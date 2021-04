Wom busca un millón de usuarios en su primer año

Archivo particular

La interconexión con Tigo hace parte de los pendientes de Wom para iniciar sus operaciones en Colombia. La compañía anunció el pasado miércoles que completó todos los procesos técnicos, legales y regulatorios y que “recibe la competencia con la mejor red móvil de Colombia, según estudios de Opensignal, Ookla y Tutela”.



(‘La pelea por el usuario va a ser intensa’).

Así las cosas, el cuarto y nuevo operador de celulares del país ya tiene todo listo, ha hecho pruebas e interconectado sus redes con los competidores para hacer oficial su oferta comercial.

Al finalizar el 2020 Wom había desplegado 800 antenas en zonas urbanas y 131 en sitios rurales y para el 2021 esperan culminar el año con 2.500 antenas instaladas y un millón de clientes.



(WOM ofrecerá el primer mes de servicio gratis a registrados en su web).



En su primera jugada en las ofertas comerciales del país, el cuarto operador de telefonía móvil en Colombia, habilitó un formulario de inscripción en la página web www.wom.co para que los interesados pudieran ser contactados para conocer la oferta y servicios de la compañía y a los inscritos hasta el 31 de marzo les dará el primer cargo fijo mensual gratis en cualquiera de los planes pospago que tendrá en el país.



La totalidad de ofertas será habilitada en la misma página web, de acuerdo con Chris Bannister, CEO de la compañía, la pelea por el usuario va a ser intensa. “Estamos en la recta final, con la mayoría de preparaciones listas iniciamos la cuenta regresiva para el lanzamiento de nuestros servicios. Analizamos las principales dolencias de los colombianos para cambiar de operador, y creemos que la llegada de Wom no solamente va estimular el mercado, sino también va a traer muchas innovaciones y más competencia, además de mejores precios, y eso sin duda es muy emocionante”, dijo, el directivo.



LLEGADAS AL MERCADO



De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones desde el 2009, fecha en la que se hizo la habilitación general concebida en la Ley 1341 y se permitió la entrada de agentes al mercado bajo diferentes modelos de negocio, y en particular de Operadores Móviles Virtuales, solo dos Operadores Móviles de Red han entrado al mercado móvil colombiano.



En 2013 Avantel inició bajo un esquema mixto de operación con red propia y operación bajo acceso a Roaming Automático Nacional, Ran. Por su parte, ETB, en alianza con Colombia móvil-Tigo, fue también adjudicatario de espectro y su operación también corresponde a un esquema mixto, en el que el acceso de red mayorista se soporta en la red de Tigo.



En el caso de los operadores móviles cuyo modelo de negocio no incluye el ser adjudicatarios de espectro ni desplegar redes propias, a marzo de 2020, siete habían entrado al mercado móvil colombiano: Móvil Éxito, Flash Mobile, Suma Móvil, Uff Móvil, ETB, UNE-EPM y Virgin Mobile.



La CRC enfatizó en que por medio de las dos últimas subastas del sector, fueron habilitados, la Unión Temporal Colombia móvil - ETB y Partners Telecom Colombia, ahora Wom.



LOS CAMINOS DE LOS TRES PRINCIPALES



Claro lleva en Colombia desde el 14 de febrero de 1992, cuando se creó Celular S.A. que luego pasó a llamarse Comunicación Celular, Comcel S.A, han pasado 27 años y a la empresa que hoy tiene una red de Internet Móvil 4G de alta velocidad en 1.074 municipios en los 32 departamentos.



“Es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en Colombia, tiene señal 2G, 3G y 4G en 1.123 municipios de país. Ofrece también servicios de telefonía fija, Internet de Banda Ancha y televisión por cable y satélite a los hogares colombianos, con la red 4.5G llega a aproximadamente 830 municipios, completó 8.917 estaciones base en el país, a nivel empresarial tiene tres Data Centers Triara, dos en Bogotá y uno en Medellín, 90.000 kilómetros de fibra óptica y 17.500 kilómetros de cable submarino”, destacó la compañía.



En 2004 Telefónica compró la operación de Bellsouth en Latinoamérica, hace ocho años son un operador integrado como Movistar.



La empresa está en 266 municipios con banda ancha fija, 965 con telefonía móvil con tecnología 4G LTE (425 con red propia y 540 con RAN). Cerró el cuarto trimestre del 2020 con una base de clientes de 19,4 millones en todo el país: 16,3 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de banda ancha.



Entre 2006 y 2020 Movista ha invertido más de 15,2 billones de pesos en Colombia, más de 500 mil millones en Fibra Óptica en 2020.



Por su parte Tigo en 2006 cambió su nombre y contaba con 2,7 millones de clientes. Actualmente son 12,5 millones de usuarios móviles en prepago y pospago de los cuales 5,5 millones están en 4G, “en la mejor red móvil del país. Tigo ha sido un operador innovador y pionero en Colombia, fue el primero en entregar microrecargas para sus usuarios, comercializó teléfonos inteligentes desbloqueados prestó servicios en red 4.5G y en 2017 fue el primero en hacer pruebas 5G”, indicó Tigo.