Vuelve el Rappi Fest con su edición 'Pizza': marcas participantes y precios

Regresa el Rappi Fest, el festival 100% digital de Rappi. En su cuarta edición, ofrecerá una amplia oferta de pizzas, una de las categorías con mayor demanda y crecimiento dentro de la vertical de Restaurantes de la plataforma, con cerca de 5,2 millones de órdenes de la categoría pizzas pedidas en 2023.



“En Rappi conocemos las preferencias de los colombianos por la pizza, un producto infaltable a la hora de la cena, celebraciones y ese antojo diario. Esta edición del Rappi Fest también es la oportunidad para que los restaurantes puedan expandirse y llegar a un público más amplio entendiendo las tendencias y el consumo de los usuarios”, dijo Andrés Jimenez, Head de Restaurantes de Rappi



Según datos de la aplicación, en promedio al mes se realizan desde Rappi cerca de 480.000 pedidos de pizza entre más de 1.000 marcas a nivel nacional.



En la cuarta edición Pizza del Rappi Fest están participando más de 300 marcas a nivel nacional. Entre los aliados con un mayor volumen de las ventas en esta categoría se incluyen reconocidas marcas como Papa John's, Domino's, Little Caesars, Pizza Hut y Di Lucca To Go.



Frente al consumo de los colombianos, Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades que realizan el mayor número de pedidos. Seguido de Barranquilla y Cartagena dentro de las 5 ciudades que más pizza piden por Rappi. Durante el festival, los usuarios de Rappi podrán encontrar cientos de ofertas de Pizza dentro de la app, todas desde un valor de 29.900 pesos.



Como se ha hecho en versiones anteriores de este festival, los restaurantes participarán en 4 categorías: Maestros de la Pizza, que agrupará a las grandes cadenas con cobertura nacional. Artistas del horno, donde estarán los comercios con fuerte presencia local. Genios de la Pizza como la oportunidad a los emprendimientos y negocios emergentes, y finalmente para los pequeños comercios está Gourmets de la pizza.



