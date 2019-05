En Facturación Electrónica: Compensar, un aliado estratégico

Esta solución, no solo incluye un componente tecnológico que facilita el proceso de implementación y ahorros operativos para su empresa, sino también asesoría y acompañamiento permanente.

Desde este mes, por ley, las empresas deben empezar a facturar de manera electrónica de acuerdo con su actividad económica. Esta implementación empieza con el sector de Minería y se hará de manera gradual acorde con un cronograma por grupos que ha determinado la Dian.



En línea con esta disposición y comprometida con acompañar a sus empresas afiliadas en la responsabilidad del cumplimiento de la normatividad vigente, la Caja de Compensación Familiar Compensar estableció una alianza estratégica mediante la cual pone a su alcance, Mis Facturas, un producto de Facturación Electrónica desarrollado a través de su Operador se Información miplanilla.com en alianza estratégica con Cenet, proveedor autorizado de factura electrónica.



Esta solución, de muy bajo costo, beneficia en gran medida a esas pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un músculo financiero para grandes desarrollos de software, e incluye no solo un componente tecnológico que facilita el proceso de implementación y ahorros en costos operativos, sino también la realización de seminarios virtuales y presenciales orientados a mitigar los impactos de este cambio en las organizaciones, además del soporte de un equipo comercial dispuesto a atender sus necesidades e inquietudes.



De esta manera, Compensar ratifica su compromiso de convertirse en una plataforma de bienestar integral que acompañe y brinde soluciones oportunas a las empresas colombianas, contribuyendo así a la productividad empresarial y al progreso del país.