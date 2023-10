WOM aún ve distorsiones en el mercado de celulares

A dos meses de que se desarrolle la subasta del 5G en el país, algunos de los jugadores más relevantes del sector de las telecomunicaciones se han pronunciado sobre la necesidad de reforzar el despliegue del 4G en el territorio nacional.



En diálogo con Portafolio, Ramiro Lafarga, CEO de WOM Colombia, afirmó que esta tecnología no puede quedar de lado, ya que será clave para el cierre de la brecha digital. Asimismo, el ejecutivo habló sobre cómo viene la empresa y de sus planes en el mediano y largo plazo.



Vea: (Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

¿Cómo viene WOM?

Estamos muy contentos con la evolución que estamos teniendo. Este ha sido un año de mucho crecimiento que es el foco nuestro desde que se lanzó la compañía.



Hoy somos el operador que más crece en la industria y estamos orgullosos de decir que hemos llegado a los 4 millones de clientes. Sin duda, la meta es seguir creciendo y seguir entregando un servicio diferencial a nuestros clientes. Tenemos la ventaja de que al ser una red nueva, enfocad en el servicio móvil, podemos entregar un mejor servicio.



¿De ese número de clientes cuántos vienen de otros operadores?

De ese número de usuarios, el 45% corresponde a pospago y un 55% a prepago. Nosotros venimos liderando la portabilidad desde el año pasado y somos el principal actor que empuja para que la portabilidad sea transparente, efectiva y ágil en el mercado. Hemos venido trabajando con el regulador para que el proceso sea cada vez más transparente para los clientes.



Estamos muy contentos con los resultados, ya que muchos de los nuevos clientes han salido de los competidores buscando una mejor opción.



¿Cómo ven esa situación de las portaciones?

Nosotros identificamos el año pasado una distorsión en el mercado, en la cual se habían creado unos ‘bonos’ de fidelización, que al final eran una barrera de salida para que los clientes no pudieran cambiarse de operador. Eso lo denunciamos y dos de los cuatro operadores que hay en el mercado venían con esas malas prácticas.



Finalmente, los reguladores han venido tomando cartas en este asunto. Sin embargo, considero que todavía quedan faltando otras áreas por mejorar.



(Vea: ¿Cómo pueden fomentar las 'fintech' la inclusión financiera?)

Ramiro Lafarga, CEO de WOM Milton Díaz, Portafolio

Hoy día ¿por qué se cambia un usuario?

De entrada el cliente se mueve por precio, pero en el mediano plazo empieza a ser relevante el servicio que se ofrece y más allá de tener un buen precio, el usuario está buscando también tener buena señal, mejor cobertura y un buen nivel de descarga de datos. Todo eso al final hace que los clientes nos elijan.



¿Cómo están en materia de cobertura?

En este momento, para mi gusto, tenemos la mejor cobertura en el país. Hoy contamos con un red bastante completa, que además viene creciendo. Asimismo, tenemos acuerdo de roaming con otros operadores para llegar a zonas en donde quizás no tenemos cobertura.



¿Con cuántos usuarios esperan cerrar el 2023?

Esperamos superar los cinco millones de usuarios.



¿A cuánto ascienden las inversiones?

Hemos invertido mucho en la ampliación de la red. De hecho hemos superado las 5.000 antenas propias y hoy el 97% de nuestro tráfico pasa por la red propia que tenemos, solo un 3% está por roaming con el resto de los operadores.



¿Cómo van sus obligaciones de subasta?

Actualmente estamos cubriendo 700 localidades apartadas en el país.



(Vea: A qué se dedica Grupo Calleja, la empresa que busca quedarse con Éxito)

Ramiro Lafarga, CEO de WOM Milton Díaz, Portafolio

¿Esperan incursionar en otros servicios?

Nuestro foco hoy es telefonía móvil, pero en el día de mañana probablemente ampliemos el negocio a otras verticales. Es natural que en esta industria se complemente la oferta, y no descartamos la posibilidad de llegar a prestar servicios de internet fijo para hogares y oficinas. Asimismo, no descartamos llegar al segmento B2B, una vez tengamos consolidada nuestra operación.



Se viene 5G, ¿cómo ven el avance hacia esa tecnología?

El 5G es la evolución natural en la industria de telefonía móvil que se ha dado en todo el mundo. Sin embargo, la gran brecha digital no se va a cerrar con 5G, sino con el 4G. Hoy en día hay un 30% de los clientes en Colombia que están en 2G y 3G y esos usuarios hay que migrarlos hacía 4G, porque en el 5G van a tener una gran barrera y es el costo de los celulares.



Hay que tener claro que en la subasta de diciembre no solo se va a subastar 5G, también 4G y bandas que son muy interesantes para crecer. Yo pienso que hay que seguir mirando cómo se va a desplegar ese 4G faltante en Colombia.



¿Participarán en la subasta 5G?

Estamos muy interesados en participar en esta subasta. Seguimos a la espera de las condiciones finales.



(Vea: Casino vende su participación en Grupo Éxito: este será el nuevo dueño)

¿Cómo va el despliegue de 5G en Chile?

Ha sido muy bueno. El mayor despliegue que tiene Chile en 5G lo ha realizado WOM. Nosotros, sin duda, tenemos una gran experiencia en el despliegue y en cómo llegar a los lugares más apartados.

¿Cómo ve la inversión en la industria de las telcos?

“No hay una fila de inversionista que quieran venir al país a invertir en la industria de las telecomunicaciones. Y es que el mercado colombiano, en particular, es muy concentrado para no decir que es manejado por un dominante. Entonces cuando se evidencia un contexto dominante y no hay signos por parte del regulador de cambiar eso, el inversionista extranjero simplemente desiste de invertir.



Ahora bien, el anuncio de Movistar y Tigo de compartir la infraestructura de sus redes las vemos con buenos ojos y eso habla de un mercado que también quiere ser competitivo y esto también está pasando a nivel mundial porque cada vez más se complica la rentabilidad del negocio. Lo importante es que las condiciones sean transparentes”.



JOHANA PAOLA MUÑOZ LORDUY

PORTAFOLIO