En licuadoras, Oster tiene 53% de las importaciones

La marca estadounidense de pequeños electrodomésticos Oster, que lleva 20 años en el país, cuenta con más de 150 referencias en el mercado local y su facturación anual supera los $150.000 millones en Colombia.



Felipe Gómez, gerente de la marca en el país, resaltó que no descartan ingresar a nuevas categorías y también dijo que, entre los planes para el próximo año, está expandir y fortalecer la presencia de Oster en el segmento de ventiladores.



¿Cuál es la participación de mercado de Oster?



Tenemos liderazgo en la categoría de licuadoras y en arroceras. En estas estamos por encima del 40% de market share en valor. En planchas tenemos más de 30%, en extractores de jugo y accesorios para pequeños electrodomésticos contamos con más del 70%, según datos de GFK.



¿Cómo están las importaciones?



Según los registros de la Dian, Oster tiene el 53% de las importaciones de licuadoras. Este segmento representa el 12% de las compras internacionales de pequeños electrodomésticos que, a cierre de 2018 el valor CIF fue de 21 millones de dólares, y a julio de 2019 este ascendió a 23 millones.



En el caso de las planchas, que representa el 5% de las importaciones de pequeños ‘electro’, con US$6 millones a julio de este año, nuestra participación alcanza 20%.



Otra categoría que ha ganado importancia recientemente es la de sanducheras y freidoras de aire, que al séptimo mes de este año representa el 17% de las importaciones. En esta categoría, Oster ha ganado terreno alcanzando el liderazgo con 16% de participación.



¿De dónde importan los productos que traen a Colombia?



En su mayoría vienen de la China y todo lo que corresponde a licuadoras se trae de México.



¿Cómo les ha afectado la tasa de cambio?



Hemos, de alguna manera, mitigado los impactos con lanzamientos de nuevos productos, mayores volúmenes de venta y cambios en la mezcla de canales.



¿Tienen planes de fabricar en el país?



Constantemente se están monitoreando las oportunidades que ofrecen los países en esta materia. Sin embargo, no tengo mayor información al respecto, creería que por el momento no.



¿En qué lugares de la región tienen plantas?



En México tenemos una planta de ensamblaje que despacha a otros países, y en Brasil, la firma tiene otra para abastecer ese mercado.



¿Están haciendo algún producto que solo se venda en Colombia?



Por el momento no, pero sí hay unos que son más de distribución regional. Por ejemplo, la ‘tostiarepa’ que inicialmente se comercializaba en Venezuela, ha empezado a distribuirse en otros países que le han abierto las puertas a la migración de esa nación. Esto es clave y ha tenido buen desempeño, pues la cultura gastronómica de ellos se ha empezado a mover en lugares como Colombia, Perú e incluso Miami.



Actualmente, ¿cuántas referencias tienen en el país?



Tenemos más de 150 productos, sin contar los accesorios que son muchos más.



¿Cuántos productos han lanzado este año?



Hemos lanzado más de 25. Entre estos están las nuevas licuadoras ‘Active sense’ con la última tecnología, que detecta la textura de los ingredientes ajustando tiempos y velocidad de licuado; además, está la multiolla exprés con 12 funciones automáticas, que permite programar tiempos de cocción en diferido o usar el modo de olla a presión.



¿Están pensando en incursionar en alguna categoría?



Estamos trabajando en varios temas, pero aún no puedo dar muchos detalles, sino hasta diciembre o enero, esperaría. Sin embargo, hay una en la que estamos volviendo a incursionar en Colombia que son los ventiladores.



Nuestra compañía participaba en este segmento con la marca Bionaire, que salió del mercado y este año hemos empezado a entrar nuevamente en esta categoría, pero bajo la marca Oster que esperamos expandir y fortalecer el otro año.



¿Qué es lo que están buscando los colombianos en pequeños ‘electro’?



Sin duda, este año ha sido marcado por el tema de las ollas freidoras sin aceite. Estas son asociadas con la tendencia de comer sano y ser fit, por eso la gente ha tratado de bajar el uso de grasas. Con estas innovaciones se usa 99,5% menos de aceite.



¿Cómo le ha ido a la firma en ventas?



En 2017, Oster facturó $151.000 millones en el país. El dato de 2018 es un poco más complejo de compartir porque en ese año la marca se fusionó con Sanford en el país, dando lugar a Newell Brands Colombia. Es decir, hoy en día la firma cuenta con varias divisiones de negocio en la que además está el segmento de escritura con marcas como Sharpie, Paper Mate, entre otros.



¿Expectativas para 2020?



Mantener la tendencia y seguir creciendo a doble dígito.



OTROS PROYECTOS



Oster apoya a los deportistas locales mediante alianzas con el Comité Olímpico Colombiano (COC). Con esto, busca ayudar a jóvenes talentos en su preparación para participar en el ciclo olímpico, mediante becas. La marca también realiza donaciones al COC, con el fin de respaldar los procesos de formación y capacitación de los atletas. Otra de las alianzas que tienen es con el Sena. En esta, “25 técnicos pertenecientes a diferentes ciudades del país recibirán la certificación en conocimientos técnicos para la búsqueda de excelencia en el servicio postventa proporcionado a los consumidores y clientes de la marca”, resaltó el gerente de la marca en Colombia.



