Yara subiría a 80.000 toneladas producción de fertilizantes en el país

La crisis que ha venido enfrentando el país por el abastecimiento de fertilizantes es un factor desafiante para el agro. No obstante, diferentes empresas han venido solucionando las adversidades en esta materia.



Pedro Parenti, líder de Yara Latinoamérica, habló con Portafolio sobre los planes de crecimiento y del balance de 2022 para la compañía en Colombia.



¿Cuál es la trayectoria de la compañía?



Yara está en operación hace 117 años. Comenzó en 1905 en Noruega con el foco en nutrición de cultivo y fertilización. Está hace 30 años en Colombia y tiene presencia en el campo, cerca de los agricultores produciendo fertilizantes localmente. Tenemos una planta en Cartagena, siendo la única empresa productora que trabaja con materia prima local. En este caso es el gas natural, además de una terminal de recepción en Yotoco y dos plantas en el interior del país de mezclado y distribución.



¿Cómo ha sido todo el proceso de producción local?



Nosotros creemos que es importante para Colombia tener producción nacional. Producimos 400.000 toneladas, mientras que también importamos productos de Europa. Pero tener producción nacional es una ventaja importante para nosotros y nuestros clientes.



¿Cómo les ha afectado la guerra entre Rusia y Ucrania?



La guerra ha influenciado el mercado generando volatilidad en los precios. Sin embargo, el hecho de tener producción local nos ha permitido tener producto para abastecer a los agricultores, lo que ha permitido moderar la volatilidad en los precios, que si bien se han movido y aumentado, luego se han ajustado un poco.



Nosotros vemos que cuando se rompen las cadenas de suministro, eso sí afecta muchísimo a la gente del campo y la producción de alimentos en general.



Respecto a la coyuntura del Gobierno en materia de fertilizantes, ¿en qué proyectos trabajan?



Uno es incrementar en 80.000 toneladas la producción nacional de NPK, proyecto que está en evaluación y muy cerca de ser aprobado.



El otro es reducir las emisiones de la planta de Cartagena en un 90%, que son casi 500.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año.

Pedro Parenti, líder de Yara Latinoamérica. Yara

¿Qué productos importan?



En Colombia la mayoría del fertilizante todavía se importa; Yara es uno de los importadores. Además de ser un productor nacional, importamos todo tipo de productos, fundamentalmente a base de nitratos, porque los productos que contienen urea son negativos para el medio ambiente. Traemos algo de urea para nichos específicos, pero en el menor volumen posible.



¿Cómo ven la tributaria?



Tenemos que evaluarla en detalle, pero en principio vamos a adecuarnos a las normas que se dispongan. Estamos trabajando para ser más eficientes y amigables con el medio ambiente. Actualmente estamos desarrollando fertilizantes verdes no solamente orgánicos y biológicos sino con un carbon foot print positivo. Nuestra ambición es poder generar un futuro alimentario positivo con la naturaleza. De hecho vamos a empezar a traer fertilizantes verdes para Colombia.



¿Qué factor diferencial tiene Colombia?



Colombia no es un país donde se produzca solamente un cultivo sino que tiene una gran diversidad. Eso nos permite desplegar todo nuestro portafolio de soluciones para los agricultores. Vemos que tiene potencial para seguir creciendo el mercado local y otros fuera de Colombia.



¿En qué beneficia o desafía el dólar?



En algunos casos es bueno para los productores agropecuarios. Pero también afecta el costo de los insumos energéticos que se utilizan para toda la materia prima de la producción del fertilizante y el costo de los importados también.



Al final es un desafío porque incrementa los costos y estos no siempre se pueden transmitir en precios, entonces cuando las devaluaciones son muy fuertes es un desafío acomodarse a esa situación. Nos afecta porque los productos están directamente relacionados al valor de las divisas internacionales.



¿De cuánto es su inversión en este año?



Yara está invirtiendo en tecnología digital para llevar al agricultor el asesoramiento. Evidentemente no solo es cuestión de tener productos amigables con el medio ambiente y de calidad, sino también saber cómo utilizarlos. Además, a nivel global invertimos en la producción de fertilizantes verdes. Hablamos de aproximadamente U$100 millones para el proyecto que está cerca de ser aprobada, pero vamos a definir algunos puntos antes de avanzar.



¿Cómo esperan culminar este 2022?



Ha sido un año desafiante por la volatilidad del mercado y problemas de abastecimiento. Creo que lo vamos a cerrar cumpliendo con nuestra vocación de entregar a los agricultores un producto de calidad. Es muy importante para nosotros el apoyo que estamos dando a pequeños agricultores y puntualmente a la mujer en el campo.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio