Xiaomi espera cerrar el año con 24 tiendas en Colombia

Desde que Xiaomi llegó al país, hace ya tres años, la marca se ha propuesto conquistar a los colombianos, no solo con el diseño de sus equipos, sino también con su tecnología. En diálogo con Michael Feng, country manager de Xiaomi Colombia, el ejecutivo habló sobre el posicionamiento de la marca y de los planes para este 2022.



(‘El ciberdelito creció 150% en el último año en el mundo’).

¿Cómo le ha ido a la marca en el mercado local?



Después de cerrar el 2021 como la marca número uno en despachos de smartphones en Colombia, y de aumentar nuestra presencia en gran parte del territorio nacional, con la apertura de ocho nuevas tiendas de Xiaomi, hemos vuelto a confirmar nuestra posición como líderes en este segmento en la industria local durante el primer trimestre de 2022.

Este año seguiremos trayendo al país la mejor tecnología de la industria, en los diferentes segmentos del mercado, para que todos los colombianos puedan disfrutar de un teléfono confiable y con buenas prestaciones, de acuerdo a sus necesidades y presupuestos.



(La clave de la ciberseguridad estaría en políticas de acceso).



¿Cuál es la serie que más crece en ventas?

​

Una de las razones que explican el rápido crecimiento de Xiaomi en Colombia es que ofrecemos especificaciones innovadoras a precios muy asequibles, especialmente en la gama media, el segmento más importante del mercado local. Por eso, no es extraño que nuestra serie Redmi Note se haya posicionado como la línea de teléfonos más popular en esta categoría a nivel nacional.



¿Cree que un dólar alto puede afectar a las ventas de ‘smartphones’?



No cabe duda de que los efectos de la subida del dólar tienen un impacto directo en todos los sectores de la economía nacional, incluida la industria de los smartphones. Sin embargo, la promesa de Xiaomi es y seguirá siendo la misma a lo largo del tiempo y en cualquier contexto: ofrecer la tecnología más avanzada y accesible del mercado, para que todos las personas puedan disfrutar de una mejor calidad de vida.



Recientemente han lanzado un ‘smartphone’ en la gama alta, ¿qué expectativas hay con la Serie 12 de Xiaomi?



Desde el 2020 hemos empezado a entrar con fuerza en el segmento premium en Colombia. Es así como con la Serie Xiaomi 12, nuestra familia de smartphones más exclusiva hasta la fecha en el país, queremos ofrecerle a los usuarios más exigentes experiencias cinematográficas y fotográficas de calidad profesional.



¿Cómo avanza la apertura de tiendas en Colombia y con cuántas esperan cerrar este año?

​

En el segundo semestre de 2021 llevamos a cabo el plan ‘Xiaomi es Colombia’, con el propósito de contribuir a la reactivación económica, a través de la apertura de ocho nuevas tiendas en las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Villavicencio.



Por su parte, en los primeros meses de este año, abrimos dos nuevas tiendas en Soacha y Bello. En las próximas semanas, abriremos dos tiendas oficiales más: el 30 de junio en Pereira (nuestra primera Xiaomi Store en el Eje Cafetero) y la otra en Bogotá el 7 de julio, para completar un total de 24 Xiaomi Stores a nivel nacional, con apenas tres años de presencia en el país.



¿Qué buscan los colombianos en materia de celulares ?

Los colombianos se han vueltos más conscientes y no solo buscan equipos con buenas cámaras, también buscan celulares con una batería que proporcione una mayor autonomía, un chipset que ofrezca el rendimiento deseado e incluso una tasa de refresco que les permita visualizar sus contenidos de la mejor manera posible.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO