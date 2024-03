Vinci Partners y Compass crean gestora de activos alternativos para América Latina

Vinci Partners Investments Ltd. (NASDAQ: VINP) ("Vinci Partners"), plataforma líder en inversión

alternativa basada en Brasil anunció un acuerdo para la combinación de sus negocios con Compass.



Una vez cerrada la transacción, se creará una gestora latinoamericana de servicio integral de activos alternativos con más de US$ 50.000 millones en activos gestionados (AUM), en los segmentos de mercados privados, productos y soluciones de inversión (IP&S), renta variable y asesoría corporativa.



Fundada en 1995, Compass es uno de los asesores y gestores de inversión independiente líderes en

Latinoamérica, con presencia en siete países de Latinoamérica, EE. UU. y Reino Unido (con presencia comercial), que cuenta con una excelente reputación y con 20 socios ejecutivos, que tienen un historial de sólidos y consistentes resultados.



Compass ha desarrollado una plataforma reconocida y diferenciada en Latinoamérica, con US$37.000 millones en activos bajo gestión y asesoría, distribuidos en dos negocios principales:

IP&S, como pioneros en la entrega de soluciones de inversión a través de activos tradicionales

y alternativos globales, a inversionistas institucionales, family offices, intermediarios y clientes

de alto patrimonio latinoamericanos.



A lo largo de sus 28 años de vida Compass ha construido un ecosistema de relaciones de negocios, proporcionando a inversionistas latinoamericanos el acceso a gestores de clase mundial y a servicios de corretaje global, así como soluciones globales de inversión discrecionales y asesoría en la asignación de activos; Asset Management Latam: Más de 25 años de historia gestionando una amplia gama de

fondos y estrategias de inversión centrados exclusivamente en Latinoamérica, a través de crédito, administrando fondos y carteras en todo el espectro de riesgo, desde grado de inversión hasta crédito privado, incluyendo estrategias High yield LatAm, y además acciones, gestionando fondos y mandatos de renta variable Latinoamericana y estrategias específicas por país para clientes globales y de América Latina.



"Esta combinación con Compass marca uno de los hitos más significativos en nuestro plan estratégico de crecimiento a largo plazo, presentado en nuestro Día del Inversionista, que nos permitirá ampliar nuestra presencia en Latinoamérica, uno de los mercados más atractivos para los activos alternativos", declaró Alessandro Horta, Chief Executive Officer de Vinci Partners.



"Estamos felices de asociarnos con un líder en inversiones alternativas en Brasil y muy entusiasmados con las oportunidades futuras que presenta nuestra plataforma combinada junto a Vinci. A lo largo de los últimos 28 años, hemos forjado una sólida reputación gracias a nuestra extensa red de distribución y a nuestra trayectoria en Latinoamérica. La combinación con Vinci es el movimiento complementario

perfecto, ya que obtenemos acceso a una diversa gama de oportunidades de inversión alternativa en Brasil. Compartimos la visión de ofrecer las mejores soluciones de inversión latinoamericanas para

inversionistas globales y soluciones globales a inversionistas latinoamericanos. Existe una importante

oportunidad de crecimiento en Latinoamérica, y la combinación con Vinci nos permitirá desarrollar nuevos productos regionales aprovechando sus amplias capacidades, así como ampliar nuestra base de productos en Brasil a través de las relaciones de distribución de Vinci", dijo Jaime Martí, socio y Chief Executive Officer de Compass.

De izquierda a derecha, Manuel Jose Balbontin, socio y fundador de Compass, Executive Chairman Compass Group Holdings, Jaime de la Barra, socio, Executive Vice Chairman y Chief Investment Strategist Compass, Alessandro Horta, socio fundador, CEO, miembro del Consejo de Administración y Comité Estratégico de Vinci Partners. Cortesía

La combinación de negocios crea una plataforma líder en América Latina, con más de US$ 50.000

millones en activos gestionados y asesorados, además la operación se ajusta plenamente al plan de crecimiento estratégico de Vinci para ampliar su presencia geográfica y convertirse en una auténtica plataforma panregional; también Vinci podrá mejorar el alcance de distribución de sus estrategias de inversión en toda América Latina a través de la plataforma inigualable de Compass, quien además podrá proporcionar acceso a gestores de clase mundial y ofrecer soluciones globales y regionales a la amplia base de clientes de Vinci en Brasil.



Otro motivo para realizar la operación es la alineación de visión y cultura entre los socios de ambas empresas, permitiendo una ejecución de nivel superior; además la operación supone un aumento inmediato de los beneficios por acción de Vinci por concepto de utilidades (“FRE”), con un aumento adicional a corto y mediano plazo de los ingresos y sinergias de mejora en productividad, que se lograrán con la combinación de ambas plataformas.



La transacción tendrá una contraprestación inicial total de 11.783.384 en acciones ordinarias de clase A de VINP, y una contraprestación en efectivo de 31,3 millones de dólares, en forma de acciones ordinarias rescatables de clase C de VINP.



En virtud del acuerdo, ciertos accionistas de Compass tienen derecho a una retribución de hasta un 7,5%

adicional de participación en la entidad combinada, sujeta al logro de ciertos objetivos predeterminados,

que se pagará en acciones ordinarias de clase A de VINP hasta 2028.



Tras el cierre de la transacción, Manuel Balbontín, socio, fundador y presidente de Compass, y Jaime de la Barra, socio, fundador y vicepresidente de Compass, se incorporarán al Directorio de Vinci.



Los ejecutivos y la alta dirección de Compass continuarán en sus puestos actuales y seguirán plenamente comprometidos con el negocio combinado, con un plan a largo plazo alineado con el plan actualmente vigente para los socios ejecutivos de Vinci, dijeron los ejecutivos.



Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre del 2024, sujeta a las aprobaciones reglamentarias y a otras condiciones de cierre habituales.



Goldman Sachs & Co. LLC actuó como asesor financiero de Vinci, con Simpson Thacher & Barlett LLP

como asesor legal de la transacción y Carey Abogados como asesor legal supervisor para Latinoamérica.

Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero de Compass, con Skadden, Arps, Slate, Meagher

& Flom LLP como asesor legal de la transacción.