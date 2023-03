'Trabajamos para que Putin no tenga poder en los alimentos'

Archivo particular

Desde el inicio de la guerra entre Rusia contra Ucrania, el agro del mundo se vio afectado por los altos precios de los fertilizantes e insumos agropecuarios y, en algunos casos, la escasez de estos productos.



Es así que Svein Tore, CEO global de Yara, habló con Portafolio de la actual situación de los insumos en el mundo, los cuales han presentando una volatilidad en materia de producción por el conflicto bélico, además de los altos precios del gas. También explicó los objetivos que tienen con Colombia.



(Vea: Yara subiría a 80.000 toneladas producción de fertilizantes en el país).



¿Cuál ha sido el balance de Yara como empresa?



Durante el 2022, la situación en general del mundo fue bastante retadora para todos los sectores, en especial el sector de la agricultura, teniendo en cuenta que los precios del gas fueron volátiles debido a la coyuntura mundial, incluida la guerra en Ucrania.



Los empleados de la compañía hicieron grandes esfuerzos para mantener la producción a pesar de la volatilidad de los precios y de los mercados y en general del mundo entero. Me siento orgulloso de las personas que trabajaron para mantener los resultados.



El año pasado tuvimos un total de ingresos por US$22.000 millones. Hoy tenemos operación en más de 60 países y contamos con alrededor de 18.000 empleados en todo el mundo.



Con la guerra ¿cómo ven el abastecimiento?



La guerra entre Ucrania y Rusia ha tenido un impacto a nivel global. De hecho, nuestras oficinas en Kiev el 26 de febrero de 2022 fueron impactadas con uno de los misiles. Por fortuna no tuvimos impactos negativos o perdida de personas.



Sin embargo, las dificultades fueron en los costos de los fertilizantes, de la comida y de la producción en general que estuvieron afectados directamente.



El presidente de Rusia, Putin, ha tenido varios intentos de ataques adicionales y eso ha causado que la producción y los costos se eleven en gran medida.



Por esta razón, Colombia es uno de los países que tenemos fichados para ayudar en todo el tema de producción y no depender necesariamente de esas dos potencias que son productoras en el mundo.



(Vea: El petróleo, la ficha de Colombia tras un año de guerra en Ucrania).



¿Cómo va la producción?



Debido a la guerra y al incremento de los precios del gas la producción total de fertilizantes se redujo en el 2022.



Teniendo en cuenta el sello de sostenibilidad ¿cómo avanzan en los fertilizantes verdes?



La sostenibilidad en Yara es una de las partes más importantes y los fertilizantes verdes son una de las prioridades que se están utilizando en este momento en Noruega. El proyecto es que empiecen a trabajar en Colombia con los agricultores haciendo un plan piloto para empezar a producirlos localmente.

Yara fertilizantes. Yara

A pesar de que se inició un nuevo año de guerra, ¿cuáles son sus expectativas en este 2023?



Es importante resaltar que no podemos hacer proyecciones a tan largo plazo, ya que nosotros trabajamos trimestralmente y entregamos los resultados basados en la producción que se está teniendo, además de los precios y de la volatilidad que han tenido estos valores en los productos de fertilizantes.



Este año comparado con el 2022 los precios de los fertilizantes bajaron razonablemente en el comparativo. Sin embargo, Putin tiene un poder muy importante dentro de la cadena de producción de los alimentos. Eso hace que nosotros estemos evaluando nuevos lugares donde se pueda tener el producto y por eso estamos mirando a Colombia como uno de los focos fundamentales de producción para los fertilizantes y los productos necesarios para los alimentos y las proyecciones que vamos a hacer para el 2023.



Es importante hacer una reflexión sobre el poder que tiene Putin sobre la cadena alimenticia a nivel mundial y en cómo nosotros podemos como compañía apoyar a que ese poder no sea el que él tiene y que la cadena pueda seguir adelante.



(Vea: Lo que le cuesta a un agricultor ‘ganarse la papa’).



¿Cuáles son las cifras de Colombia?



Contamos con una planta de producción en Cartagena y dos de mezclado. Todas con salida a puerto. Actualmente tenemos una capacidad de producción de 300 kt de NPK (nitrógeno, fósforo y potasio), también 120 de nitrato de calcio, 130kt de amoniaco y 660 kt en mezclas físicas.



Contamos también con 1.300 empleados y contratistas locales. Estamos trabajando en la aprobación de un proyecto para aumentar la producción de 80.000 toneladas.



(Vea: El país cuenta con 20% de autosuficiencia en fertilizantes primarios).

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

diatri@eltiempo.com