Victoria’s Secret evoluciona en el país

Solo una semana de retraso en la llegada a Colombia de las colecciones estrenadas por Victoria’s Secret, en su flagship store de Chicago (EE. UU.), será la única diferencia de la nueva tienda de la marca en nuestro país en Parque La Colina C.C.



(Lea: Abrirán primera gran tienda de Victoria’s Secret en Bogotá).

Se trata de la primera tienda de lencería de la región y la segunda del mundo con el recién estrenado concepto, Store of the future (Tienda del futuro) lanzado hacia finales de 2021 por el sello en Estados Unidos, país de donde es oriundo y en donde es número uno en ventas de unidades minoristas de lencería, según cifras de Euromonitor.

Su marketing manager, Vanessa De Souza, habló con Portafolio sobre esta apertura.



¿Por qué Colombia para estrenar formato y concepto de tiendas en la región?



Después de las once que tenemos en el país bajo el concepto de Beauty and accesories (Belleza y accesorios), que nos sirvieron para probar mercado con ese formato, se vio que el consumidor llegaba a la tienda y decía: “¿cuándo van a traer lo que compramos afuera?”. Con base en ello, la marca nos dio luz verde.



¿Qué le da ese estilo futurista?



Partiendo del ideal sostenible de usar cada vez menos impresión de artes, no hay vitrinas sino pantallas impactantes; espacios diferentes amplios y luminosos.



¿Será una especie de meca del ‘loungewear’?



Sí, pues cada vez que abrimos una tienda, la gente dice que no conseguirá opción. Tendremos lo mismo que encuentran en las tiendas en EE. UU. (brasieres, panties, corsés, piyamas, batas, carteras, fragancias y ropa loungewar y hasta opciones deportivas versátiles para ejercicios de alto y bajo impacto, accesorios, etc.), con tallas desde la S hasta XXL; y en cuanto a brasieres tenemos desde la 32 hasta la 38 DDD -en ciertas colecciones, hasta 40 DDD-.



¿Manejarán este mismo surtido en su tienda ‘online’?



Por ahora, la tienda virtual seguirá con el surtido reducido de las once de Beauty and accesories y el commerce que tenemos en el país. Sin embargo, el futuro es poder ofrecerles a las clientas esta experiencia de elección del bra perfecto, en línea.



¿Tendrán formato ‘outlet’?



No, pues la tienda siempre tendrá los semi-annual sales (cuando llega una temporada nueva se vende a menor precio la colección de la temporada que termina) y diferentes promociones a lo largo del año, pues al manejar tantas colecciones marcadas por la temporalidad de las celebraciones y ocasiones especiales como San Valentín, Madres, Navidad, etc., al culminarlas, el cliente encontrará los productos a precios rebajados.



Además de la fuerza de ventas, ¿habrá más mano de obra colombiana?



Antes la marca era muy celosa y enviaba muebles, decoración, etc. listas y acabadas. Consideraron que Colombia tiene muy buena mano de obra y por eso nos dieron el go para buscar un proveedor local con la capacidad de igualar las guías enviadas por ellos en cuanto al desarrollo del concepto. Con este local sourcing de todos los productos de la tienda, apoyamos al país en donde abrimos.



¿Cuánto personal capacitado por la marca habrá en esta tienda?



Alrededor de 15 mujeres; cinco dedicadas de lleno a prestar el servicio de fitting y asesoría personalizada para encontrar la talla perfecta de brasier.



No obstante, el total del personal está plenamente capacitado en caso de que, en un momento dado, se requiera de su apoyo puedan asesorar.



(Además: Netflix y Microsoft lanzarán modelo de suscripción con anuncios).



¿Qué metas tienen con esta tienda, hacia finales de 2022?



Confirmar que al consumidor le gusta lo que estamos trayendo y que los precios son justos.



¿Veremos algún ‘Fantasy bra’ (los más caros del mundo) que tanto caracterizaron

a Victoria’s Secret?



No lo creo, pues por suerte, la marca ha evolucionado mucho y actualmente busca ser diferente, más inclusiva. Con este tipo de tiendas y el servicio de asesoría personalizada para descubrir la talla perfecta de bra, queremos decirle a las mujeres que se sientan bien, seguras de sí mismas, y no tanto que busquen el estándar ‘perfecto’ que usaría ese brasier que identificaba tanto a la marca y que desde hace tres años ya no se produce más.



PILAR BOLÍVAR