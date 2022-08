¿Cuál es el mayor problema que estarían enfrentando las empresas?

Con un crecimiento del 30% en las ventas, la compañía Yanbal dice que sus negocios han marchado positivamente en el transcurso del año. Sin embargo, está atenta a la evolución de la tasa de cambio por el impacto que puede tener para sus actividades, explica Juan Carlos Saldarriaga, gerente general de la empresa en el país.



¿Cómo les ha ido este año?



Ha sido un buen año sin duda. Estamos aprovechando este momento de recuperación para acelerar también nuestro crecimiento después de unos años complejos por la pandemia. También hemos logrado capitalizar en diferentes frentes y uno de ellos ha sido la modernización de la marca que hicimos el año pasado bajo los pilares de innovación, emprendimiento y sostenibilidad ,y sobre la plataforma Alma Latina.



¿Cómo se refleja que ha sido un buen año?



El primero, y el más importante, son las ventas. Estamos al momento en un crecimiento acumulado de más de 30%. Eso gracias también a un incremento de toda la red de emprendimiento. Ha aumentado el número de consultoras y consultores, sin detrimento de la venta promedio de cada uno. Y el otro indicador clave es que hemos crecido nuestra fuerza de emprendedores un 30% y eso significa que más familias tienen acceso a los beneficios de emprender a través de Yanbal.



¿Qué ha pasado con el acceso a insumos y la cadena de suministros?



También hemos vivido ese dolor del agotado. Sí nos ha afectado pero afortunadamente tenemos un portafolio extenso entonces cuando hace falta una cosa pues se tiene otra y así nuestra red ha logrado sortear la situación. Sin embargo, ha generado insatisfacción y un impacto en el capital de trabajo porque se tienen que aumentar las coberturas para lograr asegurar el abastecimiento. También tenemos algunas demoras en la entrega de los incentivos a nuestras consultoras.Tenemos que estar comunicando esto de manera muy asertiva con toda nuestra red, pero lo hemos sorteado. Este no es el problema mayor.



¿Cuál es?



Para mí, la incertidumbre mayor es la volatilidad en la tasa de cambio, porque tenemos producción local, pero los ingredientes vienen en dólares y todo genera un impacto inflacionario, que por supuesto nos pone en una situación compleja porque tienes que mantenerte competitivo, pero debes debe ser rentable. A pesar de que hay un ruido en el abastecimiento y en los costos de la logística, el más grande ahorita, es lo que pasa con el dólar.



¿Confía en que lo que queda del año estará más calmado?



Uno puede amortiguar un poquito el impacto del dólar por el juego de inventarios, pero si no baja en este semestre, todo se va a traducir en inflación que todavía no ha llegado, aunque a otras industrias sí ha llegado como Kantar lo ha mostrado en el caso de los lácteos. Si el dólar se mantiene en $4.300, sin duda va a haber más inflación, y no quiere ceder.



Se habla de desaceleración en el segundo semestre ¿Qué opina?



Tiene que ver con la inflación y el impacto en el consumo, lo cual no es nada sorpresivo. Por otro lado, estamos a la expectativa del cambio de gobierno- Todos queremos que sea para mejorar el bienestar de la sociedad pero también, y de acuerdo a lo que hemos escuchado, para promover la producción de la riqueza, porque para repartirla hay que generarla. Está en discusión una reforma tributaria y hay que esperar a ver qué sale. Ahora, desde adentro, estamos alerta a todo el tema del manejo de los precios, pero también a generar ahorros para evitar perder competitividad.



Estamos muy concentrados en ser muy eficientes en todas nuestras inversiones y en ser cautelosos en qué invertimos y en qué no, en el manejo de la caja. Entonces se aumenta un poco la aversión al riesgo, nos hace ser un poco más conservadores.



Constanza Gómez Guasca