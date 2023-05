La unión que no fue: el camino del fallido proceso de Avianca y Viva

Este sábado, la aerolínea Avianca anunció su negativa a integrarse con su par de bajos costos Viva Air, un proceso que estuvo desarrollándose durante más de un año y que, en el momento del anuncio oficial de la aerolínea roja en integrar a Viva a sus operaciones, significo un golpe en la mesa del sector aeronáutico colombiano

No obstante, el proceso tuvo consigo numerosos factores por los cuales no terminó finiquitándose la integración; entre estas los costos de combustible, la inflación, la pandemia y un sector aeronáutico convulsionado, situación que vio en la aerolínea Ultra Air como otra empresa que no logró salir a flote de la crisis.



Es por ello que es necesario volver al pasado para saber cuáles han sido las razones que se han presentado cronológicamente a modo de contexto para entender el porqué la integración era muy importante para Ultra, caso contrario de Avianca, la cual desistió de llevar a cabo este proceso.



Un inicio con turbulencia

Viva Air, ante de la crisis aérea en el país, era una de las aerolíneas más destacadas en el mercado nacional, esto en parte gracias a su oferta de vuelos a bajo precio. No obstante, los precios de combustible, sumado a los efectos de la pandemia, tocaron fuertemente las finanzas de la aerolínea amarilla en el año 2022.



Esto llego a los oídos de Avianca, aerolínea que había cerrado la creación del Grupo Abra junto a su par brasileña Gol. La aerolínea se acercó a Viva para solicitarle la integración formal a Avianca Group, operación que llegó a la mesa de la Aeronáutica Civil en el mes de abril de aquel año, asumiendo Viva el rol de empresa en crisis.



"Ante la información disponible en el mercado sobre la delicada situación financiera que atraviesa Viva, esta compañía y Avianca solicitaron ante la Aeronáutica Civil de Colombia autorización para integrarse", mencionó la aerolínea roja.



El objetivo de esta operación era, según Avianca, "viabilizar la permanencia de la aerolínea 'low-cost' en beneficio de los pasajeros, la conectividad en Colombia y Perú, así como para salvaguardar empleos que directa e indirectamente dependen de Viva".



No obstante, la Aerocivil, en primera instancia, decidió negar la solicitud en el mes de noviembre, pues para la entidad, las razones expuestas no habían sido suficientes para considerar urgente la integración de ambas aerolíneas, agregando que la prosperidad de la integración podía afectar a la competencia en el sector aeronáutico colombiano.



"Si bien se acreditó que Viva, actualmente, afronta una situación financiera relevante, Avianca y Viva no probaron que la crisis económica de Viva sea de tal magnitud que afecte su viabilidad en el mercado y, por consiguiente, esté condenada a salir del mismo de manera inminente e inevitable", dijo la entidad.



Ante esto, Viva respondió que recibieron "de forma respetuosa, pero con sorpresa, la decisión tomada por parte de la Aeronáutica Civil en la que niega la solicitud del proceso de alianza entre ambas compañías, que en sí misma hubiera constituido un respaldo a la continuidad del Modelo de Bajo Costo en la región".



Adrian Neuhauser, CEO y presidente de Avianca, por su parte, mencionó: "Nos preocupa el sentido de la decisión, pues va en contravía de las necesidades del país y desconoce el potencial efecto que tendría la desaparición de Viva sobre los usuarios y el mercado. Desde Avianca reiteramos nuestra voluntad de participar activamente en el rescate de Viva, buscando mantener la conectividad de los viajeros, fortalecer el turismo y conservar el empleo formal".

Las cartas de las aerolíneas

El presidente de Avianca, mediante una columna para EL TIEMPO del 21 de noviembre de 2022, dijo que la prioridad de la aerolínea era salvar a Viva. Igualmente, hizo la invitación al diálogo para "cuidar" a la aerolínea amarilla, además para fortalecer el mercado aéreo.



"No busquen hacerle daño a Viva por concentrar su atención en Avianca", mencionó Neuhauser.



De igual manera, el directivo de la aerolínea roja señalo que la mejor alternativa para que "Viva sobreviva es ser 'hermana independiente' de Avianca, como parte de un mismo grupo".



Viva Air, por su parte, publicó un comunicado público manifestando que había hecho efectiva su derecho de apelación ante la negativa de la Aerocivil, agregando que "la aprobación de esta alianza, por parte de la Aerocivil, garantiza la conectividad aérea del país a precios bajos, la fuente de trabajo de los más de 5.000 colaboradores directos e indirectos de Viva, y la marca y modelo que “bajó del bus” a los colombianos y los puso a montar en Avión. Nos ha tomado 10 años llegar donde Viva está ahora y eso no se logra de un día para otro. No podemos permitir que Viva desaparezca".

¿Integración bajo cuerda?

El 12 de diciembre de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió un pliego de cargos en contra de Avianca, Viva Air Colombia y Viva Air Perú, por haber, aparentemente, cerrado una integración empresarial sin el aval de la Aerocivil.



Dicha autoridad se basó en la "adquisición de los derechos económicos de Viva Air y Viva Perú por parte de Investment Vehicle 1 Limited, controlante de Avianca" para dar inicio a la investigación.



Para el ente de control, esto habría sido razón suficiente para constituir esa supuesta integración o, como mínimo, "el inicio de la ejecución de la integración empresarial entre las aerolíneas mencionadas".



"Así las cosas, el 29 de abril de 2022 se habría presuntamente configurado una integración empresarial antes de obtener la autorización de la autoridad competente", indicó la SIC. De haberse encontrado responsables en la investigación, las aerolíneas hubieran sido sancionadas hasta con 100.000 SMLV o hasta por el 20% de sus ingresos operacionales o hasta con el 20% de su patrimonio.



Ante esto, Avianca aseguró que sus operaciones se han mantenido con total independencia, asumiendo el rol de competidor con Viva. De igualmente, también consideró que "dentro del poco conocimiento que tiene del caso, que los argumentos utilizados por la SIC, promovidos por otras líneas aéreas competidoras, son errados e imprecisos tanto de fondo como de forma. Avianca ha entregado al público y a las autoridades respectivas, toda la información que está obligada a presentar. En su momento, de forma oportuna, se presentó la legítima solicitud de integración con Viva a la Aerocivil".



Viva, por su parte, se manifestó de forma repetida sobre su situación. Para el mes de octubre, la aerolínea amarilla le contó a Portafolio que debido a sus números negativos debió cancelar seis rutas que estaba operando; no obstante, ese número se disparó a 16 en los últimos meses del 2022.



De igual forma, Viva también manifestó en aquel entonces que su flota de aviones se había reducido a apenas 23 para poder operar 46 rutas, las cuales eran 60 para el mes de septiembre.



"Ya empezaron a pasarse aviones, empezando a suspender rutas, Viva ha dejado de operar las rutas de Armenia, alguien ya está tomando tijeras y recortando rutas, oferta y dinamizando el mercado y aprovechando el monopolio sin siquiera pedir permiso", dijo William Shaw, fundador de Ultra Air.



La situación para Viva en ese momento era tan adversa, que los empleados de la aerolínea, en conjunto, redactaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el ministro de Transporte, Guillermo Reyes; y al director de la Aerocivil, Sergio París, para pedir que se les garantizara su derecho al trabajo.



"De nuestro trabajo, depende la salud, la educación de nuestras hijas e hijos, la alimentación de todas las familias, el bienestar de nuestra generación y el futuro de Colombia. Que no se apague la luz de la alegría de nuestros hogares y nuestras familias cuando llega el pan a la mesa. Que las ilusiones de nuestras niñas y niños se mantengan y vean un futuro promisorio en una nación incluyente que nos permita crecer juntos", expresaron los trabajadores de la empresa.

Resolución 00079 de 2023

Ya en el año 2023, el Ministerio de Transporte y la Aerocivil lanzaron

la Resolución 00079 del 18 de enero, en la cual anularon la integración de Avianca y Ultra Air.



Esta decisión se tomó tras encontrar una irregularidad en el trámite que se aplicó desde el día cero de la presentación de la solicitud ante la autoridad aérea del país.



Según se explica en la resolución, se utilizaron los métodos del Código de Procedimiento Administrativo, cuando en su lugar se debieron aplicar las normas del régimen de libre competencia del país.



"Se desconoció el procedimiento administrativo especial establecido para esta clase de solicitudes de integración empresarial (…) y, por consiguiente, se incurrió en una irregularidad sustancial", se expresa en la norma.



Esta situación llevó a las aerolíneas implicadas a iniciar nuevamente un proceso de integración empresarial.



Portafolio pudo averiguar mediante fuentes cercanas al Mintransporte todo el proceso que se llevó a cabo para determinar la negativa de las entidades para la integración de Avianca y Viva: "Aquí estamos ante una apelación de una decisión que negó la integración, vino el cambio de administración, llegó el doctor Sergio París (a la dirección de la Aerocivil), el secretario General y el equipo jurídico, y al estudiar la apelación han encontrado una irregularidad procedimental que se va a sanear con una nulidad, retrotrayendo las decisiones del inicio y se tomarán decisiones con garantías al debido proceso y por supuesto con celeridad. Sabemos la importancia de una decisión pronta, pero también los efectos de no tomarla para el erario público y para la Aerocivil".

"No hay plan B"

El entonces CEO de Viva Air, Félix Antelo, le contó a Portafolio los planes de la aerolínea ante una negativa de la Aerocivil y del Mintransporte a la integración de ambas aerolíneas, asegurando que, en su momento, hubo optimismo frete al proceso, pero, a la vez, afirmando que no había otra alternativa.



"(...) de no darse, la respuesta de qué sigue hacia adelante la será del accionista, a nosotros por supuesto nos gustaría seguir con Viva. Sin embargo, no hay plan B. Como administración, estaríamos sorprendidos de esa respuesta, porque hemos hecho todo lo que se nos ha solicitado", contó Antelo.

Insolvencia como última carta

El 10 de febrero, Viva comenzó su Proceso de Recuperación Empresarial (PRE), bajo la conformidad con las normas que protegen a las empresas afectadas por la pandemia, con el objetivo de mantener su permanencia en el mercado.



"Esta determinación se da debido a la crisis que enfrenta al sumar a los efectos del covid-19, los factores macroeconómicos actuales que son de público conocimiento. Adicionalmente, la compañía no ha podido tener acceso a capital durante los últimos nueve meses, dado que aún no ha sido posible implementar su integración con otra aerolínea, que sigue pendiente de autorización por parte del Gobierno Nacional", explicó la empresa.

Crisis aérea en Colombia

El mes de marzo comenzó con la noticia del cierre de operaciones de Viva Air, lo cual provocó una crisis general en el sector aeronáutico a nivel nacional, teniendo como efecto el incremento en los precios de las tarifas a nivel general para las rutas nacionales e internacionales, así como miles de colombianos perjudicados con las perdidas de sus vuelos.



La insolvencia económica que atravesaba la aerolínea, mientras estuvo a la espera de la integración con Avianca, no dieron tregua, cosa que comenzó a pintar mal para la aerolínea roja, al punto de cuestionarse si era viable la integración con la 'low cost'.



¿Procrastinación?

La Procuraduría General de la Nación, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y el sector aéreo estuvieron a la expectativa de este proceso durante dos meses, en los cuales se han postergado de forma frecuente las fechas de concertación para determinar la integración entre Avianca y Viva, debido a unos fallos encontrados en la resolución 00518 del 21 de marzo, la cual condicionaba la operación.



"Viva reitera que de continuar con la falta de apoyo financiero inmediato que la llevó a la suspensión de operaciones, se imposibilita la reanudación de sus operaciones y se compromete su supervivencia de manera definitiva", dijo Viva al respecto.

El avión se hunde

El 13 de marzo, Avianca decidió finalmente no hacer efectiva su intención de cerrar la integración con Viva, a razón que los condicionantes representaban un peligro en el sector aeronáutico y para sus propias finanzas.



"Avianca seguirá siendo un aliado para los colombianos y tomará medidas para ayudar a la estabilidad del sector. Entre otras, buscará sumar aviones para fortalecer la conectividad regional, ofrecer opciones laborales a empleados de Viva y extender hasta el 31 de mayo la protección a los usuarios afectados por Viva y Ultra", dijo Avianca.

Ante esto, Viva confirmó que cerrará sus operaciones en Colombia, dejando a la expectativa el devenir de la empresa en el país.



