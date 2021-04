Volkswagen y sus marcas quieren el 10% del mercado

“Este año el mercado de vehículos en Colombia tendrán una recuperación importante, y sería mayor sino hubiera desabastecimiento en algunos de los competidores en el mundo”, afirma el gerente general del Grupo Porsche en Colombia (que representa las marcas del Grupo Volkswagenen el país: Seat,Audi y la misma Volkswagen), Juan Felipe Bedoya.



El directivo consideró que este año en el país se venderían unas 260.000 unidades, lo cual se convertirá en un crecimiento muy importante de un 40%, con respecto al año anterior cuando se colocaron 188.665 unidades.



Bedoya explicó que si algunas de las marcas que compiten en el mercado no tuvieran limitaciones por semiconductores y por logística internacional, seguramente Colombia tendría un mercado de mayor tamaño este 2021.



¿Cómo los afecta la pandemia?



Hay que decir que en Colombia las medidas han logrado que exista un impacto menos fuerte de lo que sucede en Europa.



La denominada tercera ola del virus covid-19 no será tan fuerte como en Europa, cuando se revisa, la temporada decembrina no fue tan abierta, y luego cuando se revisa cómo va la vacunación se nota que avanza bien. Ahora bien, si el país continúa con las medidas de precaución, mantienen los cuidados, y acelera la vacunación esto va mostrar en el corto plazo todas sus bondades.



¿Los golpea la volatilidad del dólar?



El tema de volatilidad del dólar, con cotizaciones incluso por encima de los $3.700 es complejo, afecta los márgenes y lo último que queremos es afectar los precios al cliente final. Pero si sigue esa tendencia necesariamente terminará afectando los precios. Debo decirle que pese a la pandemia, al trancón en el Canal de Suez y a la volatilidad del dólar nuestras marcas están vendiendo bien.



¿Cómo les ha ido este año?



Nos va muy bien, no hemos sentido tanto desabastecimiento, hubo limitaciones pero las resolvimos rápidamente y hemos tenido buena demanda (a marzo las marcas del Grupo han colocado 3.600 unidades en el mercado local).



Y cuántas esperan colocar…



Creo que colocaremos 15.000 unidades. Este año tenemos las nuevas Nivus de Volkswagen, en el segundo semestre llegará la Taos. En el caso de Audi, la Q3 es reina en su segmento. Acaba de llegar la nueva Q7 con tecnología Mild Hybrid, en la versión para Colombia, este carro es muy familiar, para quienes gustan del confort, el lujo y que agradecen la comodidad.



Próximamente aterrizará la nueva Q5, también con tecnología Mid Hybrid, que se autorrecarga y tiene la ventaja de no tener pico y placa.En total el grupo presentará al final del año nueve modelos nuevos.



¿Y los 100% eléctricos?



Es el producto que llegará para el cierre del año. Arribará el E-Tron. Este producto es líder en Dinamarca y Suecia.



Ahora se ven activos en camiones…



Estamos vendiendo bien, nuestras máquinas se mueven en el rango de entre las 9 y las 31 toneladas, es decir tenemos camiones y mini-mulas.



Nuestra meta para este año es colocar más de 500 camiones, que nos dejaría con un 6 % de participación en esa franja de camiones.



Además, tenemos previsto entregar a partir de junio una flota de 167 buses diésel para Bogotá.



Ahora bien, hoy en mini-mulas estamos fuertes: su vocación es transporte de contenedores y materiales en operaciones especiales, y la relación precio producto que ofrecemos le gusta los empresarios del país.



¿Cómo es su participación en el mercado por marcas?



En el segmento Premium tenemos a Audi que debería llegar a una participación del 1%; por el lado de Volkswagen no vemos lejos alcanzar el 8%. Aquí hago un paréntesis, con Nivus es un producto pensado y desarrollado en Brasil para el mercado Latinoamérica y eso es relevante, porque el desarrollo del producto es pensado para la gente de este lado del mundo.



Tenemos varias SUV: T-Cross, Nivus, Taos, Tiguan y llegará la SUV de mayor tamaño desde Estados Unidos.



Creo que este puede ser fácilmente el mejor año para Volkswagen.



De otra parte, con Seat tenemos un 0,5% de participación del mercado y esperamos llegar al 1% el próximo año.



Nuestra meta es lograr que, a corto plazo, con todas nuestras marcas alcancemos un 10 % de participación de mercado en el país y meternos en el ‘top 5’de ventas, y permítame reiterar que es una meta bastante cercana.



¿Cómo le va a ir este año a la marca al Grupo en el mundo?



Este año el Grupo Volkswagen venderá un millón de vehículos eléctricos y tendría unas ventas totales de 9 millones de unidades.