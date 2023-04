WeWork y Rappi anuncian nueva una alianza en el país: de qué trata

Con el fin de brindarle nuevos experiencias a los colombianos, WeWork y Rappi anunciaron una alianza con la que buscan ofrecer a más de 215.000 usuarios de Rappi Prime Plus la posibilidad de trabajar de manera flexible en los 11 edificios que tiene WeWork en el país.



De acuerdo con Rappi, los usuarios que hacen parte de la categoría Prime Plus tendrán un 50% de descuentos en la membresía All Access Plus de WeWork.



Asimismo, la app ha señalado que también ofrecerá este servicio a más de 700.000 usuarios Rappi Prime Plus de México, Chile, Argentina y Costa Rica, con el fin de que puedan acceder a un espacio de trabajo compartido en las ubicaciones de WeWork en esos países y en más de 700 ubicaciones a nivel mundial.



"El mundo en el que vivimos hoy es la demostración más clara de que el futuro es ahora y que las empresas debemos seguir apostando por todos aquellos que están detrás de la operación del negocio. Nos sentimos absolutamente orgullosos de aliarnos con un actor importante del mercado como lo es Rappi”, comentó Karen Scarpetta, regional general Manager WeWork Latam.



Por su parte Cecilia Gómez, head de Rappi Prime para SSL (Spanish Speaking Latam), señaló que la membresía Prime de la app, no solo brinda acceso a descuentos y entregas gratuitas sino, que también busca otorga prioridad en diferentes servicios.



“Nuestros usuarios Rappi Prime Plus, además de este beneficio con WeWork, tienen HBO Max incluido, 3 meses de Youtube Premium gratis, descuentos exclusivos en todas las verticales, soporte prioritario 24/7, y regalos exclusivos, entre muchos otros”, agregó Gómez.



PORTAFOLIO