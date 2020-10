En plena pandemia, abrirán centro comercial en Bogotá

Archivo particular

Paseo Villa del Río, en el sur de Bogotá, se convierte en el primer centro comercial que se inaugura en plena pandemia.



Su objetivo es consolidarse como el complejo más importante de esa zona de la capital y su apertura, el próximo 5 de noviembre, cobra más fuerza ahora que se impulsa la reactivación económica de la ciudad.



Su zona de influencia son 7 localidades: Puente Aranda, Antonio Nariño, Kennedy, Bosa, Rafael Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar.



Guillermo León Gómez, su gerente, dice que la decisión de abrir en plena pandemia es un reto pero también responde a un compromiso con la comunidad, al transmitir un mensaje de esperanza. “Si bien estamos atravesando una época que no ha vivido ninguna de las generaciones actuales creemos que se aplica aquel sabio proverbio chino que dice que “la hora más oscura es la que precede el alba” y no tenemos ninguna duda que en Paseo Villa del Río ese amanecer está cerca y traerá muchos beneficios para todos nuestros visitantes”.



El centro comercial se pensaba inaugurar en el primer semestre del año pero se dio un compás de espera por la emergencia. Ahora que abre sus puertas, Gómez explica que han tenido ajustes para adaptarse a la llamada nueva realidad.



“Indudablemente, como cualquier empresa; ajustes en presupuestos, inversiones locales al no tener eventos de carácter masivo y reducir la experiencia para nuestros visitantes. Igual sabemos que es temporal y poco a poco esperamos ir recuperando nuestras actividades normales”.



El empresario, aclaró que respecto a las áreas al aire libre que tanto se recomiendan actualmente para prevenir la propagación del coronavirus, desde la concepción del centro comercial se planeó que tuviera la mayor cantidad posible de entretenimiento al aire libre.



La terraza posee una zona abierta de 14.000 metros cuadrados con una Pista de Karts de última generación, zona de atracciones mecánicas, un área destinada a eventos y juegos infantiles, canchas deportivas, una pista de 400 metros de longitud para que los niños puedan montar en bicicleta o practicar atletismo. El gerente de Paseo Villa del Río reconoce que con las marcas que participaron se presentaron algunas dificultades en la marcha de las ventas, a propósito de la desaceleración económica que se dio por la pandemia.



“Como es previsible, unas pocas marcas revaluaron su presencia en el centro comercial, otras aplazaron su plan de apertura para fin de año y principios del próximo. Sin embargo, las más representativas del comercio nacional ratificaron su confianza en el centro comercial, en el sector y en la comunidad”, sostiene Gómez.



OCUPACIÓN Y OFERTA



El directivo agrega que para el día de la apertura, las marcas que estarán activas representan algo más del 60% de ocupación del centro comercial.



La expectativa es que para Navidad aumente al 80%, dependiendo de las condiciones en que se pueda operar por la pandemia.



La obra que demandó una inversión de $700.000, tiene un área total construida de 173.000 metros cuadrados, de los cuales 75.000 están destinados al área comercial con más de 390 locales.



En la construcción se generaron unos 4.000 empleos directos e indirectos, y la apertura ofrece ahora más de 3.000 puestos directos, 80% de los cuales son para personas que vivan cerca al centro comercial, explica Gómez.



Entre las tiendas principales están Olímpica, Pepe Ganga, Dollarcity y Tugó Tiene amplios espacios para 2.300 parqueaderos de vehículos y 1.150 de bicicletas en dos sótanos; sumado a cuatro estructuras que corresponden a los ejes temáticos del complejo y que giran en torno a lo que los consumidores buscan en un centro comercial de última generación.



En entretenimiento cuenta con una zona de diversión operada por la marca Star Park con una oferta de parque infantil que es el más grande de su clase en el país. También tiene 11 salas de cine de Royal Films, una bolera de 16 pistas de última generación y una pista de karts eléctricos.



Los deportes están representados por la marca Bodytech, con un gimnasio integrado con escuela de natación y formación deportiva, canchas deportivas, una zona para hacer ejercicio al aire libre y la pista de trote que se complementa con la tienda del ciclista Nairo Quintana. “Queremos ser un lugar de encuentro y actividad de las distintas comunidades que practican deporte”, señala.



En cuanto a gastronomía el complejo tiene tres zonas temáticas destinadas a este segmento: la plazoleta de comidas llamada La Galería, que evoca las plazas de mercado y cuenta con más de 40 opciones.



Como cuarto eje está el primer gran parque de mascotas de 2.000 metros. Es operado por Diverpet y cuenta con pista de juegos, agility y entretenimiento; café y terraza Pet Friendly y una zona destinada a productos y emprendimientos del sector de mascotas. Todo esto complementado con la oferta de productos y servicios de la marca Puppis con una tienda de más de 1.200 metros.



