Wingo lanza oferta con tarifas de vuelos desde los $50.000: cómo comprar los tiquetes

La aerolínea Wingo anunció el lanzamiento al mercado colombiano de una una nueva serie de promociones a la que llamó ‘el Wingo Remate de febrero’.



(Lea: Sueldos, requisitos y cómo aplicar a vacantes de empleo que ofrece Emirates en Colombia).

Con esta campaña, la compañía de servicios aéreos pondrá a disposición de inventario un total de 10 mil sillas con tarifas promocionales desde los $48.000.

Además incluirá descuentos de hasta un 40% en servicios adicionales, como el carry on y la primera maleta en bodega, así como en las familias tarifarias go Standard, go Plus y go Extra, en la mayoría de la red de rutas. Este descuento ya estará aplicado en el precio publicado en la web de la aerolínea.

(Vea: Cómo quedarían las tarifas de tiquetes aéreos en caso de emergencias terrestres).

Los viajeros Wingo interesados podrán disfrutar de estas promociones hasta la medianoche de este domingo 3 de marzo, con itinerarios disponibles para viajar hasta el 26 de octubre de 2024. Las tarifas promocionales inician en los $50.000 por trayecto para destinos nacionales y en los 92 dólares para trayectos internacionales.

Las rutas incluidas

En el ámbito doméstico, están incluidos los trayectos desde Bogotá hacia Armenia, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Santa Marta y Cartagena. También están incluidas las rutas hacia San Andrés desde Barranquilla y Cartagena, así como los trayectos desde Medellín hacia Cartagena y Santa Marta.

(Además: Pese a turbulencia, mercado aéreo nacional empieza a recuperarse).

En cuanto al mercado internacional, están incluidas las rutas desde Bogotá hacia Lima, Caracas, Aruba, La Habana, San José, Punta Cana, Santo Domingo, Cancún, Panamá y Curacao. De igual forma, están incluidas las rutas originadas desde Medellín hacia Cancún, Punta Cana, Santo Domingo, Aruba, Panamá y Caracas. También podrán disfrutar de tarifas promocionales los pasajeros interesados en volar entre Cali y Aruba, así como los viajeros que quieran volar desde Panamá hacia Cartagena, Cali, Barranquilla, San José, David y La Habana.

PORTAFOLIO