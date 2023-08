El nuevo dueño en Latinoamérica de Virgin Mobile es Beyond One

Este ha sido un buen año para Beyond ONE. Aunque no compartió información sobre el valor de la compra, la empresa anunció su segunda adquisición del 2023.



En los primeros meses del año, la firma compró Virgin Mobile Middle East and Africa, es decir, toda la operación en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y Kuwait.



En esta oportunidad anunció la adquisición de Virgin Mobile Latinoamérica, que contó con el respaldo del fondo de capital de Priora Management Holding Dubai, que es propiedad del empresario suizo Remo Steffel.



A través de un comunicado, la compañía manifestó que tienen interés en el mercado de la región porque muestra un "fuerte potencial de crecimiento".



De acuerdo con la empresa, renovar los servicios y experiencias de los clientes, brindando opciones menos limitadas, es el objetivo.



Al respecto, Markus Tagger, CEO del Grupo Beyond ONE, explicó que: “Nuestra entrada en América Latina es un hito exitoso de Beyond ONE en nuestro objetivo global de mejorar la vida de las personas a través de la conectividad digital de una manera realmente transformadora. VMLA ofrece una oportunidad significativa para el crecimiento con su gran base de usuarios y su presencia, y estamos comprometidos a prestar servicios y crecer con nuestros clientes en México, Colombia y más allá”.



