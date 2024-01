‘El principal reto es que el retail impulse ventas en línea’: Zubale

Tras alcanzar una ronda de inversión por US$25 millones al cierre del 2023, la compañía mexicana Zubale, enfocada en que los retailers sean cada vez más rentables en el e-commerce, proyecta dirigir sus nuevos recursos a consolidar su presencia en la región, al tiempo que espera fortalece su cartera de softwares.



Actualmente, esta startup, que arrancó en 2019, opera en países como México, Brasil, Colombia (desde el 2020), Chile, Costa Rica y Perú. Además, cuenta con una base de clientes que supera las 115 empresas. En el país azteca, por ejemplo, trabaja de la mano del Grupo Walmart, Liverpool, Chedraui, Super Aki, Petco, entre otras grandes compañías, lo que les ha permitido procesar cerca de medio millón de órdenes por mes.



Y es que aprovechando el auge que ha tenido el comercio electrónico en la región, y especialmente en países como Colombia, la estrategia de Zubale para este 2024, que incluyó simplificar sus equipos, va muy ligada a que los retailers impulsen sus ventas.



En diálogo con Sebastián Monroy, CEO y cofundador de esta compañía, el ejecutivo habló de las expectativas que tienen en el país y de la meta de ampliar su portafolio de clientes. Asimismo, Monroy destacó las soluciones que tienen disponibles para las compañías.



¿De qué se trata Zubale y cómo nace este emprendimiento?



Zubale es un ecosistema de soluciones para empoderar el e-commerce de nuestros clientes. Surge como respuesta a una necesidad puntual en el mercado, ante un crecimiento anual del comercio digital de doble dígito en la industrial de retail, puntualmente en términos de supply de flota para hacer pick-pack-delivery (recoger y entregar paquetes) y procesar grandes volúmenes de órdenes.



¿Cuáles son las soluciones que tienen para las empresas?



La primera es la optimización de la flota para realizar pick-pack-delivery de órdenes de e-commerce a través un modelo de economía colaborativa (GIG economy).



La segunda es la herramienta conversacional a través de WhatsApp para mejorar la experiencia del consumidor final con el retailer.



¿Por qué se interesaron en el mercado colombiano y cuáles son sus expectativas de crecimiento?



Colombia es un mercado muy atractivo en Latam. El e-commerce en este país es bastante maduro y tiene gran penetración en la vida del colombiano.



¿Cuál es el balance de su operación en Colombia? ¿ A cuánto ascienden sus ventas?



El balance es más que positivo, por cuestiones de confidencialidad no puedo revelar cifras de ventas. Pero puedo comentar que las hemos duplicado en el último año.



¿Con cuántos clientes vienen trabajando actualmente y cuál es la meta para el 2024?



Trabajamos con más de 25 clientes solamente en Colombia.



La meta en 2024 está puesta en crecer el portafolio de clientes de software.



En materia de empleados, ¿cuántos tienen en Colombia, tienen pensado ampliar ese número?



El personal de oficina y operativo asciende a cerca de 70 personas en Colombia.



¿Cuáles son los retos que ven en el mercado colombiano?



El principal reto es que las marcas de consumo masivo, minoristas y almacenes de grandes superficies sigan impulsando su venta en línea y sigan apostando al desarrollo del e-commerce como pilar fundamental de crecimiento siendo éste un “must” y no solo como un “nice to have”.



¿Cuál será su mayor apuesta para el 2024, tras levantar una nueva ronda de inversión?



En línea con las oportunidades en el mercado y para marcar esta nueva etapa, renovamos nuestra marca para resaltar su objetivo y misión de empoderar a los retailers a crecer de manera rentable en e-commerce, todo a través de un ecosistema de soluciones. Actualmente la empresa cuenta con tres productos.



El primero es FlexiFleet, que es el producto más grande de la compañía en facturación. Con este marketplace de freelancers, los retailers pueden transformar sus costos operativos fijos en variables conectándose con una red extensa de freelancers adaptada a sus necesidades de e-commerce, lo que garantiza la escalabilidad.



Fulfillment Optimizer es un software modular end-to-end para aumentar la productividad en el picking, packing y delivery de la operación de e-commerce. Con él, se aumenta la productividad y disminuyen los costos operativos. Este software modular complementa la tecnología actual de los retailers, al tiempo que impulsa la eficiencia de sus procesos de fulfillment.



Por último, tenemos el producto Consumer Connect, software que permite a los retailers interactuar con sus clientes antes, durante y después de la compra en línea.



Este software modular aumenta las ventas, la fidelidad y el NPS, utilizando WhatsApp para mejorar la experiencia y el servicio de los clientes.



JOHANA LORDUY

Periodista de Portafolio