Por qué Viva sacó de su oferta 3 rutas entre Cali y destinos de playa

Archivo particular

Desde junio de 2022, la aerolínea Viva viene alertando sobre una crisis financiera, esto no solo porque la empresa opera a pérdidas, como las demás, sino porque el combustible, las tasas aeroportuarias e insumos incrementaron notablemente su precio después de que inició la guerra en Ucrania.



Ahora, meses después, y tras una ola de pedidos de ayuda a la Aeronáutica Civil para integrarse bajo un mismo grupo con Avianca, la aerolínea amarilla dice adiós a tres rutas que conectan a Cali con destinos costeros, más concretamente son las conexiones directas desde Cali hacia Cartagena, Santa Marta y San Andrés, así lo comunicó la compañía.



“La reducción de la oferta de 17 vuelos semanales desde Cali hacia las playas del país, se deriva de las difíciles condiciones macroeconómicas que afectan la industria aérea y especialmente a Viva, quien al no contar con un accionista que le asegure respaldo financiero, no puede asumir los sobrecostos causados por la tasa de cambio, la inflación o el precio del combustible”, remarcó la compañía en el documento.



Así, la empresa suma estas tres pérdidas a las más de 16 rutas que ha tenido que cancelar desde 2022.



Vale aclarar que estas rutas dejarán de ser parte del portafolio empresarial a partir del mes de marzo.



Sin embargo, Viva seguirá operando las rutas Cali - Medellín y Cali - Bogotá.



“Las rutas que operábamos de forma directa desde Cali a las playas de Cartagena, Santa Marta y San Andrés, fueron nuestra apuesta por la conectividad directa de las distintas ciudades del país con estos destinos, un esfuerzo que impulsaba la promesa de la democratización de los cielos y de los precios bajos”, remarca Viva.



Con estas cancelaciones, la empresa asegura que tendrá un decrecimiento significativo en sus destinos de playa del 5% en las frecuencias a Cartagena, del 10% a Santa Marta y del 20% a San Andrés.



Así, Viva reconoce las afectaciones que estas decisiones causan en los pasajeros, destinos y en general en toda la cadena turística.



“San Andrés, por ejemplo, ha sido uno de los más impactados, dado que la Isla ha encontrado en la aerolínea un gran aliado como operador aéreo, sin embargo, por la crisis económica que atraviesa Viva, redujimos en 2022 el 50% de nuestra oferta hacia este destino, implicaciones no solo áreas, sino también negativas para la economía de la isla”, afirman.



La empresa además, recuerda que continúa trabajando como organización para salir de la ‘difícil’ situación económica por la que atraviesa.



Actualmente, Viva ha bajado su participación en el mercado de 20% a 18% y ha dejado de operar 19 rutas (contando estas tres), además, ha dejado de operar los 40 aviones que tenía a su cargo y ahora trabajan con uno más de la mitad.



A octubre contaban con seis rutas canceladas y 60 operando, actualmente la cifra llega a 42.

Negocio con Avianca, ¿avanza?

Ante la última decisión que tomó la Aeronáutica Civil en conjunto del Ministerio de Transporte, las actuaciones administrativas anteriores quedaron anuladas debido a un error procesal que ponía en vilo el derecho al debido proceso.



Ahora con esta determinación, la autoridad aérea deberá evaluar nuevamente en primera instancia la solicitud inicial de las empresas que buscan integrarse y deberán dar respuesta en los próximos 3 meses, con fecha máxima del 19 de abril. Con todas las pruebas y cesiones de Avianca, será cuestión de tiempo saber la decisión.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio