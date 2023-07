Casino, de momento no vende Éxito, pero no cierra la puerta

Pese a que la francesa Casino, a través de su sudsidiaria Compañía Brasileña de Distribución (GPA), rechazó por segunda oportunidad una nueva oferta que el Grupo Gilinski le hizo, esta vez por el 51% de los almacenes Éxito, dejó abierta la posibilidad de hacer una operación si se cumplen algunos requisitos, especialmente de precio.



La más importante de las condiciones que GPA planteó en su respuesta negativa a Gilinski es que “el precio ofrecido no responde a parámetros adecuados de razonabilidad financiera para una operación dirigida a una participación de control y, por tanto, no responde al mejor interés de GPA y de sus accionistas”.



Gilinski ofreció US$587 millones por el 51 % de la cadena de marca colombiana cuyos dueños son GPA, aunque estos a su vez son de Casino.



GPA además planteó varias condiciones relacionadas con revisiones de posibles conflictos monopólicos, la inscripción de la acción en Wall Street, constancia de financiación al oferente por el importe total del precio a ofertar por parte de uno o varios bancos “de primer nivel”, un cronograma claro de ejecución de la transacción y los planes estratégicos que tienen pensado en caso de que Gilinski se quede con el Éxito, entre otros.



Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, dice que “es costumbre aprovechar las coyunturas por parte de los inversores que tienen liquidez y en este caso el Grupo Casino anda regular con su endeudamiento y lleva años queriendo salir de la región y por es entendible la oferta del Grupo Gilinski”.



Añade que el Éxito es “una gran oportunidad, un buen negocio y con bastante experiencia en el retail y gran capacidad de transformación y con presencia y experiencia en la región, así que seguro que hay mas de uno interesado en pujar”.

Aquí es claro que inversionistas que ya conocen el grupo “intentarán aumentar su participación y otros jugadores de la región deben estar haciendo números. Creo que cuando hay buenos activos no debe haber afán, hay que ver las nuevas ofertas para que ellos (Casino) se lleven la mayor cantidad de caja posible para resolver la coyuntura que tienen”, enfatiza.



Por su parte, Carolina Ratto, Head de Equity Research regional en Credicorp Capital asegura que “desde el punto de vista fundamental tiene sentido el rechazo de la propuesta”.



Analiza que es difícil anticipar cuánto estaría dispuesto a vender Grupo Casino, pero el precio actual de la acción ya está considerablemente descontado y podría considerarse como el mínimo, especialmente si se está negociando por el control.



Igualmente, para la firma Casa de Bolsa, Gilinski ofrecía comprar el 51% de Éxito a US$0,886, equivalente a $3.541 (utilizando TRM de 3.997), “el cual se ubica 14,7% por debajo del actual precio de mercado ($4.150) y 26,2% por debajo de nuestro Precio Objetivo ($4.800)”.



Ese precio, dice la firma, está muy por debajo del valor justo, aún más teniendo en cuenta que quiere el control de la compañía, lo cual debería incluir una prima, que normalmente está entre 20% y 30% por encima del precio de mercado, lo cual equivaldría a un precio entre $5.000 y $5.400. “Si tomamos nuestro precio objetivo como base, Gilinski debería ofrecer entre $5.800 y $6.300”, dice.



“Se está buscando tratar de comprar Grupo Éxito a un precio muy bajo, dada la difícil situación financiera por la que está pasando Casino, el cual necesita urgentemente liquidez”.

Casa de Bolsa dice que hay que monitorear cuál es la decisión final de GPA y Casino, y la posibilidad de que Gilinski siga subiendo el precio ofertado en caso de que se rechace la propuesta.



