Servicios en lugar de más espacios: así será la expansión de WeWork

Crecer con servicios que flexibilicen el uso de los espacios para ejercer el trabajo flexible, más que la construcción de nuevos complejos, es la prioridad de WeWork este año. Karen Scarpetta, gerente general para Latinoamérica explica la evolución del modelo.

(La 'exigencia' de los empleados para regresar a oficinas, según WeWork).



¿Cómo les ha ido?

WeWork, en mi territorio, en Latinoamérica termina el 2022, en uno de los niveles de ocupación más importantes que hemos visto incluso previo a pandemia, con el 82% un incremento de 13 puntos frente al año anterior. Esto nos sigue posicionando en Colombia y en la región como la empresa líder en el sector del trabajo flexible. México ha participado con un crecimiento bien importante.

¿Con cuántas empresas?

Hemos logrado sumar en Colombia más de 2.200 empresas que conforman el portafolio en el país, y en Latinoamérica estamos por arriba de 5.500 que decidieron aliarse con WeWork como proveedor de espacios de trabajo.

¿Qué metas tienen?

Es fundamental continuar con toda la oferta de productos nuevos que lanzamos el año pasado y que son fundamentales para tener los resultados esperados. Nuestra oferta no solamente está pensada en descentralizar, en poder darle a los colaboradores la oportunidad de ir a cualquiera de nuestros espacios en la ciudad, en el país dependiendo de las necesidades de cada empresa, cada área y cada colaborador. También, queremos impulsar todo lo que tiene que ver con All Access, una especie de pasaporte al mundo que da la oportunidad a cualquier persona de hacer uso de cualquier WeWork de manera libre. Ese es uno de los propósitos para este año. Queremos lanzar bonos de oficina como beneficio para las organizaciones independientemente de que tengan un espacio físico con nosotros o no.

(WeWork aceptará criptomonedas como forma de pago).



¿Cuáles son las tendencias del trabajo híbrido?

Sacamos un estudio con Page Group para determinar las tendencias. Uno de los porcentajes más altos es con respecto a no querer tener un esquema tradicional. Es que la gente en ciudades como Bogotá y Medellín no quieren tener un regreso 100% presencial por el tiempo que dedican al tráfico. Por eso los All Access son una de las apuestas más importantes para el 2023.

¿Eso ya se ofrece en Colombia?

Desde el año pasado tuvimos la oportunidad de darle la bienvenida a varias organizaciones que decidieron adoptar un esquema híbrido. Es que para el 90% de los colombianos la pérdida total de tiempo es uno de los factores detractores más importantes del modelo tradicional de oficinas.

¿Y si una organización no se adapta?

Si una empresa hoy no acepta un modelo híbrido, lo primero que va a ver es que no va a poder adquirir el mejor talento porque no van a tomarlos en cuenta o que ese talento muy bueno que tiene, al no mudarse al modelo híbrido, se mueva a otras organizaciones.

¿Cómo innovan en el espacio?

WeWork nació en el 2010 y creo que redefinió cómo la industria de bienes raíces, especialmente de oficinas, jugaba un factor fundamental en las empresas. Con nosotros, los clientes adquieren una membresía para acceder a todos beneficios. Entonces eso no solamente hace que tengamos que considerar los puntos básicos como el Intenet y espacios completamente equipados con mobiliarios que invitan a querer estar en el lugar.

¿Qué espacio tienen?

Estamos en Bogotá en Barranquilla y Medellín. Contamos con un portafolio de 12 edificios que permiten generar esa flexibilidad y descentralización.

(El trabajo colaborativo acelera el crecimiento empresarial).



Toda la expansión la estamos haciendo con la propuesta de nuevos productos. La expansión hoy en día no implica necesariamente construir y tomar metros cuadrados, si lo que nos ha enseñado el mundo después de la pandemia es que requerimos adaptabilidad, tecnología y flexibilizar el uso.

¿Este modelo hibrido favorece a las mujeres?

El poder tener un balance es fundamental para el éxito personal, profesional y eventualmente corporativo. Esto es un éxito colectivo y su beneficio hace parte de una conversación que debe suceder entre hombres y mujeres en el caso de una familia.

¿Cómo se siente al participar en la evolución de este negocio?

Me siento orgullosa de haber sido la persona que cambió la manera en que los colombianos conocen diferentes estrategias de desarrollo y agilidad. Traer el concepto de WeWork a Colombia en el 2016 cambió la manera en que muchas organizaciones trabajan.

¿Fue fácil como mujer, joven y emprendedora mostrar el valor de este modelo?

Ser mujer, ser joven e innovadora siempre ha estado entre mis grandes fortalezas. No quiero decir que las cosas sean fáciles pero cuando sabes lo que pones sobre la mesa y crees profundamente en que estás proponiendo algo que va a cambiar el mundo, efectivamente eso hace que existan diferentes puntos de conocimiento que converjan en una intención de evolución y de cambio.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA