Presidente de Viva dice que no tienen capacidad para devolver dinero

En medio de la crisis de Viva Air, que llevó a suspender sus operaciones y que ha provocado caos en los principales aeropuertos del país, debido a protestas de pasajeros varados en las terminales aéreas, el presidente interino de la aerolínea, Francisco Lalinde, dio a conocer las razones que obligaron a la compañía a tomar esta decisión. Además negó que se trate de un chantaje para presionar al Gobierno.

En una entrevista en el programa Pregunta Yamid, Lalinde aseguró que "lo que está sucediendo hoy es resultado de la espera de siete meses de aprobación de un proceso de integración que al día de hoy no ha podido ser resuelto por las autoridades aeronáuticas colombianas, un proceso de integración que ha tenido múltiples tropiezos".

Lalinde añadió que la compañía tiene un alto nivel de empleabilidad y que esta crisis los obligó a estudiar si había flujo de caja para pagar a sus equipos de trabajo.

"Los flujos de caja y ver si tenemos la capacidad de hacer la espera para una decisión de la Aeronáutica Civil y con los argumentos que ellos presentaron ayer (lunes), no vemos que haya una decisión en los próximos dos meses", señaló.

El ejecutivo mencionó que la crisis financiera y los flujos de caja de la compañía "no tiene la fortaleza financiera para esperar los dos meses. Eso nos obligó a suspender nuestras operaciones para darle prioridad a responder a las obligaciones que tenemos con los colaboradores".

Sobre la venta de tiquetes en medio de la crisis, Lalinde dijo: "Nosotros desde el jueves y el mismo viernes empezamos a buscar a la Aeronáutica Civil para explicarle la crisis que vive la compañía".

"Hablamos con personas de alto nivel en el Gobierno, les dijimos que teníamos hasta las 5 de la tarde del lunes para que la Aerocivil se manifestara en alguna comunicación para indicar cuáles eran las decisiones que se iban a tomar en la Aerocivil con respecto al proceso de integración", agregó. Y añadió: "No teníamos apoyo para seguir operando".

El presidente de Viva Air puntualizó que la Aeronáutica Civil no ha querido comunicarse con la aerolínea: "Cada mes y medio le hemos entregado a la Aerocivil cómo el flujo de la compañía se ha venido deteriorando y no hemos recibido respuesta". De hecho responsabilizó a esa entidad del cierre de la compañía.

Lalinde manifestó que la única salida para Viva es la integración con Avianca y que “no están chantajeando al Gobierno”.

Viva Air. EFE

¿Es un chantaje al Gobierno y a la Aerocivil?



Lalinde dijo que el cierre de la operación no es un chantaje para que se autorice la integración entre Viva y Avianca. Mencionó que tiene documentos que demuestran la situación de crisis financiera de la aerolínea.

“Ante el silencio de Aerocivil y no saber cuál era el futuro con esta decisión, tuvimos que darles prioridad a todos nuestros colaboradores. Viva está empezando un proceso de salida de más de 400 colaboradores de su planta de personas, eso no es un proceso de chantaje ante un gobierno”, aseguró.

Enfatizó que no es un proceso de chantaje, sino de cómo salvar una compañía, para ver si en el futuro son capaces de engancharse de nuevo en el mercado.

‘La única opción es la integración con Avianca’

Lalinde manifestó que Viva empleó todos sus recursos para hacer frente a la crisis financiera y sufrió la devaluación del peso.

“Tuvimos récords de venta en pesos colombianos, pero cuando los convertíamos en dólar no podíamos generar la cantidad de dólares que la compañía necesitaba. No es un chantaje, es una posición real de compañía”, dijo Lalinde, quien argumentó que se quedaron esperando un sí o un no para avanzar en el proceso de integración con Avianca.

El presidente de la compañía dijo que se ha hablado mucho sobre la venta a otras empresas, pero esos procesos toman tiempo y la caja de Viva no daba para más de unos cuantos días y sobrevivir. “La única opción real para Viva es la integración con Avianca”, dijo Lalinde.

¿Qué va a pasar con los afectados?



“Tenemos que ser realistas. En este momento tengo que darle prioridad a los compromisos que tengo con los colaboradores de Viva”, dijo Lalinde, quien enfatizó que la situación es crítica.

Y añadió: “Viva ha hecho un esfuerzo muy grande durante siete meses atendiendo la crisis con total calidad. Si Viva recibe una autorización para poder continuar adelante, tendremos que iniciar un proceso de recuperación de confianza ante los usuarios”.

Por el contrario, si no recibe esa autorización, dijo que “el destino de la aerolínea está sellado, en un proceso de liquidación”.

En la tarde de este martes, varias aerolíneas ofrecieron sus aviones para transportar a las personas que se encontraban en las terminales aéreas, entre ellas: Avianca, Latam y Wingo.

En cuanto a la devolución de dinero a los afectados, el presidente afirmó en Blu Radio que, ahora mismo no tenía la solvencia para lograrlo. Lalinde dijo que la situación financiera de la empresa alcanzaría para siete días de operación, sin embargo, es la cantidad de dinero a penas suficiente para liquidar a los más de 1.200 empleados que podrán quedarse sin trabajo y que esa es la opción que van a priorizar de momento.

