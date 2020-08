En plena crisis, Unicentro recibe nuevas marcas

El centro comercial Unicentro de Bogotá comenzó ayer su plan de ventas virtuales para incrementar los negocios de sus locales. Empieza con 50 comercios y progresivamente vinculará al resto.



(Unicentro anuncia megaobra para ampliar área comercial).





A la par, entran nuevas marcas, desarrolla proyectos que le permitirán ampliar su oferta gastronómica, modernizar sus juegos infantiles y aprovechar su espacio de parqueadero, ya que no solo lo tiene destinado para el autocine que está listo para aperar en cuanto se lo permitan las autoridades, sino para otras actividades como misas y obras de teatro.



(Millonaria inversión en modernización de centros comerciales en Colombia).



Su gerente general, Camilo Ángel, explicó el desempeño del emblemático centro comercial de la Bogotá.



¿A estas alturas cuál es el nivel de operación del centro comercial?



Hemos tenido la buena fortuna de que nunca ha estado cerrado gracias a que hay supermercados, droguerías y restaurantes que han prestado su servicio a domicilio.

Nosotros hemos alcanzado a tener el 35% del tráfico que teníamos usualmente y eso mismo le pasa a los comercios. Ahora bien, hemos tenido locales que han tenido baja de ventas hasta del 50% y otros al 35%, dependiendo de su oferta.



¿Han tenido cierre de locales?



Sí, han cerrado 12, pero ha pasado algo muy curioso. Montamos con nuestro departamento comercial la colocación de locales para la desocupación y hemos asignado 7 locales, lo que quiere decir que hay 5 cerrados. En total tenemos 312.



¿Qué más ha pasado?



Se ha presentado un reacomodo de las marcas. Algunas tenían locales muy grandes y se han pasado a espacios más pequeños sin salirse del centro comercial.



También se ha dado la oportunidad para que marcas nuevas entren al centro comercial. Hablo de dos: una compañía de ropa española que se llama Scalpers y otra es una empresa de comunicaciones WOM Telecomunicaciones que abrirá su primer local.



Entonces también hay oportunidades para marcas que no había podido entrar a Unicentro con un arriendo distinto. Además, llegan Gef y Lego.



Para las marcas entrar al centro comercial, antes de la pandemia implicaba unos costos absurdos pero ahora es una oportunidad para arrancar.



¿Hay una baja en el costo de los arriendos?



Nosotros como administración hemos sido solidarios con nuestros locatarios y hemos dado alivios en la cuota de administración hasta del 50% y lo otro es que los dueños de los locales han negociados con sus inquilinos periodos de gracia hasta de tres meses. Entonces, eso significa que ha habido solidaridad con los comerciantes. Y han bajado los costos de los arriendos.



¿Trabajan en algún proyecto?



Estamos fortaleciendo la oferta de restaurantes. Uno está en la entrada principal y se llama la Lucha Sanguchería Criolla y el otro es KO, de comida peruana. Estamos aprovechando el tiempo para hacer nuestros proyectos en medio de la crisis.



Y también estamos en la construcción de Sportbar y en la actualización de nuestros juegos infantiles al ciento por ciento. Esto es desarrolla en espacios de la administración, vamos como socios del operador. Así que aquí no paramos.



¿Qué estrategias tienen para atraer a quienes no quieren ir al centro comercial pero quiere comprar?



Con el emprendimiento colombiano Gopass, el cliente que baje la aplicación podrá comprar en las tiendas del centro comercial.



Una vez pague el productos, el cliente puede pasar a recogerlo en una zona adecuada sin bajarse del vehículo. También está la opción de la entrega a domicilio desde que la zona sea aledaña al centro comercial. Esto empezó ayer. Hay 50 comercios en la plataforma y esperamos su vinculación progresiva.



¿Cuál es el nivel de tráfico y el perfil del cliente?



Es importante decir que antes del pandemia teníamos el ingreso diario de 80.000 personas en promedio y el año pasado se llegó a 29 millones.



Pero la semana pasada, antes de que empezara la cuarentena en la localidad de Usaquén ya estábamos recibiendo 20.000 personas diarias en el centro comercial, lo que indica una reactivación muy lenta pero de todas manera es mucha gente, dadas las circunstancias. El perfil del cliente cambió y el que nos visita va a comprar, antes iba a ‘vitrinear’. La gente va a lo que necesita.



¿Cómo se robustecen en bioseguridad ante el crecimiento de visitantes?



Hacemos control en los ingresos y desinfección nocturna en las instalaciones. En todo caso, nuestro indicador es el aforo permitido por la Alcaldía y es del 35%, lel cual controlado al minuto y en tiempo real.



¿Cuál es el tope de aforo para Unicentro?



Solo pueden estar 4.500 personas al tiempo, máximo.



¿Qué expectativas tienen con la operación del cine?



Esperamos, arrancar en septiembre, con nuestro socio que es Cine Colombia, apenas las autoridades lo permiten. De las salas no puedo decir nada porque eso lo maneja Cine Colombia.



Hay que tener en cuenta que esto hace parte del proyecto Unicentro al Parking. Buscamos, desde el parqueadero del centro comercial, hacer obras de teatro, conciertos y misas desde el carro, amarrados a los protocolos de seguridad.



¿Y la habilitación de la plazoleta de comidas?



En cielo abierto no vamos a trabajar. No tenemos la infraestructura para hacerlo. Estamos trabajando con la Alcaldía de la ciudad para que nuestra plazoleta sea uno de los pilotos de espacios cerrados y se puedan corregir las cosas.