Ola del whisky sin caja alcanza a la marca Chivas

Con el mensaje “el whisky con caja no encaja”, la compañía Pernod Ricard extiende a su marca Chivas la venta de su producto sin empaque, con el único propósito de proteger al planeta. Diana Navas, directora de Marketing en Colombia, explicó los pormenores de esta decisión.



¿Cuál es la decisión en torno a las cajas de cartón?

​

En Pernod Ricard, como parte de nuestra hoja de sostenibilidad y responsabilidad, tomamos la decisión de eliminar las cajas de la gran mayoría de nuestros whiskies.



Venimos trabajando en eso hace algunos años. Ya los habíamos hecho con Something Special en el 2021 y ahora lo pasamos al resto de cajas con una intención clara de “buenos momentos en buenos lugares” con un planeta sostenible en el largo plazo.



¿Qué marcas cubren?

​

Marcas de una enorme relevancia:Chivas Extra 13, Chivas 12, The Glenlivet Founder's Reserve, The Glenlivet 12, Jameson y Ballantine's, son las que entraron en este ejercicio. Y lo vamos a estar haciendo paulatinamente, en este momento en el mercado se pueden encontrar empaques que estaban antes, pero hoy todo lo que se está distribuyendo en punto de venta va sin empaque.



¿Cuál es el estimado de ahorro en cartón de esto?

​

Buscamos que sea 95% de todos nuestros whiskies que traen caja, porque ya lo habíamos hecho en la categoría de vodka, ginebra, tequila y ron. La empresa logrará reducir un 54% de cajas de su portafolio en Colombia, durante el año fiscal de junio de 2023 a julio de 2024. Con esta iniciativa la compañía alcanzaría el 95% de su portafolio sin cajas en el país, de manera gradual.



¿Esto no tiene implicaciones logísticas para velar por las botellas que son más delicadas? ¿No queda vulnerable el líquido?

​

Lo primero es que es hay que quitar el paradigma en la caja grande donde vienen el producto, la que trae 6 o 12 botellas hay que alinearla de tal manera de que el producto quede protegido. Ese es un avance en toda la cadena logística que ya se realizó. Se trata de entender cuál es la manera más eficiente y sostenible para continuar entregando el producto con excelente calidad.

Diana Navas, directora de Marketing de Pernod Ricard Cortesía

Es un tema que el grupo ya trabajó y está chequeado. Ahora bien, las cajas tienen una división de mayor altura para evitar que se afecte la etiqueta o la botella.

El cartón es sostenible y no tiene ninguna impresión, lo que ayuda a que sea más fácil de reciclar este material.



¿Las etiquetas cambian, son más vistosas para atraer clientes?

​

Tenemos un consumidor que piensa en el planeta. Sabemos que la caja va a la caneca, la botella va sola al bar o a la mesa. También hay que eliminar el paradigma de que el empaque es importante para regalar el producto.



Del portafolio total, ¿Qué falta en la estrategia ‘sin caja’?

​

Todos los que están en la categoría prestige, como llamamos nosotros a los que están por encima de los 18 años.



¿Hay estrategia para el vidrio?

​

Lo que hemos hecho como compañía es bajar la densidad del vidrio desde hace ya un tiempo. Por ejemplo, con Chivas Regal 12 se ha ahorrado cerca de 1.300 toneladas de vidrio anual a nivel global.



¿Cuál es la separación correcta?

​

Invitamos al consumidor a rasgar la etiqueta luego de consumir el producto y botar la tapa en un lugar distinto, lavar la botella para ayudar al reciclador, como pasa con el plástico. Además, hemos invitado a los consumidores a reciclar de la manera correcta.



Hay puntos de recogida de producto que tienen instalados los supermercados. Nosotros recogemos en bares y restaurantes. El gremio, con la Andi, trabaja en esto.



¿Qué otras labores de sostenibilidad tienen?

​

La compañía tiene cuatro pilares fundamentales en su hoja de ruta de sostenibilidad y responsabilidad 2030: cuidar la tierra, valorar a las personas, aplicar la economía circular y ser anfitriones responsables. Cada uno de estos ejes los trabajamos a nivel global en todos los mercados.



¿ Qué tanto la gente consume whisky hoy en Colombia y cómo están ustedes?

​

En Colombia, entre los importados el whisky es la categoría más grande. En esa torta de whisky, terminamos un año fiscal muy positivo, ganamos 1.4 puntos de participación de mercado.



¿Cómo ven el fin de año?



Estamos listos para una temporada que esperamos sea exitosa. Esperemos que este año la economía del país nos ayude. Vienen valores agregados interesantes e impacto al consumidor que seguramente va a estimular las ventas.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio