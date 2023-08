WeWork, ¿en riego de caer en quiebra en Colombia?

WeWork, empresa de alquiler de oficinas y espacios de 'coworking', cerró el segundo trimestre del año con pérdidas calculadas en 349 millones de dólares, por lo que, desde la empresa, comenzaron las dudas sobra su supervivencia en el mercado.

"Como resultado de las pérdidas de la empresa y las necesidades de efectivo proyectadas, combinadas con una mayor rotación de miembros y niveles de liquidez, existe una duda sustancial sobre la capacidad de la compañía para continuar como un negocio en marcha", afirmó la empresa.



La crisis de WeWork no ha pasado desapercibida en sus sucursales a nivel mundial. En lo que compete a Colombia, país en donde la empresa tiene presencia en Bogotá, Medellín y Barranquilla, la empresa matriz (WeWork Global), mediante su sucursal en América Latina y el Caribe (WeWork Latinoamérica), emitió un comunicado esclareciendo que ambas secciones funcionan de manera independiente.



"Ambas empresas comparten una visión común de proporcionar soluciones flexibles y dinámicas para el entorno laboral, pero cada una tiene su propia estructura y operaciones específicas para atender las necesidades de sus respectivos mercados", dijo la empresa en el comunicado.



No obstante, la empresa mencionó que sus principales objetivos son reducir costos de alquiler, negociar contratos más favorables, generar rentabilidad y reunir capital, según dijo la empresa en dicho comunicado.



Esta estrategia de austeridad surgió luego de que la empresa llegase a un acuerdo con sus acreedores y con el banco SoftBank para alivianar su cara de deuda, calculada en US$1.500 millones.



No obstante, la empresa destacó en su más reciente informe que ha tenido una mejora en múltiples indicadores en el país, entre estos, el aumento de gastos y un recorte de gastos.



"A pesar de los desafíos en el mercado inmobiliario, WeWork Latam continúa avanzando para mantener su liderazgo en espacios flexibles e impulsar aún más su crecimiento", dijo la compañía.



PORTAFOLIO