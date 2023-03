El hábito para lograr el éxito empresarial, según Warren Buffett

Para Warren Buffet, magnate norteamericano que preside a Berkshire Hathaway, es ampliamente conocido no solo por su fortuna, sino por sus frases y consejos a la hora de lograr el éxito financiero, como: “La diferencia entre la gente de éxito y la gente muy exitosa es que la gente de éxito de verdad dice ‘No’ a casi todo”.



La palabra ‘no’ ha sido una generalidad en los consejos que Buffet ha difundido en numerosas veces debido, en parte, a varias experiencias que ha tenido a lo largo de su vida al momento de negar ciertas cosas que, en un principio, pudieron ser negocios atractivos pero, bajo su criterio, pudieron ser altamente riesgosos.



Estos son varios casos en los que Warren Buffet le ha dicho a varios negocios y personas a lo largo de su vida, hasta llegar al éxito que ha logrado:



'No' a adquisición de empresas sin direcciones consolidadas

“De vez en cuando, podremos comprar el 100% de las empresas que cumplan nuestras normas. Nunca esperamos dirigir estas empresas, pero sí obtener beneficios de ellas”.



No prestarle atención a las fluctuaciones anuales



Según Buffet, “nunca nos tomamos muy en serio la cifra de un año. Después de todo, ¿por qué el tiempo necesario para que un planeta dé la vuelta al sol debería sincronizarse exactamente con el tiempo necesario para que las acciones empresariales den sus frutos? En su lugar, recomendamos no menos de cinco años como medida aproximada de los resultados económicos”.

'No' al confía, pero verifica

“Cuando compramos el 90% de Nebraska Furniture Mart la empresa nunca había tenido una auditoría y no solicitamos una; no hicimos un inventario ni verificamos las cuentas por cobrar; no comprobamos los títulos de propiedad. Le dimos a la Sra. B un cheque de 55 millones de dólares y ella nos dio su palabra. Eso hizo que el intercambio fuera parejo”.



'No' a industrias moribundas

Berkshire Hathaway comenzó siendo una fabrica de textiles en el estado de Nueva Inglaterra. Sin embargo, Buffet mantuvo al estructura, más no a los productos. "Aunque mejoró mucho, el negocio textil nunca llegó a ser una buena fuente de ingresos, ni siquiera en los repuntes cíclicos”.



'No' a los buenos negocios con las personas equivocadas

“Después de otros errores, aprendí a hacer negocios sólo con gente que me gusta, en la que confío y admiro. Nunca hemos conseguido hacer un buen negocio con una mala persona”.

