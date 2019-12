En Bogotá, el 54% de los fallecidos son cremados

Los Olivos, compañía del sector solidario, fundada en 1983, entró de lleno a la era digital en la prestación de sus servicios, entre ellos la elección de los planes de previsión, el pago a través de su plataforma, la velación y el homenaje virtual.



En diálogo con Portafolio, Mora Navas señaló que a la fecha ya hay 7 millones de afiliados, con sus unidades familiares, y que, pese a lo reciente del plan, ya se encuentran 10.000 mascotas vinculadas a los servicios.



Los Olivos está cumpliendo 36 años de creación. ¿Cómo va la empresa?



Hace 36 años arrancamos de cero, con la idea de abaratar costos a las familias colombianas, sobre todo a aquellas de menores ingresos. Su origen partió en el sector solidario y fuimos uniendo entidades cooperativas, fondos de empleados, mutuales y empresas privadas. Hoy es la única red de servicios funerarios que cubre todo el país.



¿Con qué tipo de infraestructura cuenta Los Olivos actualmente?



Es importante precisar que toda nuestra infraestructura es propia, a diferencia de los demás. Contamos con 12 cementerios en diferentes ciudades del país, 310 salas de velación –de ellas 52 en Bogotá–, de las cuales 8 son VIP. Tenemos 280 carrozas, la mayoría refrigeradas. Acabamos de importar cuatro coches fúnebres de alta gama, con las últimas certificaciones ambientales.



¿Cómo ha cambiadola tradición funeraria en el país? ¿Cuáles son las tendencias?



Anteriormente, la mayor parte de las personas eran inhumadas. Pero con el correr de los años, las tendencias ambientales y los cambios de los hábitos y costumbres de la sociedad son diferentes. Por ejemplo, en el caso de Bogotá el 53,9 % de los fallecidos son cremados. Los horarios de velación ya no son de 24 horas como antes, hay planes de previsión con diferentes opciones y existe una gama de servicios, la mayoría vía digital. En Bogotá, 12 cementerios prestan servicios de cremación con hornos controlados y certificados. También tenemos la repatriación, cuando el ser querido fallece en el exterior.



¿Cómo se ha venido transformando digitalmente Los Olivos?



Nosotros hemos migrado a la era digital con el fin de facilitarles la vida a las familias, ser más eficientes y oportunos. En nuestras plataformas no solo se pueden elegir los planes de previsión y pagarlos virtualmente, sino que las familias pueden realizar homenajes virtuales.



Igualmente, a través del homenaje virtual un visitante podrá enviar palabras de condolencia, subir fotografías y videos del ser querido, comprar un bono o arreglo floral, acceder al servicio como sedes, sala de velación, lugar de exequias y destino final.



¿En qué consiste el homenaje virtual?



El homenaje virtual permite que la familia notifique a sus demás familiares y amigos a través de la creación de una lista de contactos. Se envía un mensaje SMS y un correo electrónico. Es importante precisar que el grupo familiar siempre tendrá control de las publicaciones y en cualquier momento podrá ocultar o bloquear un mensaje, incluso podrá bloquear un visitante. También creamos el chat en línea con disponibilidad las 24 horas.



En el tema de las mascotas, ¿cuáles son los servicios que prestan?



Un afiliado puede solicitar por teléfono los servicios de emergencia médica veterinaria, vacunación, asistencia social y legal, recogida y servicios de eutanasia e incineración de la mascota (perros y gatos).



¿Cuántas mascotas tienen afiliadas actualmente?



Entre perros y gatos, 10.000 en Bogotá.



¿Existe cultura de previsión exequial de humanos en Colombia?



Hemos avanzado, pero aún nos falta mucho. Los colombianos debemos entender que la previsión protege el patrimonio familiar. Las cifras indican que la cobertura actual llega aproximadamente al 70%.



¿Qué novedades hay en el tema medioambiental?



Todos nuestros procesos están certificados y somos líderes en el manejo y tratamiento de aguas y control de emisiones. Como proyectos, estamos trabajando en un plan de energía solar en nuestras instalaciones, incluido algunos cementerios.