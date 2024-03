‘No aseguramos a quienes conducen en estado de embriaguez’

Zurich es una aseguradora suiza que atiende a más de 55 millones de clientes, tanto personas como empresas, en más de 200 países y territorios. Fundada hace 150 años, ofrece protección de seguros, servicios de prevención, como aquellos que promueven el bienestar y mejoran la resiliencia climática.



En Colombia lleva nueve años y Juan Carlos Realphe, su CEO, habló con Portafolio.



(Lea: ‘Hemos iniciado el apagado de nuestros motores a diésel’).



¿Cómo le fue a Zurich en Colombia en 2023?



Cumplimos nuestros propios objetivos en Colombia y a nivel global. La utilidad operacional cerró en 2023 en US$ 5,6 millones. Zurich MOV (transporte) $ 15.481 millones en primas durante 2023.



Tuvimos liderazgo en el mercado colombiano como aseguradores de financial lines (US$ 25 millones en primas y ocupando la posición número uno en el bróker más importante a nivel nacional según Marsh).



Tenemos liderazgo en la venta de seguro para producto drones con US$ 2,1 millones y contamos con Zurich Ecocargo, la primera póliza sustentable de transporte de carga en el país y por primera vez generamos utilidad (US$ 530.000).



¿Cuáles fueron productos que vale la pena destacar?



Zurich MOV pretende fomentar la movilidad segura, no solamente damos la posibilidad de asegurar el carro, si no también las bicicletas y patinetas como accesorios. Las coberturas de accidentes personales de responsabilidad civil se extienden a estas bicicletas o patinetas y cubrimos a nuestros clientes si van en servicio público. Pero no aseguramos a personas que conducen en estado de embriaguez por políticas de responsabilidad civil.



En las líneas financieras, cuando hablamos de responsabilidad civil nos dirigimos a directores administradores; pero cuando hablamos de ciber, este es un riesgo emergente para el cual tenemos un producto que ofrece cobertura y análisis de riesgos para poder mejorar sus protecciones y prevenir posibles ataques.



Zurich es una de las pocas compañías que ofrece coberturas para drones en donde superamos el millón de dólares de primas emitidas. El seguro de arrendamiento también se mueve muy bien dentro de nuestro portafolio de servicios.



(Además: ‘Sura Investment espera duplicar los activos administrados’).



¿Y en el mercado corporativo?



Somos muy fuertes en el mercado corporativo y le apostamos firmemente al emprendimiento nacional; de ahí que desarrollamos un producto llamado Zurich Cree, el cual nos permite acompañar a los colombianos en la realización de sus sueños en términos de desarrollo profesional y productivo.



Queremos penetrar cada vez más el mercado de personas, por eso hemos establecido acuerdos de affinity con compañías como Enel o Vanti, con quienes hoy estamos llegando a un gran número de familias para ofrecer nuestro portafolio de seguros pensado en brindarle seguridad y acompañar sus necesidades.



¿Cuáles son los indicadores de siniestralidad?



Son siempre volátiles desde la perspectiva de que el siniestro es un escenario bastante impredecible; pero para eso estamos nosotros, no somos expertos en miedo, somos expertos en riesgos y desde esa perspectiva nos ocupamos de poder anticipar las potenciales situaciones que nuestros clientes y asegurados puedan sufrir o enfrentar en su día a día.



Pólizas como el seguro de automóviles que incluyen la extensión de coberturas hacia la movilización de las personas, promoviendo el uso de medios alternativos de transporte que no generen el consumo de combustibles fósiles como la patineta y la bicicleta contribuyen a minimizar estos impactos en la siniestralidad.



(Lea: Accionistas del GEB eligieron a su nueva junta directiva: así quedó conformada).



Otra línea que nos interesa y centramos nuestros esfuerzos es el tema de salud mental, complementando la agenda de desarrollo que tenemos en materia de Responsabilidad Social, a través de una alianza con Unicef, para cuidar el bienestar mental de los niños y de las personas que los cuidan.



¿Cuántas pólizas aprueba Zurich al año?



Entre renovaciones y negocios nuevos estaríamos superando el millón de pólizas. Nuestros presupuestos de crecimiento en los últimos años han sido muy agresivos, con un promedio entre 30 % y 35 % y el mercado colombiano está creciendo un 20 %.



¿Hacia dónde considera que se dirige la industria aseguradora colombiana?



En el contexto mundial, el promedio de penetración de seguros está por el orden de 6,2 %, lo que quiere decir que Colombia está por debajo de la mitad del promedio mundial.



En Colombia, 70 % de los bienes que resultan afectados por un siniestro de gran escala (terremoto o inundación) no tiene cobertura de seguros. Muchas de las personas que tienen seguros lo hacen por obligación.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista de Pörtafolio