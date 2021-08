Venta de libros en línea ha crecido 82% 

Buscalibre es una librería que vende en línea libros físicos y que los envía directamente hasta el domicilio de la persona. Nació en Chile hace 12 años y hoy está presente en: Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, México y Perú.



En el país cuenta con un portafolio de 60.000 referencias a nivel nacional y 5 millones de títulos en general.



El año pasado la pandemia tuvo un impacto muy importante dentro del proceso de compra y lectura de los colombianos, desde la plataforma se pasó de vender 270.000 ejemplares en 2019 a más de 800.000 en 2020, lo que representa un crecimiento cercano al 200% y en lo que va corriendo del 2021 el crecimiento es del 82%.



Andrés Baldrich, Gerente Comercial de Buscalibre Colombia, hizo un balance de los resultados y lo que viene para la empresa en el país.



¿Cómo le fue en pandemia a las ventas de libros online?



Nosotros llevamos un crecimiento del 200% el año pasado y en lo corrido de esta año, es de un 82%.



Hemos visto tendencias muy importantes como que las personas están comprando más libros que lo que consumían antes de la pandemia, se nota y evidencia un interés por la lectura como una forma de entretenimiento.



Hemos sido un habilitador de estas posibilidades y las personas han tenido un acceso sencillo a los libros, no solo en los precios sino en la facilidad de envios para que llegue en poco tiempo a la puerta de la casa.



¿Cómo se ha comportado este modelo en el país?



Somos una librería online, un e-commerce con una gran capacidad en Latinoamérica somos la más grande. Es muy una plataforma muy fácil de usar, las personas se registran en menos de un minuto y pueden realizar la compra de su libro inmediatamente.



Contamos con un catálogo muy completo con más de 60.000 titulos a nivel nacional, estamos con el 85% o el 90% de las editoriales del país, despachamos desde un centro industrial a cualquier lugar de Colombia y eso ha funcionado y no ha servido para destacar en el mercado.



¿Cómo están los intereses en los libros?



Desde el regreso a las clases presenciales hemos notado un aumento significativo de más del 40% en la venta de libros de conocimientos específicos, técnicos tanto para colegios como para universidades, no solo por parte de los estudiantes, sino los padres se han inscrito también, han consultado y cada vez más hay una confianza en el mercado del e-commerce y se puede evidenciar la fuerza que tienen los diferentes mercados como el nuestro. Además entre el 35% o 40% de nuestro portafolio es estudiantil.



¿Qué tanto los ayudó la inclusión de los libros en el Día Sin IVA y las promociones periódicas en las ventas del 2020?



Tuvimos muy buenos números el año pasado y nos sirvió para lograr metas en este camino, vemos también que este año se mueve en el mismo sentido, reportamos una venta mensual de 100.000 libros en Colombia y como beneficios hemos tenido varios eventos como los ‘buscadays’ que son jornadas de grandes descuentos, hasta el 70%, tenemos preparadas muchas cosas con el Día Sin Iva, estamos también apalancando varias estrategias de ventas digitales como el Cyberlunes, el Blackfriday y esperamos cumplir con las expectativas no solo frente al precio sino en el portafolio como lo hemos venido haciendo año tras año.



¿Cómo está el consumo de libros en Colombia?



Siento que ha mejorado, el país está leyendo más, se está demostrando un gusto e interés. Estamos trabajando en ampliar el portafolio con otras opciones incluso, pero el poder dar facilidad y acceso ha sido determinante en las cifras.



El mayor porcentaje de libros que importamos viene de Estados Unidos, España, seguido de México y Chile, hay muchas opciones y nos prefieren porque a través nuestro pueden encontrar títulos que no hay en otros lados.



Pero también vemos que hay muy buenos resultados para los autores colombianos.



¿Cómo los afectó el alza del dólar?



El efecto se ve en la importaciones de libros que hacemos desde Estados Unidos, el costo también en los envios, así que a veces se ve afectado el cliente final y también nosotros en las ventas, pero las campañas como la de descuentos en libros importados del 40% o demás nos dan oportunidades.



¿En que se enfocarán el resto del año en 2022?



Tenemos presupuestado superar el crecimiento del año pasado o al menos mantenerlo igual.



El otro año queremos llegar a nuevos mercados como los e-books, los juegos didácticos y otras cosas que hemos venido implementado como los juegos de mesa en nuestro catálogo. La idea es seguir y ofrecerles nuevas oportunidades a las personas sin dejar de lado nuestra base que es el libro.



En otros países estamos evaluando nuevas llegadas a Ecuador o a Costa Rica mientras mantenemos nuestra presencia en Argentina, Chile, Colombia, España, México, Perú y Estado Unidos. La intención en ampliar las rutas internacionales entre los centros de Buscalibre.



¿Cuál fue el libro más vendido en 2020?



El libro más vendido del año pasado fue El Milagro Metabólico del doctor Carlos Alberto Jaramillo y los de este 2021 son: Boulevard de Flor M. Salvador, Los Abismos de Pilar Quintana y Bitácora del Naufragio de Mario Mendoza.