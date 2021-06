Venta directa al consumidor, el reto de Henkel

La multinacional Henkel en Colombia entra al mundo de la venta directa virtual al consumidor final, en una alianza con Mercado Libre.



La idea es conocer más el cliente ‘online’ y aprovechar más las ventajas del comercio electrónico.



Actualmente, las ventas en línea de esta compañía que tiene en su portafolio marcas como Palette, Balance o Konzil son el 2,6% del total. En su plan de negocios al 2025 el objetivo es que sean de entre 5% y 8%. Así lo explica Enrique Madroñero, gerente general Beauty Care Retail de Henkel Colombiana.



¿Cómo surge la idea de vender directamente al cliente final?



Nos regimos por cuatro compromisos de liderazgo. Colaboramos como equipos fuertes, somos responsables de nuestros resultados, desarrollamos a las personas con pasión y, el último, que es el que nos lleva a esta decisión, es que actuamos como emprendedores. Necesitamos asumir riesgos para crear oportunidades de negocios emocionantes, como los llamamos nosotros.



¿Y esto cómo aplica en la alianza con Mercado Libre?



En este mundo virtual, lo que es estamos viviendo es que ya no estamos tanto en la moda del marketing digital. Más bien estamos pensando en cómo hacemos marketing en un mundo digital, porque es el mercadeo es el que se tiene que adaptar a todo esto.

Empezamos a entender que necesitamos acercarnos más a nuestro consumidor ‘online’ y tenemos que empezar a tener más conversaciones con él. Y para esto necesitamos contenido en el momento correcto.



¿Cómo es el proceso?



Esto tiene tres etapas. La primera es la generación de demanda, que es cuando está conociendo los productos, darle la posibilidad de hacer la compra y, finalmente, el servicios al cliente.



Cuando empezamos a ver, al final del día, el consumidor sigue en la mitad. Y ahí aparece Mercado Libre y con el equipo decidimos que si nosotros hacemos esto directamente, vamos a estar más cerca a ese comprador, entenderlo mejor y generar estos contenidos hechos a la medida para cerrar esa venta.



No es que estemos sacando a nuestros intermediarios que actualmente venden por la plataforma. Esto tiene como antecedente que en nuestra planta en la zona de Montevideo, en Bogotá, con 700 empleados, tenemos una tienda física donde vendemos nuestros productos, y si bien las ventas no son a escala, sí son uno a uno y hemos podido conseguir más información de esos compradores. Lo mismo queremos hacer en línea.



¿Obedece a una orientación global?



No. La verdad bajo este principio de actuar como emprendedores decidimos arriesgarnos. Somos los primeros. Y voy a unir esto con la tienda física que tenemos, donde tenemos capacidad. Ya teníamos la infraestructura para poder facturar, la mayoría de los países no tienen eso y es clave para asumir que hicimos con Mercado Libre. Es una iniciativa local.



¿Aspiran a que la oferta se extienda a otros plataformas o a un sitio propio?



Digamos que lo que nosotros estamos creando con esta primera prueba es parte de nuestro plan estratégico a 5 años, a nivel de la transformación digital. Y con base en lo que logremos recopilar de esta experiencia vamos a entender si el camino es, definitivamente, el sitio propio, ampliar el modo BtoC o ir a otros ‘marketplace’.



Independiente del canal que sea, realmente lo que va a ser la diferencia es el contenido dirigido que le podamos entregar a las personas.



¿Qué mensaje envían a los distribuidores tradicionales?



Sin duda, a nuestros aliados tanto en el mundo físico como en el virtual se les esta enviando el mensaje de que lo que queremos es generar el contenido que nos ayude en la conversión. En el momento en que tengamos las respuestas a esas preguntas, no importa el canal, nuestra estrategia de mercadeo a nivel digital va a poder acomodarse a dónde está el consumidor. La idea es trabajar en conjunto, complementar y no reemplazarlos.



¿Cuál es la meta con esta experiencia?



Nuestra ambición es que el comercio electrónico represente entre el 5 y 8 por ciento de nuestras ventas, según el plan al 2025. Hoy es de 2,6%. Ahora, en este momento, para Mercado Libre, no tenemos una meta especifica.



¿Hay quien entre a un sitio a comprar un desodorante, que es parte del mercado?



El 70% de las ventas virtuales vienen de la parte de coloración, mientras que las categorías más masivas como pueden ser desodorante o shampoo tienen su fortaleza en plataformas como Merqueo, hay una diferencia en el tipo de compra.



Estamos trabajando para identificar cómo logra aumentar esa conversión cuando hablamos de desodorantes y shampoo que en el mediano plazo debe estar relacionado con cajas especiales o con un valor agregado que lleve al consumidor a cambiar la forma tradicional de incluirlo en el mercado.



¿Cómo va el negocio en medio del paro?



Cuando vemos el primer el primer trimestre del año nos fue bastante bien, y vimos la reactivación en nuestro negocio. Abril también fue un buen mes, pero creo que aquí lo importante es decir que mayo y junio desbarata el plan que se tenía para el año, no solamente para nosotros sino para nuestra categoría.



Nuestra planta está en Bogotá y las de los competidores en el Valle, la zona más afectada por el paro. Hemos tenido afectaciones para la llegada de materias primas.





Constanza Gómez Guasca