Negocios en el marco de Colombiatex aumentaron 20%

En el marco de la feria organizada por Inexmoda, las ventas aumentaron 20% frente a lo registrado en la edición anterior, en las transacciones realizadas durante los tres días por los 245 compradores internacionales invitados por ProColombia de 21 países. Estados Unidos y Ecuador fueron los que más adquirieron prendas y textiles colombianos.



(Lea: ¿Cuánto gastaron en moda los hogares colombianos en 2019?)







El mundo se viste cada vez más con prendas y telas hechas en Colombia. Así quedó demostrado con la misión de 245 compradores de 21 países invitados por ProColombia a Colombiatex 2020, la cual realizó compras por US$12,4 millones, 20% más frente a la edición del año pasado, teniendo el 30% de las evaluaciones registradas.



(Lea: Colombiatex y su propuesta en la industria textil)



“La moda a nivel mundial está girando cada vez más hacia lo sostenible, en cuanto a lo ambiental y social, y eso fue lo que vino buscando en mayor medida la misión de compradores internacionales en Colombiatex 2020. Es así como pudimos demostrarles que somos un proveedor de clase mundial, con prácticas sostenibles, gran capacidad de respuesta y con buenos tiempos y flexibilidad de entrega”, dijo Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



Estados Unidos y Ecuador fueron los destinos que más adquirieron prendas y textiles ‘made in Colombia’; el 70% de los compradores provino de un destino con el cual Colombia tiene un acuerdo comercial vigente; y el 42% de estos asistió por primera vez a Colombiatex.



Volker Eickelmann, CEO de la compañía alemana Werner Eickelmann, indicó que vino a Colombiatex 2020 a buscar nuevos proveedores colombianos. “Vengo trabajando hace unos 15 años con empresas colombianas y en esta ocasión me interesó el tema de la sostenibilidad, porque Colombia tiene productores que son más sostenibles que ciertas fábricas de Asia, de Bangladesh o Pakistán, por ejemplo. Pienso que se pueden dar negocios a futuro con Fabricato, Coltejer o CI Jeans”.



Eickelmann complementó que “Colombia tiene una ventaja importante al no tener aranceles con Europa; normalmente hay un 12% de arancel sobre las prendas. Además, el plazo de entrega es bueno, ya con Asia un pedido puede tardar un mes llegando a Europa, mientras que de Cartagena al puerto de Hamburgo son cerca de 15 días. Colombia tiene entrega de unidades más pequeñas bajo pedido y puede entregar prendas de calidad que buscan empresas como Hugo Boss o Pepe Jeans”.



Por su parte, el comprador chileno Jorge Lopez, dueño de la compañía Fabricación y Desarrollo de Marcas Spa, indicó que “Colombia va un peldaño delante de Chile en lo que es moda. Vine a esta versión de Colombiatex porque me atrajo mucho la presencia de 50 expositores enfocados en la ruta de sostenibilidad, con tela de PET reciclado. Sabemos que las tendencias mundiales moda están yendo hacia la sostenibilidad, pero no todos los saben hacer bien y en Colombia van un paso adelante en ese sentido”.



El empresario chileno explicó que se podrían cerrar negocios con proveedores de ropa deportiva, ropa para niños, bolsos y ropa ecológica, como leggins o tops, y que le llamó la atención el trabajo de algunas prendas con tela de yute o de costal.



Isida Jaupaj, Senior Manager Fabric R&D de Tommy Hilfiger, afirmó que “Colombia tiene una ubicación estratégica, grandes cosas por ofrecer en paquete completo y un tratado de libre comercio con Estados Unidos que ofrece grandes ventajas. Vinimos en busca de tejido de punto y de denim y esperamos que se den negocios más adelante con empresas colombianas”.



La coyuntura económica mundial también ha hecho que algunas compañías estadounidenses replanteen sus negocios con proveedores. “Tenemos las licencias para elaborar camisetas, chaquetas, shorts, entre otras prendas para universidades en Estados Unidos. Casi toda nuestra producción proviene de China, pero con la situación actual estamos buscando países como Colombia, que no tiene aranceles con Estados Unidos, y que además nos ofrece mejores tiempos de entrega”, argumentó Fernando Ángulo, senior Vice President de global sourcing para Vera Brands.



Dentro del grupo de 104 compañías que asistió por primera vez a Colombiatex estuvo la compradora canadiense Chayle Beaudoin, dueña de Chayle Marie Art.



“Soy pintora y quiero plasmar mi arte en la ropa, por lo que voy a tener pronto una línea premium de prendas. Colombia tiene manufacturas con excelente calidad y hay un énfasis en sostenibilidad muy interesante, que es importante para mí y para mis clientes”.



Beaudoin confirmó que seguirá buscando hacer negocios con Colombia, dado que asistirá a la Macrorrueda de Negocios 80 de ProColombia en Medellín, que también se llevará a cabo en Plaza Mayor, del 16 al 18 de marzo de 2020.



Vale recordar que las exportaciones de moda de Colombia llegaron a US$837,4 millones, entre enero y noviembre de 2019, según el Dane con análisis de ProColombia. En este periodo, las ventas internacionales llegaron a 112 destinos (ventas de más de US$10.000).



Igualmente, hay datos que confirman el buen posicionamiento de la industria de moda como el hecho que Colombia es el primer exportador de fajas y ropa de control en las Américas y el segundo en todo el mundo; es el primer exportador de tejido plano en Suramérica; es líder en Suramérica en productos como brasieres, fajas, vestidos de baño, jeans, y ropa interior masculina. Adicionalmente, el país es el segundo de Latinoamérica en Responsabilidad social en la industria de moda.