‘La transición no es solo con vehículos eléctricos’: Porsche

“Colombia no puede apostar por una única tecnología para la transición energética, además de los vehículos eléctricos, existen tecnologías como los biocombustibles, el hidrógeno y las denominadas gasolinas sintéticas”, señaló a Portafolio el gerente del Grupo Porsche en Colombia, Juan Felipe Bedoya.



El Grupo que en el país tiene las marcas Volkswagen, Audi y Seat, presentó ayer tres vehículos que operan solo con alcohol y logran las mismas y menores emisiones que un vehículo eléctrico en Europa.



La razón de traerlos a Colombia es poder demostrar que la tecnología existe, que los vehículos actuales la pueden usar en una tanqueada como porcentaje del llenado.



Pero además poder dar cifras exactas de cuánto es la reducción de contaminación si Colombia empieza a usar el alcohol de forma intensiva para mover los carros.



Estos modelos son: Nivus, T-Cross y una Saveiro, y mostrarán exactamente cuánto es la menor emisión, su comportamiento en la topografía colombiana para conocer la potencia de sus motores y el consumo que requieren.



La tecnología ya se usa desde hace 20 años en Brasil y en Colombia se utilizan mezclas de 10% en gasolina, con lo cual se deja ver que los motores de combustión no sufren. De hecho, en California (EE. UU.) y en Brasil se usan mezclas elevadas y al 100% de alcohol, sin problemas para los motores, y no solo de las marcas de Porsche, pues en esos mercados están presentes muchas más escuderías que en Colombia.



Lo cierto es que para subir las mezclas al 15% (es decir, 85% gasolina y 15% alcohol) el país necesitaría sembrar 300 mil hectáreas de caña de azúcar, con lo cual se producirían 2.000 millones de litros del biocombustible al año, y se dejarían de importar esa misma cantidad de litros de gasolina, generando un ahorro importante de divisas, empleo para el cultivo de caña y aliviando la emisión de gases contaminantes.



Otra razón importante es que el ingreso per cápita de los colombianos no permite que se pueda acceder a carros eléctricos con la velocidad que figura en los planes del gobierno de tener 600 mil eléctricos al 2035.



En cambio, las tecnologías de combustión actuales, permiten la mezcla con bioetanol y permiten importantes reducciones de emisión, sostiene Juan Felipe Bedoya. El ingreso de la gente no da para comprar carros eléctricos, pero además la emisión cero no implica que tengan que ser carros eléctricos.



CÉSAR GIRALDO

cesgir@portafolio.co