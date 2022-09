¿Por qué han subido los precios de los vidrios durante el 2022?

La inflación ha tocado a todos los sectores, incluyendo a los insumos del sector constructor. Empresarios y gremios han alertado que materiales como el acero, el cemento y el vidrio, son los que más han presentado aumentos este año.



(Menos ventas y caída de producción, el panorama actual de las pymes).

En entrevista con Omar Márquez, gerente comercial de Vitelsa del Pacífico, empresa colombiana especializada en vidrios, contó los pormenores de esta situación, cómo ha afrontado la empresa la inflación y sus planes de crecimiento pospandemia.



Ahora hay un fuerte discusión sobre el alza el vidrio. ¿Cómo han visto la dinámica de precios?



No podemos desconocer que el tema de la pandemia generó una afectación a nivel mundial. Se presentaron los cierres en la plantas de transformación de vidrios y en general otros sectores, también hizo que a nivel de navieras por los cierres de los puertos redujeran las rutas marítimas y eso empezó a disparar los fletes y se presentó escasez de contenedores.



El vidrio no fue exclusivo de esa afectación, es un tema mundial. Hoy el mercado se ha ido estabilizando sobre el suministro de vidrio (...). Pero la tasa del dólar no nos ha ayudado.



¿La subida en los servicios públicos también ha influido?



Sabemos que esas situaciones nos impactan, porque somos grandes consumidores de energía. Todo lo que suba, siempre nos va a golpear en nuestras estructuras de costos y necesariamente el producto tiene que subir.



(Sprite cambia el color de sus botellas para más facilidad al reciclar).



¿Cómo le ha ido a la empresa colombiana en estos años?



Vitelsa es vidrios templados y laminados de Santander, nació hace 28 años en Bucaramanga. Hoy somos la compañía transformadora de vidrio con mayor presencia a nivel del mercado nacional. Tenemos seis plantas ubicadas en: Cali, Girardota, Cartagena, la nueva hija de Vitelsa, dos en Mosquera y Bucaramanga, lo que nos permite una cobertura a nivel nacional.



¿Dónde tiene presencia Vitelsa actualmente?



Somos una empresa bastante fuerte a nivel nacional. Sin embargo, estamos en Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Jamaica, Curazao, Aruba, Cuba y Estados Unidos. Queremos expandirnos a más mercados en América en general.



¿Cómo les fue en el primer semestre?



El balance fue bueno, es positivo, pasamos de un año bastante complejo, no han sido años fáciles, en las conversaciones que tenemos con empresarios, hemos llegado a común acuerdo que el impacto del paro fue mayor que el del covid en su momento.

El paro fue demasiado fuerte. Ya nos recuperamos, debemos seguir creciendo.



(Tecnoglass tocó la campana de la Bolsa de Nueva York).



¿Cuál era la meta de crecimiento y cómo van?



En el caso de la planta de Cali hemos venido creciendo de manera positiva. Para fin de año esperamos crecer entre un 10% y 13% de acuerdo a las situaciones del mercado.

Somos una empresa que genera estabilidad de las personas.



Ahora el sector le está apostando por ser más sostenible. ¿Desde Vitelsa qué procesos están implementando?



Hoy Vitelsa es sostenible, venimos desarrollando desde mucho tiempo atrás justamente productos que aporten a la reducción del CO2.



Tenemos vidrios con control solar, vidrios bajo emisivos, entre otros. Entre un 30% y 40% de nuestros productos son sostenibles.



¿Qué nuevos productos traen?



Hay un nuevo producto que desarrollamos que es un vidrio para evitar que los pájaros se choquen con estas superficies.



La gente no piensa que las empresas contemplen a la naturaleza y las experiencias del pasado nos han llevado a que las experiencias del mercado cuando están en muy alta vegetación, las aves se estrellen contra los vidrios. Ha sido supremamente innovador.



¿Cómo es?



Es un bajo emisivo con un separador y tiene una impresión que se llama ‘patron bird’, lo que hace es que el pájaro al ver estas imágenes no se golpee y pueda retroceder.

Estos productos innovadores han impactado en el mercado y esperamos tengan gran aceptación.



Paula Galeano Balaguera

PORTAFOLIO