Ventas de accesorios digitales crecieron en la pandemia

Yoyoso, la marca coreana que llegó a Colombia unos meses antes del inicio de la pandemia, ya tiene muy bien detallado a su mercado. Tanto que tiene identificado que los productos para el hogar son los más apetecidos por los colombianos dentro de su tienda, así como los de belleza.



“Los colombianos amamos la cerámica, es un material que tiene historia y genera sensaciones de todo tipo a quién la contempla, en la decoración nórdica cobra gran relevancia y países como el nuestro la sabe valorar. Y ni hablar de nuestra categoría de salud y belleza, productos minerales en su gran mayoría cobijados por la tendencia mundial ‘K-beauty’, miles de mujeres nos hemos preguntado ¿cómo logran las coreanas tener esa luminosidad y piel perfecta? Bueno en Yoyoso encontrarán la respuesta”, dijo Liliana Saavedra Segura, gerente de mercadeo Yoyoso Colombia.



Yoyoso se caracteriza por ofrecer productos con diseños que mezclan lo coreano y lo nórdico, artículos para el hogar, accesorios digitales, papelería, maquillaje, salud y belleza, entre otros. Lo que le ha permitido, tener una gran aceptación en el mercado colombiano, por lo que actualmente genera entre 100 y 150 empleos directos e indirectos, en una operación a nivel nacional, con cuatro tiendas físicas, tres en Bogotá y una en Barranquilla, aunque también se hacen envíos a nivel nacional.



“Tenemos una muy buena acogida del mercado colombiano, antes y durante la pandemia hemos abierto dos tiendas durante la contingencia, una en la Zona T en Bogotá y, otra en Plaza del Parque en Barranquilla, no es un secreto que la pandemia cambió muchos planes, pero seguimos apostándole al país, apoyando su reactivación económica y trabajando día a día en posicionar la marca en los corazones de nuestros clientes, eso es lo más importante para nosotros”, destacó Saavedra.



Aunque la pandemia ha dejado una economía golpeada, Yoyoso se ha convertido en un aliado ideal para los colombianos, gracias a sus productos de calidad a excelentes precios. Dado que han sabido entender los cambios, prioridades y expectativas del consumidor, los cuales han visto reflejados en los comportamientos de compra.



Por ejemplo, como ya se mencionaba anteriormente los artículos del hogar cobran una mayor relevancia, sin embargo, el tema de la conectividad también es fundamental, pues por el trabajo desde casa, resulta indispensable contar con accesorios tecnológicos que facilite esa comunicación, gracias a esto dicha categoría de accesorios digitales creció un 50% durante la contingencia.



“Yoyoso es un estilo de vida, así lo hemos definido, una marca que desde sus diferentes categorías invita a nuestros clientes a explorar su creatividad con productos de calidad a un excelente precio. Nuestras garantías y porcentajes de devolución nos respaldan, 0,01% en un portafolio de 5.000 referencias, incluso en nuestras políticas de devolución, los clientes tienen un tiempo estimado para realizar cambios si el producto no les gusta, esto les genera una confianza y credibilidad importante en la marca y sus productos”, dijo la gerente de mercadeo.



Es de resaltar que Yoyoso está enfocado en entender a sus consumidores y sus necesidades, encontrando oportunidades de mejora y aprendiendo a escuchar, ya que es fundamental para diferenciarse de cualquier mercado y/o competidor, de ahí que su filosofía de marca está basada en el ‘Customer centric marketing’, los ojos y oídos del cliente resultan ser los nuestros.



A la fecha y con el fin de impactar a sus clientes por los canales digitales, desde el 2019 abrieron sus redes sociales, Instagram y Facebook, empezando con una comunidad de 2.000 seguidores y en la actualidad cuentan con más de 29,7K.



“Las interacciones a través de estos canales durante la pandemia han incrementado un 70%, es un canal más de venta y atención, interactuar con nuestros clientes y compartir su contenido nos resulta fascinante, hemos podido trabajar la omnicanalidad gracias a ellas, para nosotros siempre han sido importantes nuestros seguidores sin importar el número y a través de Falabella.com.co hemos podido atender a clientes que no cuentan con tiendas físicas en sus territorios”, reveló Saavedra.