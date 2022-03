Wakkamole, empresa enfocada en el marketing model

El corto plazo debe trabajar para el largo plazo y para lograr eso una marca debe trabajar en un plan estratégico que le marque el rumbo para llegar a donde quieren. Así lo plantea el experto David Mahbub, fundador y CEO de Wakkamole.



¿Cuál es el objetivo de Wakkamole?



Wakkamole está especializada en el desarrollo estratégico de las marcas. Muchas marcas confunden estrategia con planes. Buscamos dar sentido estratégico y unificar todo esfuerzo, idea o actividad en generar un impacto positivo e integral hacia el futuro.



¿Cuál es el valor del marketing model?



Es una estructura, probada y comprobada, que ayuda a unir de manera armónica e integral el pensamiento estratégico de largo plazo con los planes de acción y/o ejecución que muchos conocemos como el Marketing Plan. En otras palabras, es un modelo que pone a trabajar a los recursos de hoy, en dar resultados, pero al mismo tiempo desarrollar y posicionar una marca a lo largo del tiempo. Es un proceso continuo.



¿Cuál debe ser el término, en años?



Defino el largo plazo como 5 años. Anteriormente se pensaba en 10 o 20 y de esto no hace mucho. Esto se ha acortado por diferentes cosas como el mercado, los consumidores, los avances tecnológicos y otras cosas que pueden influir.



¿Qué ejemplos práctico puede mencionar?



Hay muchos ejemplos, sin embargo, uno que es fácil de relacionar es el de Disney y la compra de Marvel. La saga de Marvel y el llamado “Marvel Cinematic Universe”. Disney compra Marvel en 2009 y hasta ahora hay 23 películas perfectamente entrelazadas entre si que cuentan no solamente una narrativa o una historia, sino que conforman un universo de personajes (41 principales), merchandising y muchos elementos de entretenimiento que hoy permiten a Disney tener la franquicia más grande del mundo del cine. Muchos creen que Disney+ es algo que Disney lanza siguiendo a Netflix o otros servicios de streaming, pero Disney invirtió y compró una compañía de tecnología muchos años atrás para lograr esto, y en esta visión es dónde Bob Iger y su equipo empiezan a formular el camino para revivir Disney Animation y unir los puntos hasta tener un canal de distribución directa.



¿Es un reto planear el largo plazo cuando hoy se habla de capacidad de respuesta casi que inmediata?



El problema es que la gente y las organizaciones confunden el qué con el cómo. Sin duda, hay que tener la capacidad de ser ágiles y poder reaccionar a las oportunidades del mercado, pero esto no está peleado con orientar estas acciones hacia un desarrollo futuro.



El corto plazo debe trabajar para el largo plazo. De otra manera vives en la parte reactiva de una marca u organización y esto es muy caro y no te permite ser ofensivo o proactivo. Debemos ser muy flexibles en el cómo, donde está la agilidad y capacidad de ejecutar, mediar, adaptar y seguir adelante, pero con un norte, con un rumbo de construcción y no de tapar un hoyo.



¿Cómo resolver las transformaciones permanentes de los consumidores y de la propia competencia?



El consumidor no cambia de un día a otro. No es que un día, de la nada un millón de personas se despertaron y decidieron cambiar una o varias cosas. Son procesos de evolución. Por esta razón, el área o anillo de Business Intelligence es tan importante, porque es el que permite tener la visión y los oídos para ir leyendo qué es una tendencia frente a una moda. Un concepto creativo, una promoción, una campaña o muchos elementos de ejecución (no son la estrategia), se deben adaptar a todos estos factores, pero las prioridades estratégicas y los elementos que hemos hablado de largo plazo son los que no deben estar sujetos a cambios de rumbo constantes.



A la competencia hay que tenerla presente para entender y conocer, pero por ningún motivo se debe volver nuestro norte o nuestra referencia, si pasa esto entonces nunca seremos únicos o diferentes y seremos la copia de la competencia.



¿Cómo se explica el caso de algunas startups y su éxito acelerado?



Aunque no lo crea, me topo con más startups con visión y planeación. Se cree que una startup sale al mercado a ver qué pasa, pero las que lo hacen así no logran llegar al año 3 o ni siquiera al primer año. Cuando una marca sale al mercado, hay un periodo de prueba y error, de adaptación, y esto es normal, pero esto no elimina que Jeff Bezos, Steve Jobs, y otros fundadores de compañías no hayan tenido claro al menos a dónde querían llegar.



Una cosa es adaptar y otra cosa es cambiar el rumbo. Y ojo, hay veces que se debe cambiar el rumbo, pero eso también es parte del proceso de una marca. Yo le llamo reinvención.



