'Alma latina', el concepto con el que Yanbal entra a la omnicanalidad

Yanbal, la emblemática empresa de venta directa, entra en forma al mundo de la omnicanalidad.



Esto, dentro de un plan de relanzamiento de su marca que apuesta por la innovación, el emprendimiento y la sostenibilidad, con énfasis en la plataforma ‘Alma latina’, explica el presidente de la compañía, Juan Carlos Saldarriaga.



¿En qué consiste el cambio que hace Yanbal?



Estamos relanzando la marca bajo nuestra plataforma, que es ‘Alma latina’. Antes hablábamos de las mujeres, pero ahora estamos hablando de todas las personas. Reafirmamos dicho propósito con independencia y libertad a través de una belleza diversa y con el respeto a las raíces que caracterizan a los latinoamericanos. Hicimos un evento con nuestra fuerza de ventas para presentar esto. Además estamos trabajando unos pilares que son importantes para nosotros: el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad.



¿Pero cambian el logo?



No. Se trata de mostrar lo que tenemos, de reforzar esos pilares. Estamos muy contentos de contarle al mundo todo esto que tiene Yanbal por dentro y que quiere compartir no solamente a través de su fuerza de emprendedores y emprendedoras, sino de quienes consumen nuestros productos en el mundo.



¿Cómo trabajan estos conceptos?



En innovación mezclamos las tendencias y las últimas novedades en el mundo de la belleza, apalancados en ingredientes que nacen de la biodiversidad regional como el camu camu y la uchuva, con un esfuerzo especial de nuestros laboratorios.



¿Qué implica reforzar esos conceptos, en la práctica?



Además de promover nuestro trabajo en materia de sostenibilidad a partir de la biodiversidad presentamos Yanbal omnicanal, que les da a los empresarios la posibilidad de vender con nuestro catálogo físico, y con el modelo digital e interactivo que a causa de la pandemia aceleramos. También tenemos una herramienta que se llama Yanbal Delivery, donde el consultor puede hacer su venta remotamente, sin perder el contacto con sus clientes.



También estamos lanzando la tienda de comercio electrónico que cada emprendedor puede personalizar.

Juan Carlos Saldarriaga, presidente de Yanbal. Archivo particular

¿Cómo se adaptan los consultores a ese sistema?



Hemos lanzado un sistema de autocapacitación y tenemos un concepto que se llama aceleradora, que permite a la consultora convertirse en empresaria gracias a una alianza con Crehana, especialista en e-larning. Se nota la evolución en el uso de las herramientas de esa omnicanalidad, en distintos niveles. Eso se entiende porque no todos, ni consultores ni consumidores, migran al negocio ciento por ciento digital.



¿Cuál es el mapa de consultoras?



Estamos en el orden de 200.000 empresarias que interactúan con nosotros durante el año y queremos llegar este 2021 a 250.000.



Pero también queremos formar 300 empresarias más, hoy son 3.500.



¿En sostenibilidad cómo avanzan?



Acabamos de hacer todo un cambio en la línea de empaque en nuestra línea Sentiva, de tratamiento facial,pasando de empaques de plástico a vidrio, reduciendo en 82% el uso de plástico. Nuestro compromiso es que al 2025 el 90% de nuestros envases sean reutilizables, reciclables o compostables.



¿Suspendido el paro nota mejoría en el flujo de los negocios?



En los últimos días tenemos noticias de que el Puerto de Buenaventura ya empieza a movilizar carga. Hemos logrado llegado, por nuestro sistema de distribución, a ciudades como Cali y Popayán y a departamentos como Putumayo y Casanare, y a algunas áreas del Huila.



Empezamos a ver un flujo, pero con el dolor de todo lo que perdimos, por el impacto que todo esto generó y que lo dejó a uno en modo reflexión. Esperamos que no haya un retroceso, porque no es fácil aguantar tantos golpes.



¿Cómo van este año?



Tuvimos un buen arranque y luego se nos disipó un poco con el tema del tercer pico y el paro. Ha sido retador, las movilizaciones y los bloqueos nos han afectado en el comercio, las ventas y la logística porque se han presentado dificultades en el acceso a la materias primas para poder fabricar en las plantas que están en Colombia.



Nuestros proveedores en el Valle no nos han podido despachar. Esto nos afectó el ímpetu con el que arrancamos el año, pero esperamos que nuevamente podamos retomarlo. Ojalá este mes, que coincide con el relanzamiento de la marca que estaba previsto y que se hizo independiente de lo que estaba pasando. Somos optimistas para el año.



¿Cuánto esperan crecer?



Queremos crecer doble dígito frente al 2020, como mínimo. Y queremos alcanzar rápido los niveles del 2019.



