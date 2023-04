¿Viajar será un lujo? Experto explica qué viene para el sector

El mercado aéreo está cambiando con una subida de precios constante que toca el bolsillo de los colombianos, por lo que los buscadores de reservas aéreas se convierten en un aliado estratégico a la hora de planear un viaje.



(Vea: Las nuevas rutas que tendrá la aerolínea suiza Edelweiss con Colombia).

En entrevista con Portafolio, Thomas Allier, cofundador y presidente de Viajala, habló de su inversión en tecnología, que permitirá ofrecer más servicios en la plataforma. Además comentó sobre la subida en tarifas que va en 37%.



¿Cómo han visto la transformación del mercado aéreo a través de los años?



La compañía empezó en un contexto cuando Colombia básicamente era un monopolio, muy concentrado en las manos de Avianca y poco a poco se hicieron adquisiciones de compañías que estaban en dificultades como Aires o Aerorepública y se convirtió más competitivo el mercado. Luego llegó Viva en 2012 y vimos una fragmentación del mercado, la torta de aerolíneas se duplicó y se convirtió más económico viajar.



Así, el volar en avión se convirtió en un producto masivo accesible, lo que no era posible hace una década. En pandemia vimos que muchos países perdieron una aerolínea importante. En Colombia, pese a que tuvimos un cierre de cinco meses del cielo, sobrevivieron todos los actores del mercado e incluso salieron algunas del Capítulo 11 y llegó Ultra Air.



(Vea: Aerolíneas latinas: las alarmas que hay por su situación financiera).



¿Y ahora?



Todo iba muy bien hasta que ciertos factores empezaron a golpear la estructura de costos de muchas de las aerolíneas, sobre todo de aquellas que tienen sus costos en dólares y con la devaluación del peso se le ha vuelto la vida muy complicada a estas compañías, lo que ha hecho que algunas empresas cierren como Viva o Ultra Air. A esto se le suma la subida en el precio del combustible y las tarifas han empezado a subir. Gran parte del aumento en los costos, lo está teniendo que asumir el viajero.



¿Cuál es el impacto para las personas que adquirieron boletos o tiqueteras y no saben con certeza qué pasará?



No se sabe qué pasará exactamente, hay personas que tienen que viajar con urgencia y no les quedará de otra que recomprar tiquetes. Sin embargo hay reubicaciones de pasajeros.



Esto lo que hará es que aumente la demanda y no hay más del 20% de la oferta aérea. Con esto, los precios suben.



Con antecedentes de ‘monopolio’ con Avianca, ¿esto volvería a ser con el negocio con Viva?



En mi experiencia, sería en menor medida, la presión de Avianca antes era muy alta incluso más alta que la de Avianca - Viva. Sin embargo, parte del análisis que hicieron las autoridades sobre su integración en un primer momento indicó que se podría conformar un monopolio en muchas rutas.



No es mi opinión, es un hecho que se generaría una concentración en el mercado. Sin embargo, las aerolíneas como Latam o Wingo están aumentado su participación en el mercado lo que hace que no se genere tanta preocupación como en aquel entonces, pero en términos de competencia no es lo ideal.



¿Cómo han visto la dinámica de los precios en el buscador?



Vemos un incremento fuerte. A marzo, el precio promedio de los vuelos nacionales de ida y vuelta aumentó en 37% en lo que va de 2023, entre los meses de enero y febrero, en comparación con los mismos meses del año 2022.



El precio promedio de vuelos internacionales de ida y vuelta aumentó 25% en promedio en 2023, frente al mismo período del año anterior.



(Vea: Vivir en un crucero 3 años y recorrer el mundo: así es la propuesta).



¿Viajar se convertirá en un lujo?



No lo considero. Las aerolíneas que tenían este posicionamiento de Full Service, donde incluía comida, maleta de bodega o de cabina están cambiando y adoptan ciertas ventajas que trae el modelo low cost, así y desbaratan el tiquete.



De esta manera, venden tiquetes muy económicos pero cada servicio que se necesita se debe pagar por separado. Así las personas tienen que pagar por la posición de la silla, el equipaje o la comida.



En este último incluso se optimizan los costos y pasamos de un café Juan Valdez a uno instantáneo, cosas así. Esa es la transformación que hemos visto y es un modelo que va a quedar.

Thomas Allier, cofundador y presidente de Viajala. Archivo particular

Aminorar costos hace posible seguir viajando en avión...



Esta será la fórmula que quedará. Por tal motivo, viajar en avión o bus serán precios bastante similares.



Como empresa, ¿qué inversiones harán?



El año pasado superamos los niveles prepandemia, crecimos un 40% en las búsquedas de vuelos procesadas pues pasamos a 38,5 millones en 2022 de 27,4 millones en 2021.

En tecnología nosotros como buscador, que comparamos el precio de los tiquetes de las distintas aerolíneas, anteriormente lo hacíamos con un tercero, un proveedor de tecnología que era Amadeus a hacerlo de manera directa con cada compañía.



Así recibimos, sin intermediarios no solo el precio más bajo, si no también las ‘familias tarifarias’ que incluyen diferentes servicios.



Antes era comparar precios, ahora se podrán ver los distintos productos a través de los filtros.



(Vea: Cuánto cuesta y dura el viaje en bus más largo del mundo: ¿se le mide?).



¿Cuál es la meta de crecimiento?



Esperamos crecer cerca de 12% en búsquedas, o sea, que suba de 38,5 millones a más o menos 43,2 millones.



Continuaremos mejorando, la rapidez de la web, tener siempre todos los actores del mercado.



De lado de nuestros clientes, tenemos herramientas para ellos que puedan optimizar su inversión.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio

Twitter: @Paula1GB