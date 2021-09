XM, la batuta de Ecopetrol para liderar en el mercado eléctrico

La transacción por la cual Ecopetrol adquirió el 51,4 % de ISA todavía sigue dando de qué hablar en el país, más en el sector de energía eléctrica.



Si bien la operación le ayudó en buena parte a las finanzas del Estado, el hecho de que XM (operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista), no se haya separado del negocio, y que ahora también esté bajo la sombrilla de la petrolera por ser filial de ISA, tiene con expectativa a las empresas del mercado eléctrico.

Las inquietud tienen que ver el futuro de este sector, más en lo que respecta a la integración de actividades reguladas y no reguladas, de un conglomerado como Ecopetrol que tendrá a su cargo gran parte del negocio de transmisión de energía, y que de forma simultánea tiene más del 85 % del suministro de gas natural para las plantas de generación térmica.



RAZONES DE LOS GREMIOS



Estas razones y otras, fueron las que expusieron gremios del sector eléctrico del país como Acolgen, Andeg, Asocodis y Asoenergía en una carta enviada al presidente de la República, Iván Duque, con fecha del pasado 30 de agosto, y a la que tuvo acceso Portafolio.



En la misiva los cuatro gremios se remiten a las observaciones de los expertos de la Misión de Transformación Energética en la que recomiendan que, en caso de que se realice la venta, se desligue a XM para blindar a esta empresa contra intereses particulares, y para que haya equilibrio en el mercado para todos los agentes.



Así mismo recalcan que, si bien tanto el Ejecutivo como Ecopetrol, insisten en el Gobierno Corporativo para mantener la independencia de ISA en XM, “no sería una medida suficiente para asegurar el manejo de los eventuales conflictos de interés que se presenten por parte de XM frente a la gestión de información sobre recursos tanto en la cadena de energía eléctrica como frente al sector de gas natural, por ejemplo, en temas tan relevantes como importación de gas natural, decisiones sobre gestión de restricciones, mantenimientos de infraestructura, acciones sobre los incumplimientos en los compromisos con el mercado mayorista de electricidad por parte de los agentes”.



Y a renglón seguido subrayan en la misiva, que Ecopetrol, por ser una empresa con participación en varias de las actividades de la cadena del sector de energía eléctrica y gas, “resulta fundamental asegurar la escisión de XM como operador del sistema eléctrico, en el contexto del proceso de venta de ISA, en aras de asegurar la independencia, así como la neutralidad para el mercado y la demanda, en el manejo de las cuentas, uso de recursos e información entre XM, ISA, Ecopetrol o cualquier inversionista, los usuarios y los demás agentes”.



Tanto para los gremios, como para analistas del sector eléctrico del país, la adquisición de ISA por parte de Ecopetrol, viene precedida por una petrolera que es el mayor autogenerador de energía, que incluso le permite vender los excedentes, a lo que se suma que es el mayor consumidor no regulado, que puede poner en venta los contratos de compra de energía con generadores y comercializadores del mercado y que de paso tendrá la batuta en la actividad de operación del mercado eléctrico en cabeza de XM, filial de ISA tanto en la adminsitración y operación del sistema.



“Si bien a estos podría habérsele dado manejo vía un fortalecimiento del gobierno corporativo de XM en las condiciones actuales (como parte de un ISA independiente), ahora, con una ISA integrada a Ecopetrol, es evidente la inconveniencia de conservar al Operador del Mercado Eléctrico como parte del grupo energético más grande del país, competidor en varias actividades del sector, principal proveedor de gas natural para agentes de generación térmica, el usuario no regulado más grande del país, dueño de buena parte de la red de transmisión, entre otros”, señaló el analista Alejandro Lucio.



CON INDEPENDENCIA



Al indagar con voceros de Ecopetrol sobre las observaciones y malestar del sector eléctrico, reiteraron que la petrolera solo es autogenerador de energía, es decir que la corriente generada es para su consumo interno, la que se requiere para sus operaciones.



“Ecopetrol tiene claro que es solo autogenerador, no generador, es decir, que sus parques solares y los eventuales eólicos que tenga en el futuro, serán para cubrir sus necesidades de electricidad en campos, refinerías y otros activos en Colombia”, señaló uno de los voceros.



En cuanto al negocio del suministro de gas natural, indicaron que operan bajo los esquemas regulatorios que cumplen todos los productores, y recalcaron que en el tema de XM, se mantendrá y fortalecerá su independencia.



“El fuerte Gobierno corporativo de Ecopetrol, empresa que cotiza sus acciones en Colombia y en Estados Unidos, garantiza un manejo adecuado en la toma de decisiones y en la gestión de los proyectos. Esta unión de las dos empresas garantiza que Colombia tenga un grupo energético líder en el continente que puede continuar creciendo y diversificando sus operaciones, con miras a lograr esa meta de ‘cero emisiones netas de carbono en 2050’ y un rol protagónico en la electrificación, una de las tendencias que marcará al mundo en las próximas décadas”, explicaron los voceros de la petrolera.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio