región para una compañía de ‘climatech’. Levantamos recursos de uno de los fondos más grandes de Europa, de Estados Unidos, el fondo más grande de México y el más grande de Brasil. Con ese dinero hemos consolidado un equipo, ya somos más de 84 personas en la compañía.



Este es un negocio que cuida mucho sus finanzas. Nosotros ya tenemos márgenes de contribución positivos, en enero y en febrero vamos a tener también.



¿Ofrecen solo las soluciones de datos o siempre integran los medidores?



Los usuarios normalmente tienen el medidor de su comercializador actual.

Nosotros hacemos un proceso de portación y ponemos el de nosotros. No cobramos el medidor, sino que lo entregamos, el aparato empieza a funcionar con nuestra plataforma.



¿Cómo hacen la compra de energía? ¿Tienen contratos de largo plazo?



Toda nuestra energía está contratada, tenemos acuerdo a diez años y nuestros bloques de energía están por encima de la demanda actual para garantizar el suministro.



¿Qué ofrecen en términos de precio a los usuarios?



Estamos muy nivelados. Nuestro negocio es tener energía suficiente y que nosotros le trasladamos a los usuarios un buen precio y en muchos casos pagan menos y adicional reciben cashback. Con estos bloques les garantizamos buenos precios al usuario.



¿Qué cobertura tiene la compañía en este momento?



Estamos en 17 municipios y tenemos también más de 512 puntos firmados. Eso es un promedio de 100 nuevas conexiones cada mes y que va creciendo exponencialmente.



¿Cuál es su meta de crecimiento este año?



Alrededor de unos US$8 a US$10 millones mensuales al final del año es la facturación que esperamos.



¿Cómo funcionan los certificados de energía renovable?



Si un usuario consume un gigavatio, nosotros lo que hacemos es garantizar por medio de blockchain que garantiza que esa misma energía se generó a nombre de ese consumidor por parte de un generador renovable.



No podemos asegurar que la electricidad que se consumió era esa misma, pero sí que fue generada para ese cliente específicamente, aunque después en el sistema se mezcle.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio