Tras años complejos, Yanbal retoma senda de crecimiento: cómo lo logró

Yanbal Colombia da un parte de victoria porque ha logrado retomar un crecimiento que no veía desde el 2018. Janine Belmont, CEO en Yanbal Internacional, explica cómo lo lograron y anuncia, en diálogo con Portafolio que la tendencia seguirá este año.



¿Cómo les ha ido?



Para comentar sobre el 2022 es importante remitirnos a los años previos. Antes de la pandemia en Colombia teníamos algunas dificultades internas y nos dedicamos a buscar cómo tener el crecimiento acostumbrado hasta el 2018. Viene la pandemia y nos golpea muy duro porque no estábamos listos en la parte digital y nuestro negocio lo basábamos en la presencialidad, como nuestra fortaleza.



Por otro lado, tomé decisiones para empujar la digitalización y nuestra fuerza de ventas no estaba tan lista para asumir los cambios de una manera tan repentina. Así que se juntaron muchos momentos y no venían los vientos muy favorables para Yanbal. Entonces el 2020 nos golpeó muy fuerte en Colombia y en el 2021 ya no seguimos cayendo y hacia finales del año comenzamos a diseñar un plan estratégico que internamente llamamos Yanbal 4.0, concentrado en la región andina. Y la verdad que le hemos dado un vuelco a la historia en el 2022 que marca para la empresa un punto de quiebre.



¿Cuáles fueron los resultados?



La empresa creció más de 20% en dólares el año pasado y Colombia hizo un buen trabajo y crece más del 30% en moneda local. Detrás de volver a crecer hay mucho trabajo. Para nosotros lo más importante es cambiar vidas y teníamos que recomponer el trabajo con ellas. Hicimos una sinergia muy linda entre los países andinos y nuestra fuerza de ventas.



Otro indicador de ese crecimiento tiene que ver con las incorporaciones de un año a otro y el dato es de más de 50% de consultoras vs. el año anterior se están uniendo. Eso muestra la fuerza que está volviendo a tener Yanbal en la región y en Colombia, donde el crecimiento fue más de 60%.



¿Cuántas consultoras tienen?



En los 9 países tenemos casi 500.000 consultoras y en el país son 150.000. Lo importante del crecimiento es que estamos cambiando la vida de estas personas. Entran muchas personas y están capitalizando, nuestra escalera se está dinamizando. Son mujeres las que crecen con nosotros.



¿Qué estrategias aplicaron?



Muchas, pero primero nos enfocamos en los mercados andinos para recobrar la fuerza. Luego, fijamos los pilares. Uno fue reforzar el tema de marca hablando de la calidad de nuestros productos, trabajar mucho nuestro emprendimiento y el empoderamiento de la mujer. Igualmente retomamos a quiénes nos dirigimos y es a mujeres entre 30 y 50 años.



Por el lado de excelencia comercial, el trabajo consistió en hacer una mejor promesa de valor a nuestras consultoras y clientes y no perder de vista que el canal es nuestra fortaleza.



Igualmente, se hicieron ahorros y libramos ineficiencias, al tiempo que reforzamos la parte corporativa con una estrategia andina consolidada.



Además, la presencialidad nos ha traído mucho impulso.

Yanbal es una marca reconocida de venta directa. Archivo particular

¿Y como será el 2023 cuando el panorama no es el mejor para los países?



Hoy sí hay una separación entre lo que Yanbal puede seguir creciendo frente a lo que está pasando a la economía, estamos en una especie de burbuja, lo venimos sintiendo y lo tenemos proyectado para este año. Mucho tiene que ver el optimismo.



¿Hay metas específicas?



A nivel global, en dólares, queremos llegar a 25% y en Colombia mantener el 30% en moneda local.



¿Harán inversiones?



Tenemos que seguir invirtiendo en varias cosas. Mucho en tecnología y en el mejoramiento de la infraestructura, no por lo que necesitamos hoy sino en el futuro en infraestructura de plantas. Es un tema que tenemos que desarrollar y prepararnos de aquí a tres años. Hoy por hoy sí tenemos capacidad.



¿Cómo van con los precios?



Uno puede decir que se nos han incrementado los costos de ventas, sobre todo en Colombia. Lo que hemos hecho para contrarrestar eso de alguna manera es el trabajo de eficiencias. Colombia se ha afectado por la devaluación.



¿El clima de negocios es favorable?



Creo que quienes hemos vivido, hemos nacido y tenemos legados en la región sabemos de los altos y bajos. Nuestro espíritu es el de seguir empujando. Colombia y Perú son países que han sido bien golpeados y aquí seguimos. Creo que el ánimo latinoamericano del emprendedor sigue estando vigente, eso no se merma. Nos pueden hacer cuestionar en ciertos momentos, pero al final aquí estamos. En la región estamos afectados pero por mi lado, como empresaria, sigo creyendo y apuntando para darle a la región y a Latinoamérica como lo hemos hecho en más de 50 años.



¿Han pensado desarrollar Venezuela desde Colombia?



Es algo que hemos conversado pero ahora no lo tenemos en nuestros proyectos grandes. Así como en el 2022 fortalecimos la Región Andina, este año queremos retomar el crecimiento en México.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio