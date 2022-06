YouTube se abre a compras ‘online’ desde videos

Ciertamente una de las plataformas más importante de todo el ecosistema de Google es YouTube. Su gran alcance, no solo ha logrado sobrepasar fronteras, sino que también ha permitido que creadores de contenidos y artistas moneticen su trabajo.

En diálogo con Portafolio, Tara Walpert Levy, vicepresidente para las Américas de YouTube, habló sobre cómo viene creciendo la publicidad digital y de la apuesta de la plataforma por potencializar su línea de compras online, a través de una herramienta que permite compras integradas dentro de los videos.



(Google: ingeniero dice que programa de inteligencia artificial siente).



¿Cómo le ha ido a la empresa en estos últimos meses?

​

Estamos pasando por un muy buen momento. Debo destacar que llegué a este cargo hace unos seis meses atrás y es muy emocionante ver todo el comportamiento del negocio desde esta perspectiva; y en particular tener la oportunidad de ver todo el trabajo de los creadores de contenido.



Por ejemplo, en Colombia, el porcentaje de canales de YouTube, que ganan siete cifras o más en ingresos (en pesos), han venido aumentando más de un 45% año tras año y es bueno ver como este ecosistema continua creciendo. A nivel internacional el panorama evidencia un crecimiento en el número de suscriptores y en el número de vistas.



(Google Rusia se va a declarar en bancarrota: qué lo ocasionó).



De hecho queremos anunciar que, por primera vez, llegamos al billón y medio de vistas, por parte de suscriptores, en YouTube ShortsVideos, y eso es maravilloso porque es una nueva forma que tienen los creadores para mostrar sus contenidos, es así como los creadores pueden grabar videos más cortos o largos; hacer Lives o grabar audios.



¿Qué prefieren los usuarios en Latam, escuchar música o los videojuegos?

​

En esta región la música es una de nuestras líneas más fuertes, videojuegos es otra vertical que viene ganando fuerza. Asimismo, está el lifestyle y todo lo relacionado con belleza y hogar. De igual manera, notamos que en Latinoamérica nuestros usuarios buscan aprender y para ello utilizan mucho YouTube.



¿Cuántos suscriptores tienen en Colombia?



Para darte una cifra relevante, el año pasado en junio, más de 5 millones de usuarios compartieron su plataforma de YouTube en sus pantallas de televisión. Asimismo, destaco que hay 250 canales en Colombia que tiene más de un millón de suscriptores y eso ha venido creciendo un 35% año, tras año. Además, hay más de 2.000 canales con más de 100.000 suscriptores, y lo anterior ha registrado un aumento del 30% año tras año, eso, sin duda, nos ayuda a dimensionar un poco como está el panorama.



¿Cómo han venido creciendo las otras líneas de YouTube como ‘gaming’ y noticias?



YouTube se ha venido diversificando, gaming es nuestra segunda línea más fuerte, seguida de la vertical de news (noticias). Asimismo, tenemos grandes oportunidades como por ejemplo los Shortvideos, audio y podcasting, eso es una pequeña parte. Lo segundo es que creemos que la monetización es importante y seguiremos encontrando maneras para que los creadores sigan monetizando su trabajos, como shopping en la plataforma que es otra de nuestras líneas y la última vertical que es el área de innovación.



¿Cuántos creadores trabajan en su programa de YouTube Partership?



Hoy tenemos más de 2 millones de creadores en el Programa de Socios de YouTube, la cantidad de creadores que hacen parte de este grupo ha crecido en un 150% en los últimos dos años. Asimismo, hemos pagado más de US$30.000 millones a los creadores, artistas y compañías de medios en los últimos tres años.



¿Cuánto puede ganar un creador de contenido?



No tenemos ese promedio, pero puedo decirte que hay una parte de los realizadores que utiliza esta plataforma como un hobby, mientras que otros lo ven como un negocio. Sin duda los resultados dependerán de diferentes factores.



La publicidad es algo que es muy importante , ¿cuánto están invirtiendo las empresas en publicidad digital?

​

Nos sentimos afortunados de poder ver los resultados del trabajo en materia de publicidad con las marcas. Seguimos viendo que las pautas incrementan y que las empresas buscan seguir invirtiendo en esta vía. Hoy, las marcas quieren estar en donde están sus audiencias y si los realizadores de contenidos ofrecen buenas razones para que sus suscriptores estén viendo sus contenidos en YouTube más marcas van a querer pautar.



¿Cree que las empresas prefieren pautar en YouTube o en internet que en medios tradicionales?



Creo que la publicidad tiene una gran diversificación y muchas estrategias, así que pienso que las empresas están invirtiendo más en donde creen obtener el mejor retorno y apoyo. Por nuestra parte recibimos una buena retroalimentación de las marcas de porqué les gusta pautar en YouTube y en Google.



¿Cuáles son los retos que se vienen para YouTube?



Creo que el mayor reto que tenemos es como ayudar a que cada empresa y líderes de opinión se sientan cómodos y seguros al momento de invertir en publicidad en nuestras plataformas, hemos hecho un gran progreso y sabemos que hay una gran oportunidad.

Por otra parte, este año llevaremos las compras a más creadores y marcas al asociarnos con plataformas de comercio como Shopify a medida que construimos una experiencia más interactiva y entretenida para los usuarios. Hemos estado probando las compras en vivo (shopping online) en Estados Unidos, Corea del Sur y Brasil, pero estamos ansiosos por tener un crecimiento exponencial en esta área del negocio.



¿Qué consejo le daría a esas personas que quieren abrir su canal?



El mejor consejo es que se lancen a realizar contenidos porque gran parte de ser exitoso en la plataforma es usar analítica y conocer qué funciona y qué no funciona. El otro consejo es que conecten con otros realizadores de contenidos con el fin de aprender de ellos y crecer.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO