‘Viva fue, es y será low cost’: Félix Antelo habla sobre Abra

El sector aeronáutico se está reactivando con mayor rapidez. Nuevas rutas, destinos y alianzas se están presentando en esta industria, como es el caso de Viva. En entrevista, Félix Antelo, su presidente y CEO, contó los detalles del negocio del Grupo Abra, además del lanzamiento de la nueva ruta que conectará a Colombia con Argentina y nuevos planes de expansión.



Lanzan el vuelo que conecta a Colombia con Argentina, ¿cómo será?



Hoy vamos a lanzar nuestra ruta internacional numero 13 y 14 Bogotá - Buenos Aires y Medellín -Buenos Aires, son dos rutas independientes cada una un vuelo directo, cuatro veces por semana desde cada punto.



Hay dos hitos muy importantes ahí, somos la primera línea de bajo costo en conectar estos dos países, nunca una aerolínea de bajo costo había volado entre estos dos países. El segundo hito importante es que es la primera vez que se va a operar una de manera directa Medellín - Buenos Aires, es una gran noticia para ambos países.



Desde Medellín podrán hacer conexión a destinos como Miami, Orlando, Punta Cana, Cancún, Ciudad de México que son destinos muy populares en el Caribe y podrán tomarlos a bajo costo, algo que no existía hasta ahora. Las ventas del vuelo inaugural superaron las expectativas, estamos muy contentos.



¿Tienen contemplados nuevos destinos, nuevos planes de expansión?



Sí, el miércoles de la próxima semana, el 22, vamos a lanzar la ruta Medellín - Sao Pablo en Brasil, ese es un nuevo destino internacional que se agrega al sur del continente para conectar Brasil con Colombia y a los brasileros también a otros destinos que volamos.

Este año hemos lanzado a nivel local 15 nuevas rutas y en todo 2022, casi 20 rutas más, básicamente duplicamos las rutas que teníamos hasta ahora. En adelante, estaremos enfocados en el corto plazo en operar estas nuevas rutas y llevarlas a su máximo potencial.



¿Podemos ver a Viva llegar a Europa?



No, porque nuestros aviones, que son de los más modernos del mundo tienen un alcance de seis horas aproximadamente, de hecho, el vuelo a Buenos Aires es el más largo operado hasta ahora, es un avión que básicamente hacia el norte te permite llegar hasta Toronto y en el sur hasta Buenos Aires y Santiago de Chile, pero no hasta Europa.



La inflación ha llegado a varios espacios, ¿ha tocado a Viva?



En el caso nuestro, el combustible está en niveles históricos, sumado a una tasa de cambio bastante devaluada, lo que pone presión a los precios.



Y sí, los tiquetes han tenido una subida frente al año pasado, por este factor, y no solo en Viva sino en todas las aerolíneas, hay que subir los precios para poder subsistir, pero siempre jugando con la oferta y demanda, sin embargo, tenemos unas tarifas bastante competitivas, nuestros precios literalmente son 50% más bajos en muchos casos ofrecemos vuelos en US$500 en ciertos destinos donde el promedio era de US$1.000.



Se lanza Viva, Gol y Avianca bajo la misma sombrilla, ¿cómo será el trabajo de Abra?



En el caso de Viva, esta transacción esta pendiente de aprobación gubernamental, es poco lo que se puede decir, seguimos hoy trabajando de manera independiente y eso no va a cambiar hasta que esté la aprobación.



Por el momento estamos enfocados en la operación de Viva, seguimos siendo competidores.



De aprobarse, ¿le apuntarían a cambiar y ser una aerolínea tradicional?



Cumplimos 10 años, nacimos bajo costo, somos bajo costo y seremos bajo costo, eso no va a cambiar, es muy atractivo tener el grupo una empresa con las características de Viva, de bajo costo muy agresiva comercialmente que se arriesga a oportunidades, no nos vemos cambiando, y no iremos hacia un modelo tradicional.



¿Las aerolíneas low cost son el futuro?



No solo el futuro, ya son el presente, definitivamente irán al futuro, es un fenómeno que se dio un poco tarde para América Latina, incluso son las que más rápido crecen. En Colombia con Viva estamos operando un 50% más que en prepandemia y el resto del mercado está operando un 15% más, es decir, estamos creciendo tres veces más que el mercado de aerolíneas tradicionales.



Al respecto con este crecimiento, cuál es la meta 2022?



Estimamos que vamos a mover entre 9 y 10 millones de pasajeros, en 2021 fueron 6,4 millones, es un crecimiento casi del 50%.



El modelo de bajo costo, es práctico, se paga solo por lo que se necesita, entrar aviones nuevos y posicionarnos como una de las mejores del continente es el futuro de Viva.



PAULA GALEANO BALAGUERA