Viva Air tendrá membresía y volverá a ciudades como Cali

Viva Air aterrizó nuevamente en Barranquilla. Dos vuelos diarios desde Bogotá, y uno desde Medellín llegarán al Aeropuerto Ernesto Cortissoz de la capital del Atlántico. Esta reactivación de operaciones fue solo uno de los pasos del plan de expansión en el que está trabajando la aerolínea de bajo costo.



Cali es otra de las ciudades a las que planea volver,y a pesar de que no hay fecha definida aún, las directivas de la empresa ya están en conversaciones con las del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

El presidente y CEO de Viva Air, Félix Antelo, recalcó a Portafolio la importancia que tiene la capital del Valle y su intención de que los caleños y quienes visiten la ciudad tengan la opción de viajar a un precio accesible que, según él, no tienen, y por esto se está avanzando en las negociaciones.



Distinto es el caso de Panamá donde no ve un regreso debido a los impuestos que maneja ese país, pues durante su operación se incrementaron en 80%.



La aerolínea desea abrir nuevos mercados, pero no tiene problema en cerrar algunos en los que ya está si no tienen el potencial.



“No nos casamos con algo que no funciona, usamos todas las estrategias eso sí, pero nuestro enfoque es mucho más pragmático: probamos, incentivamos con nuestra oferta, y buscamos que más del 60% de las rutas funcionen”, dijo Antelo.



Además de competir en nuevos destinos, Viva Air quiere lanzar servicios que favorezcan a sus usuarios y que junto con sus tarifas bajas les de otra herramienta para competir con las demás compañías.



“Queremos lanzar antes de que termine el año un concepto de club donde el pasajero que pague una membresía anual tenga ciertos beneficios. No va a ser un sistema de pasajeros frecuentes porque eso es caro para el comprador y para la línea aérea. Estamos estudiando realmente cuáles son los beneficios que le convienen al usuario y a nosotros, puede ser algunos descuentos en tiquetes, fila rápida, escoger asientos y mucho más”, comentó el presidente de la aerolínea.



Otro tema en el que están pensando es en dar opciones de entretenimiento para ofrecer en el aeronave.



Un vuelo promedio en Colombia dura 50 minutos, por lo que Félix Antelo se mantiene en que no hay necesidad de implementar pasatiempos abordo, pero como el objetivo de la compañía es operar vuelos más largos, contempla la idea de que, en esos recorridos de 5 o 6 horas que vendrán, pueda tener ese servicio a través de WiFi, sin que esto influya en el modelo de bajo costo que por años ha adoptado en Colombia y Perú.



Julio César Galeano